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В Кремле оценили перспективы переговоров о РСМД
В Кремле оценили перспективы переговоров о РСМД - РИА Новости, 27.01.2022
В Кремле оценили перспективы переговоров о РСМД
Переговоры по поводу ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в отрыве от общей архитектуры безопасности вряд ли жизнеспособны, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T13:02
2022-01-27T13:02
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дмитрий песков
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Переговоры по поводу ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в отрыве от общей архитектуры безопасности вряд ли жизнеспособны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Можно, безусловно, отдельно что-то говорить о РСМД, но само по себе обсуждение темы РСМД в отрыве от проблематики общей архитектуры безопасности и стратегической безопасности - вряд ли жизнеспособны такие контакты",- сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, можно ли говорить о будущем РСМД в связи с предоставленными накануне документами.США и НАТО в среду передали России ответы на предложения по гарантиям безопасности. По данным газеты New York Times, ответ США может включать предложения об организации переговоров об ограничениях на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД).В начале 2019 года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергает. Соглашение прекратило действие 2 августа 2019 года.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.
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сша, дмитрий песков, нато, восточная европа, россия
13:02 27.01.2022
 
В Кремле оценили перспективы переговоров о РСМД

Песков: переговоры о РСМД в отрыве от общей темы безопасности вряд ли жизнеспособны

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Переговоры по поводу ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в отрыве от общей архитектуры безопасности вряд ли жизнеспособны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Можно, безусловно, отдельно что-то говорить о РСМД, но само по себе обсуждение темы РСМД в отрыве от проблематики общей архитектуры безопасности и стратегической безопасности - вряд ли жизнеспособны такие контакты",- сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, можно ли говорить о будущем РСМД в связи с предоставленными накануне документами.
Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман во время двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
10 января, 21:13Переговоры Россия-НАТО
Шерман: США и Россия обменялись идеями о РСМД
США и НАТО в среду передали России ответы на предложения по гарантиям безопасности. По данным газеты New York Times, ответ США может включать предложения об организации переговоров об ограничениях на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД).
В начале 2019 года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергает. Соглашение прекратило действие 2 августа 2019 года.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.
 
СШАДмитрий ПесковНАТОВосточная ЕвропаРоссия
 
 
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