Ежегодно на поддержку жителям Подмосковья направляют 80 млрд рублей

"Тех, кому прежде всего нужна помощь - это наши старшие и семьи с детьми. Всего на поддержку каждый год мы направляем порядка 80 млрд на эти категории. Всего законопроекты, которые позволят нам в этом году помощь оказать, наши региональные депутаты приняли и принимают, спасибо вам за это", - сказал Воробьев в ежегодном обращении к жителям.