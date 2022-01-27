https://ria.ru/20220127/pogoda-1769721231.html

Москвичам рассказали о погоде в четверг

Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 27.01.2022

Москвичам рассказали о погоде в четверг

Облачная погода и небольшой снег ожидаются в Москве в четверг, температура воздуха - до минус 6 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T08:13

2022-01-27T08:13

2022-01-27T08:13

общество

москва

центр "фобос"

евгений тишковец

погода

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/13/1768600887_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_cc274cf2d6743b95f08429af23db1639.jpg

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Облачная погода и небольшой снег ожидаются в Москве в четверг, температура воздуха - до минус 6 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По его словам, снег сегодня будет очень символический, очаговый и погоды не сделает. Он отметил, что это своего рода затишье перед предстоящими снегопадами.Синоптик также сообщил, что ветер будет южный, 4-9 метров в секунду.Атмосферное давление будет падать и составит 742 миллиметра ртутного столба, что немного ниже нормы.

https://ria.ru/20220126/pogoda-1769576359.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, москва, центр "фобос", евгений тишковец, погода