https://ria.ru/20220127/peregovory-1769772006.html

В Кремле оценили перспективы переговоров о РСМД

В Кремле оценили перспективы переговоров о РСМД - РИА Новости, 27.01.2022

В Кремле оценили перспективы переговоров о РСМД

Переговоры по поводу ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в отрыве от общей архитектуры безопасности вряд ли жизнеспособны, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T13:02

2022-01-27T13:02

2022-01-27T13:02

сша

дмитрий песков

нато

восточная европа

россия

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Переговоры по поводу ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в отрыве от общей архитектуры безопасности вряд ли жизнеспособны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Можно, безусловно, отдельно что-то говорить о РСМД, но само по себе обсуждение темы РСМД в отрыве от проблематики общей архитектуры безопасности и стратегической безопасности - вряд ли жизнеспособны такие контакты",- сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, можно ли говорить о будущем РСМД в связи с предоставленными накануне документами.США и НАТО в среду передали России ответы на предложения по гарантиям безопасности. По данным газеты New York Times, ответ США может включать предложения об организации переговоров об ограничениях на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД).В начале 2019 года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергает. Соглашение прекратило действие 2 августа 2019 года.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.

https://radiosputnik.ria.ru/20220110/peregovory-1767238029.html

сша

восточная европа

россия

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сша, дмитрий песков, нато, восточная европа, россия