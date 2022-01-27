В ДНР приветствовали инициативу Турчака о поставках вооружения
Представитель Народной милиции ДНР Басурин приветствовал инициативу о поставках вооружения
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкДом в поселке Веселое Донецкой области, получивший повреждения во время боевых действий
Дом в поселке Веселое Донецкой области, получивший повреждения во время боевых действий
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. ДНР не просит о поставках оружия, но если такая помощь будет оказана, приветствует это, заявил официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
Ранее секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что Москва должна оказать ЛНР и ДНР необходимую помощь в виде поставок отдельных видов вооружений для повышения их обороноспособности и сдерживания явно готовящейся Киевом военной агрессии.
"Мы не просим. Вот нужно заметить этот момент. Мы сами не просим этого. Но если будет оказана такая военная помощь, то мы будем только "за", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
"Я уже говорил, что из тех видов вооружений, которое нам бы пригодилось, это системы ПВО, это системы РЭБ, это оборудование, которое позволяет отслеживать противника и засекать те огневые точки, с которых он ведет обстрел, я имею в виду дальние точки. Это было бы, конечно, неплохо. А с другой стороны, в принципе, у нас своего оружия хватает. Мы его смогли добиться и в боях захватить и, как глава нашей республики говорил, то, что не смогли захватить, смогли у противника купить. Но если руку протягивают, зачем ее отталкивать?" - отметил Басурин.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов.
Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.