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В Кремле ответили на намеки США о возможном отъезде посла Антонова
В Кремле ответили на намеки США о возможном отъезде посла Антонова - РИА Новости, 27.01.2022
В Кремле ответили на намеки США о возможном отъезде посла Антонова
Намеки американской стороны на возможный отъезд посла России Анатолия Антонова — серьезная угроза, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T13:03
2022-01-27T21:02
в мире
сша
дмитрий песков
анатолий антонов
россия
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Намеки американской стороны на возможный отъезд посла России Анатолия Антонова — серьезная угроза, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Антонов ранее рассказал, что Госдеп поставил вопрос о его выдворении, если Россия не выдаст визы охранникам главы американского диппредставительства в Москве.Отношения с Вашингтоном остаются напряженными, стороны периодически сокращают штат диппредставительств. За последние четыре года США выслали более 120 российских дипломатов, вместе с семьями это около 300 человек.Накануне Соединенные Штаты и НАТО передали России письменный ответ на инициативу по гарантиям безопасности, однако, как сообщили в МИД, основное требование о нерасширении альянса на восток партнеры проигнорировали. В Москве предупреждали, что отсутствие реакции по каждому пункту может привести к новому витку конфронтации.
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в мире, сша, дмитрий песков, анатолий антонов, россия
13:03 27.01.2022 (обновлено: 21:02 27.01.2022)
 
В Кремле ответили на намеки США о возможном отъезде посла Антонова

Пресс-секретарь Песков назвал серьезной угрозой намеки Госдепа об отъезде посла Антонова

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПосол России в США Анатолий Антонов
Посол России в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Посол России в США Анатолий Антонов. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Намеки американской стороны на возможный отъезд посла России Анатолия Антонова — серьезная угроза, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"В целом лучше обращаться в Министерство иностранных дел за комментариями по этому вопросу", — добавил он в беседе с журналистами.

Антонов ранее рассказал, что Госдеп поставил вопрос о его выдворении, если Россия не выдаст визы охранникам главы американского диппредставительства в Москве.
Отношения с Вашингтоном остаются напряженными, стороны периодически сокращают штат диппредставительств. За последние четыре года США выслали более 120 российских дипломатов, вместе с семьями это около 300 человек.
Накануне Соединенные Штаты и НАТО передали России письменный ответ на инициативу по гарантиям безопасности, однако, как сообщили в МИД, основное требование о нерасширении альянса на восток партнеры проигнорировали. В Москве предупреждали, что отсутствие реакции по каждому пункту может привести к новому витку конфронтации.
Проект договора о гарантиях безопасности между Россией и СШАПроект договора о гарантиях безопасности между Россией и США
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В миреСШАДмитрий ПесковАнатолий АнтоновРоссия
 
 
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