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В ПАСЕ раскрыли план Запада вмешаться в выборы президента России
В ПАСЕ раскрыли план Запада вмешаться в выборы президента России - РИА Новости, 27.01.2022
В ПАСЕ раскрыли план Запада вмешаться в выборы президента России
Запад использует площадку Парламентской Ассамблеи Совета Европы для вмешательства в президентские выборы в РФ в 2024 году, заявил член делегации РФ Александр... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T14:33
2022-01-27T14:33
парламентская ассамблея совета европы
совет европы
александр башкин
россия
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Запад использует площадку Парламентской Ассамблеи Совета Европы для вмешательства в президентские выборы в РФ в 2024 году, заявил член делегации РФ Александр Башкин.Ранее группа из 23 депутатов ПАСЕ внесла проект резолюции о проверке "легитимности и законности" выборов президента Российской Федерации в 2024 году. В тексте документа содержатся нападки на действующую Конституцию Российской Федерации. Авторы проекта резолюции также предлагают ПАСЕ назначить специального докладчика для изучения "легитимности и законности" положений Конституции РФ о выборах главы государства в контексте президентской кампании 2024 года и "международного признания" ее результатов."Претенциозные оценки Конституции РФ со стороны парламентариев стран Запада и намерение оценивать "легитимность и законность" выборных процедур сами по себе являются грубой попыткой вмешаться во внутренние дела России и повлиять на функционирование ее политической системы", написал сенатор в телеграмм-канале комиссии СФ по защите госсуверенитета РФ.По его словам, авторы проекта резолюции не скрывают, что "их нападки нацелены на президентские выборы в России в 2024 году". "За счет этой инициативы отдельные депутаты ПАСЕ пытаются загодя подготовить почву для информационных атак на электоральные процессы в России", - заявил сенатор.Он также считает, что в документе не случайно ставится вопрос о "международном признании" президентских выборов 2024 года – подобная схема использовалась для попыток дискредитации результатов парламентских выборов в сентябре 2021 года."Легитимность и законность выборов в России определяется внутренним законодательством нашей страны и ее гражданами. Наша страна не приемлет попыток вмешаться в свой электоральный суверенитет и навязать гражданам России чужую волю. Для этого продолжим совершенствовать механизмы защиты от иностранного вмешательства, в том числе и с учетом опыта парламентских выборов 2021 года", - подчеркнул Башкин.
https://ria.ru/20220127/germaniya-1769717354.html
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парламентская ассамблея совета европы, совет европы, александр башкин, россия
14:33 27.01.2022
 
В ПАСЕ раскрыли план Запада вмешаться в выборы президента России

Сенатор Башкин: Запад хочет использовать ПАСЕ для вмешательства в выборы президента России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПостоянное представительство Российской Федерации при Совете Европы в Страсбурге
Постоянное представительство Российской Федерации при Совете Европы в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Постоянное представительство Российской Федерации при Совете Европы в Страсбурге
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Запад использует площадку Парламентской Ассамблеи Совета Европы для вмешательства в президентские выборы в РФ в 2024 году, заявил член делегации РФ Александр Башкин.
Ранее группа из 23 депутатов ПАСЕ внесла проект резолюции о проверке "легитимности и законности" выборов президента Российской Федерации в 2024 году. В тексте документа содержатся нападки на действующую Конституцию Российской Федерации. Авторы проекта резолюции также предлагают ПАСЕ назначить специального докладчика для изучения "легитимности и законности" положений Конституции РФ о выборах главы государства в контексте президентской кампании 2024 года и "международного признания" ее результатов.
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"Претенциозные оценки Конституции РФ со стороны парламентариев стран Запада и намерение оценивать "легитимность и законность" выборных процедур сами по себе являются грубой попыткой вмешаться во внутренние дела России и повлиять на функционирование ее политической системы", написал сенатор в телеграмм-канале комиссии СФ по защите госсуверенитета РФ.
По его словам, авторы проекта резолюции не скрывают, что "их нападки нацелены на президентские выборы в России в 2024 году". "За счет этой инициативы отдельные депутаты ПАСЕ пытаются загодя подготовить почву для информационных атак на электоральные процессы в России", - заявил сенатор.
Он также считает, что в документе не случайно ставится вопрос о "международном признании" президентских выборов 2024 года – подобная схема использовалась для попыток дискредитации результатов парламентских выборов в сентябре 2021 года.
"Легитимность и законность выборов в России определяется внутренним законодательством нашей страны и ее гражданами. Наша страна не приемлет попыток вмешаться в свой электоральный суверенитет и навязать гражданам России чужую волю. Для этого продолжим совершенствовать механизмы защиты от иностранного вмешательства, в том числе и с учетом опыта парламентских выборов 2021 года", - подчеркнул Башкин.
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Вчера, 08:00
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Парламентская ассамблея Совета ЕвропыСовет ЕвропыАлександр БашкинРоссия
 
 
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