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Москвичам рассказали о погоде в четверг
Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 27.01.2022
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Облачная погода и небольшой снег ожидаются в Москве в четверг, температура воздуха - до минус 6 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T08:13
2022-01-27T08:13
общество
москва
центр "фобос"
евгений тишковец
погода
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Облачная погода и небольшой снег ожидаются в Москве в четверг, температура воздуха - до минус 6 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По его словам, снег сегодня будет очень символический, очаговый и погоды не сделает. Он отметил, что это своего рода затишье перед предстоящими снегопадами.Синоптик также сообщил, что ветер будет южный, 4-9 метров в секунду.Атмосферное давление будет падать и составит 742 миллиметра ртутного столба, что немного ниже нормы.
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общество, москва, центр "фобос", евгений тишковец, погода
08:13 27.01.2022
 
Москвичам рассказали о погоде в четверг

Синоптик "Фобоса" Тишковец: небольшой снег и до минус шести ожидается в Москве в четверг

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМужчина убирает снег на одной из улиц в Москве
Мужчина убирает снег на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Мужчина убирает снег на одной из улиц в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Облачная погода и небольшой снег ожидаются в Москве в четверг, температура воздуха - до минус 6 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Нас ожидает облачная погода, местами возможен небольшой снег. Максимальная температура в Москве до минус 4-минус 6 градусов, по области минус 3-8",- сказал Тишковец.
По его словам, снег сегодня будет очень символический, очаговый и погоды не сделает. Он отметил, что это своего рода затишье перед предстоящими снегопадами.
Синоптик также сообщил, что ветер будет южный, 4-9 метров в секунду.
Атмосферное давление будет падать и составит 742 миллиметра ртутного столба, что немного ниже нормы.
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ОбществоМоскваЦентр "Фобос"Евгений ТишковецПогода
 
 
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