https://ria.ru/20220127/peregovory-1769845259.html
Байден и Шольц обсудят разрешение кризиса вокруг Украины
Байден и Шольц обсудят разрешение кризиса вокруг Украины - РИА Новости, 27.01.2022
Байден и Шольц обсудят разрешение кризиса вокруг Украины
Президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц встретятся 7 февраля в Вашингтоне, чтобы обсудить продолжающиеся дипломатические и прочие усилия,... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T18:11
2022-01-27T18:11
2022-01-27T18:22
в мире
украина
сша
вашингтон (город)
германия
джо байден
олаф шольц
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/11/1764169897_0:285:3132:2047_1920x0_80_0_0_ef1aa9e80326b262aa54ba3ad6b0c485.jpg
ВАШИНГТОН, 27 янв – РИА Новости. Президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц встретятся 7 февраля в Вашингтоне, чтобы обсудить продолжающиеся дипломатические и прочие усилия, направленные на разрешение кризиса вокруг Украины, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки."Президент Байден будет рад приветствовать канцлера Германии Олафа Шольца в Белом доме 7 февраля 2022 года... Лидеры обсудят совместную приверженность как продолжающейся дипломатии, так и общим усилиям, направленным на то, чтобы сдержать дальнейшую российскую агрессию против Украины", - говорится в пресс-релизе.Среди прочих тем предстоящих переговоров Псаки назвала преодоление коронавирусной пандемии, борьбу с глобальным потеплением, "продвижение экономического процветания и международной безопасности на основе наших общих демократических ценностей.
https://ria.ru/20220122/ssha-1768946291.html
украина
сша
вашингтон (город)
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/11/1764169897_201:0:2930:2047_1920x0_80_0_0_2f6f23176391e41bd88b23a00acd0df1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, вашингтон (город), германия, джо байден, олаф шольц
18:11 27.01.2022 (обновлено: 18:22 27.01.2022)
Байден и Шольц обсудят разрешение кризиса вокруг Украины
Президент Байден и канцлер Шольц обсудят ситуацию вокруг Украины на встрече 7 февраля