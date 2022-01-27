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Ежегодно на поддержку жителям Подмосковья направляют 80 млрд рублей
Ежегодно на поддержку жителям Подмосковья направляют 80 млрд рублей - РИА Новости, 27.01.2022
Ежегодно на поддержку жителям Подмосковья направляют 80 млрд рублей
Ежегодно на поддержку семьям с детьми и пожилым людям направляется порядка 80 миллиардов рублей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T12:30
2022-01-27T12:30
2022-01-27T12:30
новости подмосковья
общество
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Ежегодно на поддержку семьям с детьми и пожилым людям направляется порядка 80 миллиардов рублей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.По его словам, старшее поколение в зоне постоянного внимания.
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общество, московская область (подмосковье), андрей воробьев