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Предложения России по безопасности дали шанс миру, заявил сенатор
Предложения России по безопасности дали шанс миру, заявил сенатор - РИА Новости, 27.01.2022
Предложения России по безопасности дали шанс миру, заявил сенатор
Российская сторона рассчитывает на здравый смысл западных партнеров в решении вопросов обеспечения безопасности, после ответа США предстоит трудная... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T21:30
2022-01-27T21:30
в мире
сша
нато
сергей лавров
восточная европа
россия
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Российская сторона рассчитывает на здравый смысл западных партнеров в решении вопросов обеспечения безопасности, после ответа США предстоит трудная военно-дипломатическая работа, считает глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин."Контакты по переговорам, я уверен, будут продолжаться. Об этом говорит и глава МИД РФ Сергей Лавров", - сказал политик в эфире телеканала "Россия 24".Он подчеркнул, что контакты в сфере безопасности стали развитием встречи президентов РФ и США в Женеве. "Сейчас предстоит трудная военно-дипломатическая работа", - сказал парламентарий.Он подчеркнул, что Россия будет добиваться четких документально оформленных обязательств Запада отказаться от расширения НАТО, от продвижения этого военно-политического блока к нашим границам и от размещения баз альянса по периметру РФ, а также по целому ряду других вопросов."Наша инициатива дала миру шанс и, я надеюсь, что этим шансом удастся воспользоваться всем народам Земли", - сказал парламентарий.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.
https://ria.ru/20220127/nato-1769764987.html
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сша
восточная европа
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в мире, сша, нато, сергей лавров, восточная европа, россия
21:30 27.01.2022
 
Предложения России по безопасности дали шанс миру, заявил сенатор

Сенатор Карасин: предложения России по безопасности дали шанс миру

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкГригорий Карасин
Григорий Карасин - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Григорий Карасин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Российская сторона рассчитывает на здравый смысл западных партнеров в решении вопросов обеспечения безопасности, после ответа США предстоит трудная военно-дипломатическая работа, считает глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин.
"Контакты по переговорам, я уверен, будут продолжаться. Об этом говорит и глава МИД РФ Сергей Лавров", - сказал политик в эфире телеканала "Россия 24".
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США не ответили на вопрос о нерасширении НАТО, заявил Лавров
Он подчеркнул, что контакты в сфере безопасности стали развитием встречи президентов РФ и США в Женеве. "Сейчас предстоит трудная военно-дипломатическая работа", - сказал парламентарий.
Он подчеркнул, что Россия будет добиваться четких документально оформленных обязательств Запада отказаться от расширения НАТО, от продвижения этого военно-политического блока к нашим границам и от размещения баз альянса по периметру РФ, а также по целому ряду других вопросов.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
Вчера, 01:22
В ЕС оценили ответ США на предложения России
"Наша инициатива дала миру шанс и, я надеюсь, что этим шансом удастся воспользоваться всем народам Земли", - сказал парламентарий.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.
 
В миреСШАНАТОСергей ЛавровВосточная ЕвропаРоссия
 
 
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