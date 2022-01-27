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https://ria.ru/20220127/pridnestrove-1769816576.html
В МИД призвали Кишинев отказаться от "спорных" заявлений о Приднестровье
В МИД призвали Кишинев отказаться от "спорных" заявлений о Приднестровье - РИА Новости, 27.01.2022
В МИД призвали Кишинев отказаться от "спорных" заявлений о Приднестровье
Россия призывает руководство Молдавии отказаться от спорных заявлений о роли Москвы в приднестровском урегулировании, заявил заместитель директора информации и... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T16:12
2022-01-27T16:12
в мире
молдавия
москва
приднестровская молдавская республика
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
майя санду
россия
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Россия призывает руководство Молдавии отказаться от спорных заявлений о роли Москвы в приднестровском урегулировании, заявил заместитель директора информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев.Ранее молдавский президент Майя Санду заявила, что Россия в 1992 году направила "своих людей" в Приднестровье, чтобы помешать Молдавии обрести независимость от СССР.По словам Зайцева, Москва обратила внимание на слова Санду, едва ли уместно говорить, что ключом к решению приднестровской проблемы является вопрос пребывания в регионе российских миротворцев."Призываем госпожу Санду и других молдавских партнеров отказаться от далеких от реальности исторических экскурсов и сосредоточиться на решении открытых вопросов российско-молдавских отношений, в том числе искусственно создаваемых Кишиневом проблем, и (сосредоточиться) на придании позитивной динамики процессу приднестровского урегулирования, включая возобновление диалога с Тирасполем по всем аспектам всеобъемлющего урегулирования", - сказал Зайцев на брифинге.Он добавил, что Россия готова к конструктивному, прагматичному сотрудничеству с Молдавией.Ранее Санду в интервью изданию "Европейская правда" заявила, для решения конфликта в Приднестровье оттуда должны быть выведены российские миротворцы. Занимавший тогда пост действующего президента Молдавии Игорь Додон назвал данное заявление серьезной ошибкой. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва рассматривает это заявление как подрыв процесса урегулирования в регионе.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20220122/moldaviya-1769013294.html
https://ria.ru/20220121/sandu-1769004729.html
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в мире, молдавия, москва, приднестровская молдавская республика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), майя санду, россия
16:12 27.01.2022
 
В МИД призвали Кишинев отказаться от "спорных" заявлений о Приднестровье

Замглавы департамента МИД Зайцев: призываем Кишинев не делать спорных заявлений о ПМР

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Россия призывает руководство Молдавии отказаться от спорных заявлений о роли Москвы в приднестровском урегулировании, заявил заместитель директора информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев.
Ранее молдавский президент Майя Санду заявила, что Россия в 1992 году направила "своих людей" в Приднестровье, чтобы помешать Молдавии обрести независимость от СССР.
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По словам Зайцева, Москва обратила внимание на слова Санду, едва ли уместно говорить, что ключом к решению приднестровской проблемы является вопрос пребывания в регионе российских миротворцев.
"Призываем госпожу Санду и других молдавских партнеров отказаться от далеких от реальности исторических экскурсов и сосредоточиться на решении открытых вопросов российско-молдавских отношений, в том числе искусственно создаваемых Кишиневом проблем, и (сосредоточиться) на придании позитивной динамики процессу приднестровского урегулирования, включая возобновление диалога с Тирасполем по всем аспектам всеобъемлющего урегулирования", - сказал Зайцев на брифинге.
Он добавил, что Россия готова к конструктивному, прагматичному сотрудничеству с Молдавией.
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Ранее Санду в интервью изданию "Европейская правда" заявила, для решения конфликта в Приднестровье оттуда должны быть выведены российские миротворцы. Занимавший тогда пост действующего президента Молдавии Игорь Додон назвал данное заявление серьезной ошибкой. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва рассматривает это заявление как подрыв процесса урегулирования в регионе.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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В миреМолдавияМоскваПриднестровская Молдавская РеспубликаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Майя СандуРоссия
 
 
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