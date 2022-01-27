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В Белом доме подтвердили предстоящий разговор Байдена и Зеленского
В Белом доме подтвердили предстоящий разговор Байдена и Зеленского - РИА Новости, 27.01.2022
В Белом доме подтвердили предстоящий разговор Байдена и Зеленского
​​Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила, что президент США Джо Байден в ближайшее время проведет телефонные переговоры с украинским коллегой... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T21:54
2022-01-27T22:30
в мире
украина
сша
джо байден
владимир зеленский
дженнифер псаки
россия
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ВАШИНГТОН, 27 янв - РИА Новости. ​​Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила, что президент США Джо Байден в ближайшее время проведет телефонные переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским."Это произойдет вскоре сегодня днем и, как только это произойдет, я ожидаю, что мы ознакомим вас с его содержанием", - сказала Псаки на брифинге.Ранее пресс-секретарь Зеленского сообщил, что в четверг президенты США и Украины проведут телефонные переговоры, обсудят ряд тем, среди которых мирный процесс, безопасность, энергетика, оборонное взаимодействие и макрофинансовая поддержка.Президент США Джо Байден в ходе своего разговора с лидером Украины Владимиром Зеленским подтвердит поддержку Киева, заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки."Я бы рассматривала этот звонок как часть регулярного взаимодействия с Украиной и правительством Украины. Это будет третий разговор президентов с декабря. Они обсудят последние дипломатические усилия и усилия по сдерживанию России. Президент подтвердит приверженность Соединенных Штатов поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, а также наше обязательство "ничего об Украине без Украины", но это скорее звонок - "сверка часов", нежели звонок, в ходе которого делается конкретное заявление", - сказала Псаки.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20220127/politika-1769667249.html
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в мире, украина, сша, джо байден, владимир зеленский, дженнифер псаки, россия
21:54 27.01.2022 (обновлено: 22:30 27.01.2022)
 
В Белом доме подтвердили предстоящий разговор Байдена и Зеленского

Белый дом подтвердил предстоящий разговор президентов Байдена и Зеленского

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Белого дома в Вашингтоне, США
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ВАШИНГТОН, 27 янв - РИА Новости. ​​Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила, что президент США Джо Байден в ближайшее время проведет телефонные переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
"Это произойдет вскоре сегодня днем и, как только это произойдет, я ожидаю, что мы ознакомим вас с его содержанием", - сказала Псаки на брифинге.
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Ранее пресс-секретарь Зеленского сообщил, что в четверг президенты США и Украины проведут телефонные переговоры, обсудят ряд тем, среди которых мирный процесс, безопасность, энергетика, оборонное взаимодействие и макрофинансовая поддержка.
Президент США Джо Байден в ходе своего разговора с лидером Украины Владимиром Зеленским подтвердит поддержку Киева, заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
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"Я бы рассматривала этот звонок как часть регулярного взаимодействия с Украиной и правительством Украины. Это будет третий разговор президентов с декабря. Они обсудят последние дипломатические усилия и усилия по сдерживанию России. Президент подтвердит приверженность Соединенных Штатов поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, а также наше обязательство "ничего об Украине без Украины", но это скорее звонок - "сверка часов", нежели звонок, в ходе которого делается конкретное заявление", - сказала Псаки.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Сколько США тратят на сдерживание России
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Сколько США тратят на сдерживание России
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В миреУкраинаСШАДжо БайденВладимир ЗеленскийДженнифер ПсакиРоссия
 
 
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