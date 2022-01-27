Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20220127/pandemiya-1769577957.html
Когда секс не радует. Пандемия ударила по интимной сфере
Когда секс не радует. Пандемия ударила по интимной сфере - РИА Новости, 27.01.2022
Когда секс не радует. Пандемия ударила по интимной сфере
Как показывают исследования, проведенные в разных странах мира, в условиях эпидемии COVID-19 люди получают меньше удовольствия от интимной близости, реже... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T08:00
2022-01-27T07:58
наука
здоровье
социология
биология
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/19/1769464223_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_020771684b3f713a70c16636e629f208.jpg
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Как показывают исследования, проведенные в разных странах мира, в условиях эпидемии COVID-19 люди получают меньше удовольствия от интимной близости, реже занимаются любовью. Ученые связывают это с локдаунами, социальной изоляцией, повышенной тревожностью. Что теперь будет с рождаемостью — в материале РИА Новости.Ковид и секс"Влияет ли пандемия на сексуальную жизнь?" — таким вопросом задались исследователи из Румынии. Они нашли 64 научные работы на эту тему из разных стран, но только у семи было приемлемое качество — из США, Великобритании, Китая и Турции. Итоги неутешительны: почти из семи тысяч опрошенных добровольцев большинство отметили снижение сексуальной активности. В среднем — в 4,4 раза по сравнению с допандемийными временами, подсчитали авторы метаанализа.К примеру, в Турции на размещенную учеными онлайн-анкету в течение июня 2020-го ответили 1356 человека. Многие жаловались на ослабление сексуального влечения. Хуже всего одиноким, курящим, бездетным, безработным, а также тем, у кого постоянный партнер. Особенно сильно пострадала интимная сфера жителей столичного региона, что, вероятно, объясняется более строгими противоэпидемическими мерами и высокой заболеваемостью.Если до пандемии ковида респонденты в среднем занимались любовью 1,8 раза в неделю, то теперь — 1,3 раза. Зато чаще прибегают к мастурбации. Возможно, люди боятся заразиться коронавирусом во время полового акта, поэтому предпочитают обходиться без партнера, предполагают исследователи.Косвенно о падении сексуальной активности свидетельствует кризис на рынке контрацептивов. К примеру, у Karex продажи упали на 40 процентов. Снижение доходов отмечают и другие игроки рынка. Одна из причин — сокращение закупок со стороны властей и НКО, а кроме того, у населения из-за локдаунов и отмены поездок меньше поводов пользоваться противозачаточными средствами.О том же говорят свежие данные из Люксембурга. Пандемия сильно изменила жизнь одного из самых благополучных государств мира, где к тому же много иностранцев. Вероятно, страх перед инфекцией усилил тревожность, способствовал распространению депрессии. Из 556 опрошенных зимой 2021-го многие сообщили о сокращении интимных контактов, ослаблении сексуального удовольствия. Немного лучше дела обстояли у постоянных пар.При эпидемиях нередко наблюдают всплеск ментальных нарушений, тревожности, депрессивных симптомов. Все это — физиологическая реакция на нестабильность. Известно, что врожденный инстинкт самосохранения у человека сильнее потребности продолжать род. Неудивительно, что сексуальность в условиях пандемии отошла на второй план. В результате снизилось качество жизни. Впрочем, заключают румынские исследователи, когда опасность минует, интимная жизнь вернется в нормальное русло.Демографическая яма и беби-бумНеспокойные времена часто приводят к падению рождаемости. Так было при эпидемии испанского гриппа в 1918-1920-м, Великой депрессии в США, глобальном экономическом кризисе в 2008-м. Сейчас ситуация похожая.За два последних года во многих развитых странах действительно на свет появилось меньше детей, отмечают авторы доклада Фонда ООН по народонаселению. Сильнее всего просели Франция, Бельгия, Италия и Испания.Однако это эффект краткосрочный и временный, подчеркивается в документе. Падение пришлось на зиму 2021-го, затем показатели резко пошли вверх и даже наметился тренд к увеличению относительно точки отсчета. Исключение — Португалия, пока не выбравшаяся из депрессии.В США с рождаемостью плохо не первый год, и пандемия это только усугубила. А вот спад в таких странах, как, например, Бразилия, вероятно, связан с задержкой регистрации новорожденных.В то же время в бедных африканских регионах рождаемость повышается, но за счет незапланированных беременностей, в том числе среди подростков. Так, Малави прибавила 11 процентов по сравнению с 2019-м. Один из факторов — перебои с оказанием медпомощи женщинам, в том числе по репродуктивным технологиям.В северных странах Европы, таких как Дания, Норвегия, Финляндия, наоборот, беби-бум. В Ирландии во втором квартале 2021-го родилось на 16,5 процента больше детей, чем обычно, в Финляндии — на семь.На рождаемость влияет многое: экономика, политика, уровень образования населения. В период нестабильности люди склонны откладывать пополнение семейства, поэтому беби-бум в Северной Европе немало удивил ученых. Эту аномалию объясняют тем, что там эпидемия слабее, чем на юге, а государственная поддержка родителей — сильнее. Оплачивают отпуск по уходу за ребенком, предоставляют удаленный режим, позволяющий матерям совмещать работу и семейные заботы.
https://ria.ru/20210815/kovid-1745668730.html
https://ria.ru/20210821/besplodie-1746435429.html
https://ria.ru/20211203/rozhdaemost-1761944008.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/19/1769464223_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_44872719da27099371261b8d414cc245.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье, социология, биология, коронавирус covid-19
08:00 27.01.2022
 

