https://ria.ru/20220127/peshkov-1769810848.html

Источник назвал причину ареста экс-главы Росимущества Подмосковья Пешкова

Источник назвал причину ареста экс-главы Росимущества Подмосковья Пешкова - РИА Новости, 27.01.2022

Источник назвал причину ареста экс-главы Росимущества Подмосковья Пешкова

За коррумпированный отдых арестованного экс-руководителя управления Росимущества по Московской области Николая Пешкова коммерсант заплатил более 250 тысяч... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T15:45

2022-01-27T15:45

2022-01-27T15:58

происшествия

сочи

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. За коррумпированный отдых арестованного экс-руководителя управления Росимущества по Московской области Николая Пешкова коммерсант заплатил более 250 тысяч рублей, ездил он в Сочи, рассказал РИА Новости информированный источник.По данным СК, Пешков получил от коммерсанта взятку, которая представляла собой оплату гостиничного номера на одном из российских курортов, "за содействие в его вопросах". Сегодня столичный суд арестовал бывшего чиновника на два месяца.Пешков обвиняется по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере), максимальная санкция статьи предполагает от 7 до 12 лет лишения свободы.Он возглавлял подмосковное Росимущество с августа 2019 по декабрь 2021 года.

https://ria.ru/20211222/vzyatochnichestvo-1764911946.html

сочи

московская область (подмосковье)

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происшествия, сочи, московская область (подмосковье)