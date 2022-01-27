https://ria.ru/20220127/potok-1769759299.html

Медведев отреагировал на угрозы в адрес "Северного потока — 2"

Медведев отреагировал на угрозы в адрес "Северного потока — 2" - РИА Новости, 27.01.2022

Медведев отреагировал на угрозы в адрес "Северного потока — 2"

Если кто-то хочет "назло русским" блокировать “Северный поток 2”, пусть спросит у самих европейцев, готовы ли они столько платить за газ, но никакой разумный... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T12:19

2022-01-27T12:19

2022-01-27T12:19

экономика

украина

сша

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газпром

дмитрий медведев

северный поток

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Если кто-то хочет "назло русским" блокировать “Северный поток 2”, пусть спросит у самих европейцев, готовы ли они столько платить за газ, но никакой разумный политик не станет расплачиваться за свои политические решения деньгами собственных налогоплательщиков, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Северный поток 2" - новый экспортный газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год из России в Европу. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". О возможных санкциях против газопровода заговорили в связи с ситуацией вокруг Украины. В РФ ранее неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу."Экономика Европы останавливается. Ну и что? В этом случае говорить: "Нет, мы назло русским, из-за того что они себя плохо ведут, будем блокировать “Северный поток”, и пусть наши налогоплательщики платят за эту политику"? Ну пусть они у них и спросят, готовы ли они столько за газ платить. Вот, собственно, и всё. Если они готовы расплачиваться за свои политические решения кошельком, деньгами своих налогоплательщиков, своих граждан, пусть так поступают. Но никакой разумный политик, прагматичный политик, и в Германии в том числе, так поступать не будет", - сказал Медведев в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости.Он отметил, что есть страны, которые не заинтересованы в этом "сугубо по экономическим причинам", в частности, США, и "их позиция, естественно, тоже будет приниматься во внимание"."Это не только политика, в значительной степени не политика, это в значительной степени экономика была. Поэтому у меня никаких иллюзий в отношении целесообразности и вероятности введения в эксплуатацию "Северного потока 2" нет. Я уверен, что это должно быть сделано", - добавил Медведев.Строительство газопровода длилось три года и 10 сентября 2021 года было завершено. Сейчас обе нитки заполнены техническим газом, "Северный поток 2" готов к вводу. Однако Германия приостановила процесс сертификации Nord Stream 2 AG в качестве оператора, чтобы компания провела реорганизацию в соответствии с законодательством страны. Необходимо было создать в Германии предприятие-дочку и подать новую заявку на сертификацию уже от ее лица. В середине декабря 2021 года глава регулятора - Федерального сетевого агентства Германии (BNA) - Йохен Хоманн заявил, что ожидает решения по "Северному потоку 2" не ранее начала второй половины 2022 года.В среду, 26 января стало известно, что Газпром выполнил требование регулятора ФРГ. Компания Nord Stream 2 AG для сертификации по немецким законам учредила в этой стране "дочку" Gas for Europe GmbH, которая станет владельцем и оператором 54-километрового участка газопровода "Северный поток 2" в водах Германии. Головной офис компании Gas for Europe GmbH расположен в городе Шверин.Как заявили РИА Новости в пресс-службе Федерального сетевого агентства (Bundesnetzagentur), сертификация оператора участка газопровода "Северный поток 2" возобновится после завершения передачи основных активов немецкой дочерней компании и проверки полноты документации, при этом точные сроки они назвать затруднились.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220127/potok-1769712791.html

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Как достроили "Северный поток 2": ход работ в графике Как достроили "Северный поток 2": ход работ в графике 2022-01-27T12:19 true PT2M30S

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