Когда секс не радует. Пандемия ударила по интимной сфере

© Depositphotos / ufabizphotoМолодые люди на карантине смотрят телевизор лежа в кровати
Молодые люди на карантине смотрят телевизор лежа в кровати - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
© Depositphotos / ufabizphoto
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Как показывают исследования, проведенные в разных странах мира, в условиях эпидемии COVID-19 люди получают меньше удовольствия от интимной близости, реже занимаются любовью. Ученые связывают это с локдаунами, социальной изоляцией, повышенной тревожностью. Что теперь будет с рождаемостью — в материале РИА Новости.

Ковид и секс

"Влияет ли пандемия на сексуальную жизнь?" — таким вопросом задались исследователи из Румынии. Они нашли 64 научные работы на эту тему из разных стран, но только у семи было приемлемое качество — из США, Великобритании, Китая и Турции. Итоги неутешительны: почти из семи тысяч опрошенных добровольцев большинство отметили снижение сексуальной активности. В среднем — в 4,4 раза по сравнению с допандемийными временами, подсчитали авторы метаанализа.
К примеру, в Турции на размещенную учеными онлайн-анкету в течение июня 2020-го ответили 1356 человека. Многие жаловались на ослабление сексуального влечения. Хуже всего одиноким, курящим, бездетным, безработным, а также тем, у кого постоянный партнер. Особенно сильно пострадала интимная сфера жителей столичного региона, что, вероятно, объясняется более строгими противоэпидемическими мерами и высокой заболеваемостью.
Если до пандемии ковида респонденты в среднем занимались любовью 1,8 раза в неделю, то теперь — 1,3 раза. Зато чаще прибегают к мастурбации. Возможно, люди боятся заразиться коронавирусом во время полового акта, поэтому предпочитают обходиться без партнера, предполагают исследователи.
Молодые люди целуются через маску - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
15 августа 2021, 08:00Наука
Секс во время COVID-19. Как, занимаясь любовью, не заразиться коронавирусом
Косвенно о падении сексуальной активности свидетельствует кризис на рынке контрацептивов. К примеру, у Karex продажи упали на 40 процентов. Снижение доходов отмечают и другие игроки рынка. Одна из причин — сокращение закупок со стороны властей и НКО, а кроме того, у населения из-за локдаунов и отмены поездок меньше поводов пользоваться противозачаточными средствами.
О том же говорят свежие данные из Люксембурга. Пандемия сильно изменила жизнь одного из самых благополучных государств мира, где к тому же много иностранцев. Вероятно, страх перед инфекцией усилил тревожность, способствовал распространению депрессии. Из 556 опрошенных зимой 2021-го многие сообщили о сокращении интимных контактов, ослаблении сексуального удовольствия. Немного лучше дела обстояли у постоянных пар.
При эпидемиях нередко наблюдают всплеск ментальных нарушений, тревожности, депрессивных симптомов. Все это — физиологическая реакция на нестабильность. Известно, что врожденный инстинкт самосохранения у человека сильнее потребности продолжать род. Неудивительно, что сексуальность в условиях пандемии отошла на второй план. В результате снизилось качество жизни. Впрочем, заключают румынские исследователи, когда опасность минует, интимная жизнь вернется в нормальное русло.
Процесс оплодотворения - РИА Новости, 1920, 21.08.2021
21 августа 2021, 08:00Наука
Мужской фактор. Ученые нашли важную причину снижения рождаемости

