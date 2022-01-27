https://ria.ru/20220127/peskov-1769775011.html

В Кремле ответили на вопрос о значении окончания холодной войны

В Кремле ответили на вопрос о значении окончания холодной войны - РИА Новости, 27.01.2022

В Кремле ответили на вопрос о значении окончания холодной войны

В нынешних условиях можно было бы лишь мечтать о подписании документа, аналогичного договору с США о прекращении холодной войны, заявил журналистам... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T13:14

2022-01-27T13:14

2022-01-27T13:15

сша

борис ельцин

дмитрий песков

джордж буш (младший)

россия

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. В нынешних условиях можно было бы лишь мечтать о подписании документа, аналогичного договору с США о прекращении холодной войны, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."В текущих условиях я не склонен переоценивать значение этой годовщины. Вряд ли она может и способна иметь какое-то влияние на формирование политического сознания нынешних руководителей. И вы совершенно правильно сказали о нынешних условиях, о заключении такой договорённости, о подписании таких бумаг, действительно, можно только мечтать. Но все-таки мы все несем другие обязанности, и мечты - это не то, за что нам платят нашу зарплату", - сказал Песков, отвечая на вопрос о годовщине подписания документа об окончании холодной войны.Первый президент России Борис Ельцин посетил США 31 января – 1 февраля 1992 года, в Кэмп-Дэвиде прошел саммит с участием российского лидера и американского президента Джорджа Буша-старшего. По итогам переговоров стороны подписали декларацию, официально положившую конец холодной войне. В документе провозглашалось, что Россия и Соединенные Штаты более не рассматривают друг друга как возможных противников.

https://ria.ru/20220127/otvet-1769767459.html

сша

россия

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сша, борис ельцин, дмитрий песков, джордж буш (младший), россия