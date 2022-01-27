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Жителей Башкирии, похищавших алкоголиков и наркоманов, будут судить

Жителей Башкирии, похищавших алкоголиков и наркоманов, будут судить - РИА Новости, 27.01.2022

Жителей Башкирии, похищавших алкоголиков и наркоманов, будут судить

Перед Верховным судом Башкирии предстанут одиннадцать членов организованной группы, обвиняемых в похищении людей и незаконном лишении свободы под видом лечения... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T18:07

2022-01-27T18:07

2022-01-27T18:07

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УФА, 27 янв – РИА Новости. Перед Верховным судом Башкирии предстанут одиннадцать членов организованной группы, обвиняемых в похищении людей и незаконном лишении свободы под видом лечения от алкогольной и наркотической зависимости, сообщили в региональной прокуратуре.Ранее сообщалось, что в ноябре 2020 года сотрудники управления наркоконтроля МВД по Башкирии пресекли деятельность организованной преступной группы, участники которой похищали и незаконно удерживали людей в центре по реабилитации зависимых лиц "Мост". Вместо реабилитации и лечения злоумышленники привязывали реабилитантов к кроватям, избивали, лишали сна и пищи. Сообщалось, что от преступных действий злоумышленников пострадали 16 человек, родственники которых были уверены, что их близкие находятся в руках специалистов по избавлению от пагубных зависимостей. Всего из центра были освобождены 30 человек.В отношении руководителя центра и 10 сотрудников были возбуждены уголовные дела по статьям УК РФ "Похищение человека, совершенное из корытных побуждений организованной группой" и "Незаконное лишение человека свободы, совершенное организованной группой"."Прокуратура Республики Башкортостан утвердила обвинительное заключение в отношении 11 членов организованной группы. Уголовное дело направлено в Верховный суд республики для рассмотрения по существу", - сообщает прокуратура Башкирии.В СУСК РФ по региону сообщили, что обвиняемые – жители Уфы и Стерлитамака в возрасте от 32 до 49 лет, они не признали вину в совершенных преступлениях.

https://ria.ru/20211210/sk-1763101448.html

https://ria.ru/20200618/1573095503.html

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происшествия, здоровье - общество, республика башкортостан, россия