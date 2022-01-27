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Источник назвал причину ареста экс-главы Росимущества Подмосковья Пешкова
Источник назвал причину ареста экс-главы Росимущества Подмосковья Пешкова - РИА Новости, 27.01.2022
Источник назвал причину ареста экс-главы Росимущества Подмосковья Пешкова
За коррумпированный отдых арестованного экс-руководителя управления Росимущества по Московской области Николая Пешкова коммерсант заплатил более 250 тысяч... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T15:45
2022-01-27T15:58
происшествия
сочи
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. За коррумпированный отдых арестованного экс-руководителя управления Росимущества по Московской области Николая Пешкова коммерсант заплатил более 250 тысяч рублей, ездил он в Сочи, рассказал РИА Новости информированный источник.По данным СК, Пешков получил от коммерсанта взятку, которая представляла собой оплату гостиничного номера на одном из российских курортов, "за содействие в его вопросах". Сегодня столичный суд арестовал бывшего чиновника на два месяца.Пешков обвиняется по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере), максимальная санкция статьи предполагает от 7 до 12 лет лишения свободы.Он возглавлял подмосковное Росимущество с августа 2019 по декабрь 2021 года.
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происшествия, сочи, московская область (подмосковье)
15:45 27.01.2022 (обновлено: 15:58 27.01.2022)
 
Источник назвал причину ареста экс-главы Росимущества Подмосковья Пешкова

Источник: экс-глава Росимущества Подмосковья Пешков отдохнул в Сочи за чужой счет

© Fotolia / VIPDesignМужчина в наручниках
Мужчина в наручниках - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
© Fotolia / VIPDesign
Мужчина в наручниках. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. За коррумпированный отдых арестованного экс-руководителя управления Росимущества по Московской области Николая Пешкова коммерсант заплатил более 250 тысяч рублей, ездил он в Сочи, рассказал РИА Новости информированный источник.
По данным СК, Пешков получил от коммерсанта взятку, которая представляла собой оплату гостиничного номера на одном из российских курортов, "за содействие в его вопросах". Сегодня столичный суд арестовал бывшего чиновника на два месяца.
"Насколько известно, он отдыхал в Сочи, за отдых было заплачено порядка 258 тысяч рублей", - сказал собеседник.
Пешков обвиняется по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере), максимальная санкция статьи предполагает от 7 до 12 лет лишения свободы.
Он возглавлял подмосковное Росимущество с августа 2019 по декабрь 2021 года.
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