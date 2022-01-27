01:15 27.01.2022 (обновлено: 04:25 27.01.2022)
Экономист рассказал, что делать, если не хватает стажа для пенсии
Экономист Биезбардис: при нехватке страхового стажа для пенсии можно купить его за деньги
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСотрудник пенсионного фонда держит в руках пенсионное удостоверение
Сотрудник пенсионного фонда держит в руках пенсионное удостоверение. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Для назначения страховой пенсии нужен минимальный страховой стаж. В 2022 году он составляет 13 лет. Россиянам, у которых стаж меньше минимума, нужно искать способы добрать необходимое количество лет. И работа на официальной работе не всегда решает эту проблему, рассказал агентству "Прайм" представитель НПФ "Будущее" Евгений Биезбардис.
По его словам, работая на официальной работе, можно не успеть набрать стаж, ведь в следующие два года требование к стажу будет возрастать ежегодно на один год. Биезбардис посоветовал для начала собрать все документы, подтверждающие стаж.
"Согласно утвержденным Правилам подсчета и подтверждения страхового стажа для установления страховых пенсий, в этом могут помочь трудовые договоры, договоры ГПХ, лицевые счета и ведомости на выдачу заработной платы, справки от организаций, выплачивавших вознаграждение за создание творческих произведений, и от службы занятости населения о получении пособия по безработице и другие документы", — отмтеил специалист.
Другой способ — "покупка" страхового стажа. По законодательству можно, чтобы повысить количество пенсионных баллов, "купить" до половины страхового стажа. Но эта мера применима только к обычному, не льготному страховому стажу, уточнил Биезбардис.
"Минимальный размер добровольных страховых взносов в ПФР в 2022 году составляет 36 669 рублей 60 копеек. А максимальный — 293 356 рублей 80 копеек. Уплатить можно как всю сумму сразу, так и распределив ее по году вплоть до 31 декабря. "Купить" можно до половины требуемого стажа, в текущем году — это шесть лет. Исключение — самозанятые, для которых ограничений нет", — заключил собеседник агентства.
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