https://ria.ru/20220127/patsientka-1769834816.html

Источник раскрыл подробности смерти пациентки в московском медцентре

Источник раскрыл подробности смерти пациентки в московском медцентре - РИА Новости, 27.01.2022

Источник раскрыл подробности смерти пациентки в московском медцентре

Пациентка умерла от анафилактического шока в частном медицинском центре в Москве - по этому факту полиция начала проверку, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T17:29

2022-01-27T17:29

2022-01-27T17:29

происшествия

москва

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155155/65/1551556564_125:0:2951:1590_1920x0_80_0_0_16d0ecaf889382d7359aa0b02f3ad29a.jpg

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Пациентка умерла от анафилактического шока в частном медицинском центре в Москве - по этому факту полиция начала проверку, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. Это "моментальная аллергическая реакция", и если врачи нарушили хотя бы одну из норм, им может грозить уголовная ответственность."В медицинском центре на улице Люсиновской обнаружен труп женщины 1984 года рождения. Она находилась на лечении с декабря прошлого года, лечилась от бесплодия", - сказал собеседник агентства.По предварительным данным, женщина умерла от анафилактического шока. По данному факту прошли обыски, изъяты медицинские документы, начата доследственная проверка.Произошедшее и возможную ответственность врачей РИА Новости прокомментировал медицинский юрист, старший партнер юридической группы "Ремез, Печерей и Партнеры" Иван Печерей."Анафилактический шок - как правило, моментальная реакция быстрого типа, с которой сложно справиться, если она начинается. И далеко не в каждой клинике это получится сделать, причем не потому, что там неправильно оказывается медицинская помощь, но из-за того, что там нет реанимационного отделения, к примеру", - пояснил юрист.По его словам, нужно разбираться, в силу чего произошел анафилактический шок. При введении ряда препаратов необходим ряд проб - когда вводится небольшая доза препарата и наблюдается реакция пациента.Второй важный вопрос - аллергоанамнез, когда врач предварительно опрашивает пациента, были ли у него аллергические реакции ранее.Кроме того, бывают случаи, когда медицинские препараты используются не по инструкции - и врач должен использовать его именно так, как указано в ней, не нарушая ее."При соблюдении этих условий можно говорить, что медпомощь была оказана правильно, и данная ситуация может быть расценена как несчастный случай", - уточнил Печерей.Если условия не были соблюдены, то медработникам может грозить уголовное дело, и такие случаи были.Разбираться в том, что же произошло в данной истории, будут сотрудники правоохранительных органов - будет проведена судебно-медицинская экспертиза, которая и даст ответ на этот вопрос.

https://ria.ru/20210407/pokhudenie-1727160744.html

https://ria.ru/20220126/sk-1769661022.html

https://ria.ru/20211218/sk-1764371254.html

https://ria.ru/20220111/shkolnitsa-1767262758.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, россия