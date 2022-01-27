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В Кремле ответили на намеки США о возможном отъезде посла Антонова
В Кремле ответили на намеки США о возможном отъезде посла Антонова - РИА Новости, 27.01.2022
В Кремле ответили на намеки США о возможном отъезде посла Антонова
Намеки американской стороны на возможный отъезд посла России Анатолия Антонова — серьезная угроза, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T13:03
2022-01-27T13:03
2022-01-27T21:02
в мире
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анатолий антонов
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Намеки американской стороны на возможный отъезд посла России Анатолия Антонова — серьезная угроза, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Антонов ранее рассказал, что Госдеп поставил вопрос о его выдворении, если Россия не выдаст визы охранникам главы американского диппредставительства в Москве.Отношения с Вашингтоном остаются напряженными, стороны периодически сокращают штат диппредставительств. За последние четыре года США выслали более 120 российских дипломатов, вместе с семьями это около 300 человек.Накануне Соединенные Штаты и НАТО передали России письменный ответ на инициативу по гарантиям безопасности, однако, как сообщили в МИД, основное требование о нерасширении альянса на восток партнеры проигнорировали. В Москве предупреждали, что отсутствие реакции по каждому пункту может привести к новому витку конфронтации.
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в мире, сша, дмитрий песков, анатолий антонов, россия
13:03 27.01.2022 (обновлено: 21:02 27.01.2022)
В Кремле ответили на намеки США о возможном отъезде посла Антонова
Пресс-секретарь Песков назвал серьезной угрозой намеки Госдепа об отъезде посла Антонова
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Намеки американской стороны на возможный отъезд посла России Анатолия Антонова — серьезная угроза, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"В целом лучше обращаться в Министерство иностранных дел за комментариями по этому вопросу", — добавил он в беседе с журналистами.
Антонов ранее рассказал, что Госдеп поставил вопрос о его выдворении, если Россия
не выдаст визы охранникам главы американского диппредставительства в Москве
.
Отношения с Вашингтоном остаются напряженными, стороны периодически сокращают штат диппредставительств. За последние четыре года США выслали более 120 российских дипломатов, вместе с семьями это около 300 человек.
Накануне Соединенные Штаты и НАТО передали России письменный ответ на инициативу по гарантиям безопасности, однако, как сообщили в МИД, основное требование о нерасширении альянса на восток партнеры проигнорировали. В Москве предупреждали, что отсутствие реакции по каждому пункту может привести к новому витку конфронтации.