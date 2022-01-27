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В Кремле ответили на намеки США о возможном отъезде посла Антонова

В Кремле ответили на намеки США о возможном отъезде посла Антонова - РИА Новости, 27.01.2022

В Кремле ответили на намеки США о возможном отъезде посла Антонова

Намеки американской стороны на возможный отъезд посла России Анатолия Антонова — серьезная угроза, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T13:03

2022-01-27T13:03

2022-01-27T21:02

в мире

сша

дмитрий песков

анатолий антонов

россия

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Намеки американской стороны на возможный отъезд посла России Анатолия Антонова — серьезная угроза, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Антонов ранее рассказал, что Госдеп поставил вопрос о его выдворении, если Россия не выдаст визы охранникам главы американского диппредставительства в Москве.Отношения с Вашингтоном остаются напряженными, стороны периодически сокращают штат диппредставительств. За последние четыре года США выслали более 120 российских дипломатов, вместе с семьями это около 300 человек.Накануне Соединенные Штаты и НАТО передали России письменный ответ на инициативу по гарантиям безопасности, однако, как сообщили в МИД, основное требование о нерасширении альянса на восток партнеры проигнорировали. В Москве предупреждали, что отсутствие реакции по каждому пункту может привести к новому витку конфронтации.

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в мире, сша, дмитрий песков, анатолий антонов, россия