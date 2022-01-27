https://ria.ru/20220127/predlozheniya-1769874484.html

Предложения России по безопасности дали шанс миру, заявил сенатор

Предложения России по безопасности дали шанс миру, заявил сенатор - РИА Новости, 27.01.2022

Предложения России по безопасности дали шанс миру, заявил сенатор

Российская сторона рассчитывает на здравый смысл западных партнеров в решении вопросов обеспечения безопасности, после ответа США предстоит трудная... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T21:30

2022-01-27T21:30

2022-01-27T21:30

в мире

сша

нато

сергей лавров

восточная европа

россия

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Российская сторона рассчитывает на здравый смысл западных партнеров в решении вопросов обеспечения безопасности, после ответа США предстоит трудная военно-дипломатическая работа, считает глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин."Контакты по переговорам, я уверен, будут продолжаться. Об этом говорит и глава МИД РФ Сергей Лавров", - сказал политик в эфире телеканала "Россия 24".Он подчеркнул, что контакты в сфере безопасности стали развитием встречи президентов РФ и США в Женеве. "Сейчас предстоит трудная военно-дипломатическая работа", - сказал парламентарий.Он подчеркнул, что Россия будет добиваться четких документально оформленных обязательств Запада отказаться от расширения НАТО, от продвижения этого военно-политического блока к нашим границам и от размещения баз альянса по периметру РФ, а также по целому ряду других вопросов."Наша инициатива дала миру шанс и, я надеюсь, что этим шансом удастся воспользоваться всем народам Земли", - сказал парламентарий.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.

https://ria.ru/20220127/nato-1769764987.html

https://ria.ru/20220127/otvet-1769710773.html

сша

восточная европа

россия

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в мире, сша, нато, сергей лавров, восточная европа, россия