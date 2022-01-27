21:54 27.01.2022 (обновлено: 22:30 27.01.2022)
В Белом доме подтвердили предстоящий разговор Байдена и Зеленского
Белый дом подтвердил предстоящий разговор президентов Байдена и Зеленского
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Белого дома в Вашингтоне, США
ВАШИНГТОН, 27 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила, что президент США Джо Байден в ближайшее время проведет телефонные переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
"Это произойдет вскоре сегодня днем и, как только это произойдет, я ожидаю, что мы ознакомим вас с его содержанием", - сказала Псаки на брифинге.
Президент США Джо Байден в ходе своего разговора с лидером Украины Владимиром Зеленским подтвердит поддержку Киева, заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
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"Я бы рассматривала этот звонок как часть регулярного взаимодействия с Украиной и правительством Украины. Это будет третий разговор президентов с декабря. Они обсудят последние дипломатические усилия и усилия по сдерживанию России. Президент подтвердит приверженность Соединенных Штатов поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, а также наше обязательство "ничего об Украине без Украины", но это скорее звонок - "сверка часов", нежели звонок, в ходе которого делается конкретное заявление", - сказала Псаки.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.