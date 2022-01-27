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США заявили, что готовы к продолжению переговоров с Россией
США заявили, что готовы к продолжению переговоров с Россией - РИА Новости, 27.01.2022
США заявили, что готовы к продолжению переговоров с Россией
США готовы продолжать переговоры с Россией как в двустороннем формате, так и на площадках НАТО, ОБСЕ, заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд. РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T22:38
2022-01-27T23:10
в мире
сша
нато
россия
виктория нуланд
сергей лавров
обсе
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ВАШИНГТОН, 27 янв - РИА Новости. США готовы продолжать переговоры с Россией как в двустороннем формате, так и на площадках НАТО, ОБСЕ, заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд."Россия получила ответы вчера. Они сказали нам, что им нужно немного времени, чтобы их изучить. Так что теперь мяч на их стороне, но мы готовы к переговорам – в двустороннем формате, НАТО-Россия, ОБСЕ, как только они будут готовы", - сказала Нуланд на брифинге.США ждут, что Россия изучит ответ Вашингтона на предложения Москвы по гарантиям безопасности и продолжит переговоры, заявила заместитель госсекретаря Виктория Нуланд."Мы надеемся, что Москва изучит те предложения, которые мы выдвинули, и вернётся за стол переговоров", - сказала Нуланд в ходе брифинга в госдепартаменте США.США будут использовать любую возможность для достижения решения с Россией дипломатическим путем, заявила заместитель госсекретаря Виктория Нуланд на брифинге."Мы дипломаты, что делает нас оптимистами. Это значит, что мы исчерпаем все возможности для решения этого дипломатическим путем, путем переговоров", - сказала Нуланд, отвечая на вопрос о том, есть ли шанс на дипломатический прорыв в диалоге с Москвой.В среду Вашингтон передал Москве письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности. В госдепартамент выразили надежду, что они не будут опубликованы и останутся предметом дипломатических переговоров между двумя сторонами.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.В четверг глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что США в своем ответе по гарантиям безопасности не ответили на самый главный вопрос - о нерасширении НАТО на восток, содержание ответа США по гарантиям безопасности позволяет рассчитывать на серьезный разговор, но по второстепенным темам, Москва рассматривает ответ США и ответ НАТО по гарантиям в комплексе. По его словам, после межведомственного согласования об ответах США и НАТО на предложения РФ по безопасности будет доложено президенту России Владимиру Путину, он и будет принимать решение о дальнейших шагах.
https://ria.ru/20220127/politika-1769824366.html
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в мире, сша, нато, россия, виктория нуланд, сергей лавров, обсе
22:38 27.01.2022 (обновлено: 23:10 27.01.2022)
 
США заявили, что готовы к продолжению переговоров с Россией

Замгоссекретаря Нуланд: США готовы к продолжению переговоров с Россией в разных форматах

© AP Photo / Ivan SekretarevПомощник госсекретаря США Виктория Нуланд
Помощник госсекретаря США Виктория Нуланд - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
© AP Photo / Ivan Sekretarev
Помощник госсекретаря США Виктория Нуланд
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ВАШИНГТОН, 27 янв - РИА Новости. США готовы продолжать переговоры с Россией как в двустороннем формате, так и на площадках НАТО, ОБСЕ, заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.
"Россия получила ответы вчера. Они сказали нам, что им нужно немного времени, чтобы их изучить. Так что теперь мяч на их стороне, но мы готовы к переговорам – в двустороннем формате, НАТО-Россия, ОБСЕ, как только они будут готовы", - сказала Нуланд на брифинге.
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Москва получила секретное послание из Вашингтона
США ждут, что Россия изучит ответ Вашингтона на предложения Москвы по гарантиям безопасности и продолжит переговоры, заявила заместитель госсекретаря Виктория Нуланд.
"Мы надеемся, что Москва изучит те предложения, которые мы выдвинули, и вернётся за стол переговоров", - сказала Нуланд в ходе брифинга в госдепартаменте США.
США будут использовать любую возможность для достижения решения с Россией дипломатическим путем, заявила заместитель госсекретаря Виктория Нуланд на брифинге.
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Америка обнаружила, что демократия стала неконкурентоспособной
"Мы дипломаты, что делает нас оптимистами. Это значит, что мы исчерпаем все возможности для решения этого дипломатическим путем, путем переговоров", - сказала Нуланд, отвечая на вопрос о том, есть ли шанс на дипломатический прорыв в диалоге с Москвой.
В среду Вашингтон передал Москве письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности. В госдепартамент выразили надежду, что они не будут опубликованы и останутся предметом дипломатических переговоров между двумя сторонами.
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Сверхдержава, которая заигралась
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.
В четверг глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что США в своем ответе по гарантиям безопасности не ответили на самый главный вопрос - о нерасширении НАТО на восток, содержание ответа США по гарантиям безопасности позволяет рассчитывать на серьезный разговор, но по второстепенным темам, Москва рассматривает ответ США и ответ НАТО по гарантиям в комплексе. По его словам, после межведомственного согласования об ответах США и НАТО на предложения РФ по безопасности будет доложено президенту России Владимиру Путину, он и будет принимать решение о дальнейших шагах.
Сколько США тратят на сдерживание России
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Сколько США тратят на сдерживание России
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В миреСШАНАТОРоссияВиктория НуландСергей ЛавровОБСЕ
 
 
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