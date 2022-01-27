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Источник раскрыл подробности смерти пациентки в московском медцентре
Источник раскрыл подробности смерти пациентки в московском медцентре - РИА Новости, 27.01.2022
Источник раскрыл подробности смерти пациентки в московском медцентре
Пациентка умерла от анафилактического шока в частном медицинском центре в Москве - по этому факту полиция начала проверку, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T17:29
2022-01-27T17:29
происшествия
москва
россия
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Пациентка умерла от анафилактического шока в частном медицинском центре в Москве - по этому факту полиция начала проверку, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. Это "моментальная аллергическая реакция", и если врачи нарушили хотя бы одну из норм, им может грозить уголовная ответственность."В медицинском центре на улице Люсиновской обнаружен труп женщины 1984 года рождения. Она находилась на лечении с декабря прошлого года, лечилась от бесплодия", - сказал собеседник агентства.По предварительным данным, женщина умерла от анафилактического шока. По данному факту прошли обыски, изъяты медицинские документы, начата доследственная проверка.Произошедшее и возможную ответственность врачей РИА Новости прокомментировал медицинский юрист, старший партнер юридической группы "Ремез, Печерей и Партнеры" Иван Печерей."Анафилактический шок - как правило, моментальная реакция быстрого типа, с которой сложно справиться, если она начинается. И далеко не в каждой клинике это получится сделать, причем не потому, что там неправильно оказывается медицинская помощь, но из-за того, что там нет реанимационного отделения, к примеру", - пояснил юрист.По его словам, нужно разбираться, в силу чего произошел анафилактический шок. При введении ряда препаратов необходим ряд проб - когда вводится небольшая доза препарата и наблюдается реакция пациента.Второй важный вопрос - аллергоанамнез, когда врач предварительно опрашивает пациента, были ли у него аллергические реакции ранее.Кроме того, бывают случаи, когда медицинские препараты используются не по инструкции - и врач должен использовать его именно так, как указано в ней, не нарушая ее."При соблюдении этих условий можно говорить, что медпомощь была оказана правильно, и данная ситуация может быть расценена как несчастный случай", - уточнил Печерей.Если условия не были соблюдены, то медработникам может грозить уголовное дело, и такие случаи были.Разбираться в том, что же произошло в данной истории, будут сотрудники правоохранительных органов - будет проведена судебно-медицинская экспертиза, которая и даст ответ на этот вопрос.
https://ria.ru/20210407/pokhudenie-1727160744.html
https://ria.ru/20220126/sk-1769661022.html
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происшествия, москва, россия
17:29 27.01.2022
 
Источник раскрыл подробности смерти пациентки в московском медцентре

Источник: пациентка умерла от анафилактического шока в частном медицинском центре в Москве

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрач скорой медицинской помощи
Врач скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Врач скорой медицинской помощи
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Пациентка умерла от анафилактического шока в частном медицинском центре в Москве - по этому факту полиция начала проверку, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. Это "моментальная аллергическая реакция", и если врачи нарушили хотя бы одну из норм, им может грозить уголовная ответственность.
"В медицинском центре на улице Люсиновской обнаружен труп женщины 1984 года рождения. Она находилась на лечении с декабря прошлого года, лечилась от бесплодия", - сказал собеседник агентства.
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По предварительным данным, женщина умерла от анафилактического шока. По данному факту прошли обыски, изъяты медицинские документы, начата доследственная проверка.
Произошедшее и возможную ответственность врачей РИА Новости прокомментировал медицинский юрист, старший партнер юридической группы "Ремез, Печерей и Партнеры" Иван Печерей.
"Анафилактический шок - как правило, моментальная реакция быстрого типа, с которой сложно справиться, если она начинается. И далеко не в каждой клинике это получится сделать, причем не потому, что там неправильно оказывается медицинская помощь, но из-за того, что там нет реанимационного отделения, к примеру", - пояснил юрист.
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По его словам, нужно разбираться, в силу чего произошел анафилактический шок. При введении ряда препаратов необходим ряд проб - когда вводится небольшая доза препарата и наблюдается реакция пациента.
Второй важный вопрос - аллергоанамнез, когда врач предварительно опрашивает пациента, были ли у него аллергические реакции ранее.
Кроме того, бывают случаи, когда медицинские препараты используются не по инструкции - и врач должен использовать его именно так, как указано в ней, не нарушая ее.
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"При соблюдении этих условий можно говорить, что медпомощь была оказана правильно, и данная ситуация может быть расценена как несчастный случай", - уточнил Печерей.
Если условия не были соблюдены, то медработникам может грозить уголовное дело, и такие случаи были.
Разбираться в том, что же произошло в данной истории, будут сотрудники правоохранительных органов - будет проведена судебно-медицинская экспертиза, которая и даст ответ на этот вопрос.
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