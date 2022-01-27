https://ria.ru/20220127/pomosch-1769882872.html
Пентагон сообщил о поставках нового пакета военной помощи Украине
Пентагон сообщил о поставках нового пакета военной помощи Украине - РИА Новости, 27.01.2022
Пентагон сообщил о поставках нового пакета военной помощи Украине
США начинают поставку нового пакета военной помощи Украине, сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби. РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T23:15
2022-01-27T23:15
2022-01-27T23:54
в мире
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министерство обороны сша
джон кирби
ситуация в днр и лнр
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ВАШИНГТОН, 27 янв — РИА Новости. США начинают поставку нового пакета военной помощи Украине, сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.За последние дни США отправили на Украину три партии военной помощи весом почти в 300 тонн."Мы пытаемся понять, можно ли их ускорить", — сказал Кирби.Чиновник отказался раскрыть, что Штаты планируют посылать на Украину, сообщив только, что речь идет о "летальных и нелетальных" средствах.Он также напомнил о том, что около 200 бойцов национальной гвардии американского штата Флорида продолжают миссию инструкторов и советников."Не было решений на данный момент менять их миссию или статус, их расположение на Украине", — заявил представитель Пентагона.При этом Кирби дал понять, что безопасность военнослужащих является приоритетом для Пентагона и в случае обострения ситуации их можно будет оперативно вывезти.В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и на том фоне усиливают присутствие в Восточной Европе.В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые "накачивают" Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.При этом начиная с 2014 года страны альянса поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает Минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония.Штаты поставили Киеву противотанковые ракетные комплексы Javelin, патрульные катера, снайперские винтовки и контрбатарейные радиолокационные станции, Лондон — противотанковые гранатометы NLAW, Анкара — ударные беспилотники Bayraktar TB2. Украина и Великобритания подписали меморандум, который предусматривает совместное проектирование и строительство военных кораблей на территории двух стран и строительство двух баз украинских ВМС.
https://ria.ru/20220122/ssha-1768946291.html
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в мире, украина, сша, министерство обороны сша, джон кирби, ситуация в днр и лнр
23:15 27.01.2022 (обновлено: 23:54 27.01.2022)
Пентагон сообщил о поставках нового пакета военной помощи Украине
Представитель Пентагона Кирби: США начинают поставки нового пакета военной помощи Украине
ВАШИНГТОН, 27 янв — РИА Новости.
США начинают поставку нового пакета военной помощи Украине, сообщил
официальный представитель Пентагона Джон Кирби.
За последние дни США
отправили на Украину
три партии военной помощи весом почти в 300 тонн.
"Мы пытаемся понять, можно ли их ускорить", — сказал Кирби
.
Чиновник отказался раскрыть, что Штаты планируют посылать на Украину, сообщив только, что речь идет о "летальных и нелетальных" средствах.
Он также напомнил о том, что около 200 бойцов национальной гвардии американского штата Флорида продолжают миссию инструкторов и советников.
"Не было решений на данный момент менять их миссию или статус, их расположение на Украине", — заявил представитель Пентагона.
При этом Кирби дал понять, что безопасность военнослужащих является приоритетом для Пентагона и в случае обострения ситуации их можно будет оперативно вывезти.
В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и на том фоне усиливают присутствие в Восточной Европе.
В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.
В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые "накачивают" Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.
При этом начиная с 2014 года страны альянса поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает Минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе
. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания
, Канада
, Франция
, Польша
, Турция
, Литва
, Чехия
, Болгария, Румыния, Эстония
.
Штаты поставили Киеву противотанковые ракетные комплексы Javelin
, патрульные катера, снайперские винтовки и контрбатарейные радиолокационные станции, Лондон — противотанковые гранатометы NLAW, Анкара — ударные беспилотники Bayraktar TB2. Украина и Великобритания подписали меморандум, который предусматривает совместное проектирование и строительство военных кораблей на территории двух стран и строительство двух баз украинских ВМС.