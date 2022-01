Медведев объяснил, почему "Северный поток — 2" отвечает интересам ЕС

https://ria.ru/20220127/potok-1769761500.html

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Запуск "Северного потока 2" в интересах граждан Германии и других стран при текущих ценах на газ нужно произвести как можно скорее, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости."Северный поток 2" - новый экспортный газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год из России в Европу. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". О возможных санкциях против газопровода заговорили в связи с приписываемой России возможной военной эскалацией на Украине."Там всяких умников хватает, палок в колёса можно много разных вставить, тоже правда. Я же не говорю, что они обязательно это сделают к такому-то числу. Хотя, подчёркиваю, с точки зрения экономической логики, интересов собственных граждан, избирателей тех же самых в Германии и других странах это нужно сделать как можно скорее", - сказал Медведев, говоря о введении в эксплуатацию "Северного потока 2".При этом он сказал, что не знает, когда именно это произойдет."Ещё даже некоторое время назад можно было порассуждать: "Да нет, мы и так выдержим, надо диверсифицировать поставки" и так далее. Но если газ стоит таких денег, ну о чём тут говорить. Я считаю, что они должны это сделать as soon, as possible", - подчеркнул зампред Совбеза.Строительство газопровода длилось три года и 10 сентября 2021 года было завершено. Сейчас обе нитки заполнены техническим газом, "Северный поток 2" готов к вводу. Однако Германия приостановила процесс сертификации Nord Stream 2 AG в качестве оператора, чтобы компания провела реорганизацию в соответствии с законодательством страны. Необходимо было создать в Германии предприятие-дочку и подать новую заявку на сертификацию уже от ее лица. В середине декабря 2021 года глава регулятора - Федерального сетевого агентства Германии (BNA) - Йохен Хоманн заявил, что ожидает решения по "Северному потоку 2" не ранее начала второй половины 2022 года.В среду, 26 января, стало известно, что Газпром выполнил требование регулятора ФРГ. Компания Nord Stream 2 AG для сертификации по немецким законам учредила в этой стране "дочку" Gas for Europe GmbH, которая станет владельцем и оператором 54-километрового участка газопровода "Северный поток 2" в водах Германии. Головной офис компании Gas for Europe GmbH расположен в городе Шверин.Как заявили РИА Новости в пресс-службе Федерального сетевого агентства (Bundesnetzagentur), сертификация оператора участка газопровода "Северный поток 2" возобновится после завершения передачи основных активов немецкой дочерней компании и проверки полноты документации, при этом точные сроки они назвать затруднились.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

