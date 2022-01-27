https://ria.ru/20220127/peregovory-1769845259.html

Байден и Шольц обсудят разрешение кризиса вокруг Украины

Байден и Шольц обсудят разрешение кризиса вокруг Украины - РИА Новости, 27.01.2022

Байден и Шольц обсудят разрешение кризиса вокруг Украины

Президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц встретятся 7 февраля в Вашингтоне, чтобы обсудить продолжающиеся дипломатические и прочие усилия,... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T18:11

2022-01-27T18:11

2022-01-27T18:22

в мире

украина

сша

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джо байден

олаф шольц

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ВАШИНГТОН, 27 янв – РИА Новости. Президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц встретятся 7 февраля в Вашингтоне, чтобы обсудить продолжающиеся дипломатические и прочие усилия, направленные на разрешение кризиса вокруг Украины, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки."Президент Байден будет рад приветствовать канцлера Германии Олафа Шольца в Белом доме 7 февраля 2022 года... Лидеры обсудят совместную приверженность как продолжающейся дипломатии, так и общим усилиям, направленным на то, чтобы сдержать дальнейшую российскую агрессию против Украины", - говорится в пресс-релизе.Среди прочих тем предстоящих переговоров Псаки назвала преодоление коронавирусной пандемии, борьбу с глобальным потеплением, "продвижение экономического процветания и международной безопасности на основе наших общих демократических ценностей.

https://ria.ru/20220122/ssha-1768946291.html

украина

сша

вашингтон (город)

германия

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в мире, украина, сша, вашингтон (город), германия, джо байден, олаф шольц