Демографическая яма и беби-бум

Неспокойные времена часто приводят к падению рождаемости. Так было при эпидемии испанского гриппа в 1918-1920-м, Великой депрессии в США, глобальном экономическом кризисе в 2008-м. Сейчас ситуация похожая.
За два последних года во многих развитых странах действительно на свет появилось меньше детей, отмечают авторы доклада Фонда ООН по народонаселению. Сильнее всего просели Франция, Бельгия, Италия и Испания.
© Human Fertility Database. Max Planck Institute for Demographic Research (Germany) and Vienna Institute of Demography (Austria)Рождаемость в Италии во время пандемии COVID-19
Рождаемость в Италии во время пандемии COVID-19
© Human Fertility Database. Max Planck Institute for Demographic Research (Germany) and Vienna Institute of Demography (Austria)
Однако это эффект краткосрочный и временный, подчеркивается в документе. Падение пришлось на зиму 2021-го, затем показатели резко пошли вверх и даже наметился тренд к увеличению относительно точки отсчета. Исключение — Португалия, пока не выбравшаяся из депрессии.
В США с рождаемостью плохо не первый год, и пандемия это только усугубила. А вот спад в таких странах, как, например, Бразилия, вероятно, связан с задержкой регистрации новорожденных.
В то же время в бедных африканских регионах рождаемость повышается, но за счет незапланированных беременностей, в том числе среди подростков. Так, Малави прибавила 11 процентов по сравнению с 2019-м. Один из факторов — перебои с оказанием медпомощи женщинам, в том числе по репродуктивным технологиям.
В северных странах Европы, таких как Дания, Норвегия, Финляндия, наоборот, беби-бум. В Ирландии во втором квартале 2021-го родилось на 16,5 процента больше детей, чем обычно, в Финляндии — на семь.
На рождаемость влияет многое: экономика, политика, уровень образования населения. В период нестабильности люди склонны откладывать пополнение семейства, поэтому беби-бум в Северной Европе немало удивил ученых. Эту аномалию объясняют тем, что там эпидемия слабее, чем на юге, а государственная поддержка родителей — сильнее. Оплачивают отпуск по уходу за ребенком, предоставляют удаленный режим, позволяющий матерям совмещать работу и семейные заботы.
Врач Новосибирской областной клинической больницы в защитном противоэпидемическом костюме проводит осмотр беременной пациентки с помощью аппарата УЗИ - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
3 декабря 2021, 04:07
Биолог предложила способ сохранения уровня рождаемости во время пандемии
 
НаукаЗдоровьесоциологиябиологияКоронавирус COVID-19
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:51В Антитеррористической структуре ШОС рассчитывают сотрудничать с Ираном
08:44Матвиенко призвала сберечь правду о Второй мировой войне
08:38СМИ: ответы США на предложения России открывают дверь для возрождения ДРСМД
08:36Медведев рассказал, почему на Кубе и в Венесуэле нет российских военных баз
08:33В МИД КНР призвали США серьезно отнестись к опасениям России
08:28Медведев рассказал об отношениях с Китаем
08:23Медведев рассказал, чем грозит отказ США от гарантий безопасности
08:19В Казахстане арестовали экс-главу КНБ Масимова и его зама
08:17Медведев назвал существование НАТО парадоксом
08:13Москвичам рассказали о погоде в четверг
08:09В пересмотре ядерной доктрины нет необходимости, заявил Медведев
08:05В Китае напомнили США способ решения конфликта на Украине
08:01Володин заявил, что Запад пытается переписать историю
08:00В свои ворота: поляки остались без дешевого газа
07:51Заммэра Иркутского района задержали за получение взятки
07:49Володин высказался о блокаде Ленинграда и потерях США во Второй мировой
07:33На Украине призвали Россию вступить в НАТО
07:31Среди задержанных в Казахстане участников беспорядков есть радикалы
07:12"Будь осторожней": украинский политик обратился к Зеленскому с требованием
06:50В Новосибирской области переводят школьников на удаленку
Лента новостейМолния
В Антитеррористической структуре ШОС рассчитывают сотрудничать с ИраномМатвиенко призвала сберечь правду о Второй мировой войнеСМИ: ответы США на предложения России открывают дверь для возрождения ДРСМДМедведев рассказал, почему на Кубе и в Венесуэле нет российских военных базВ МИД КНР призвали США серьезно отнестись к опасениям РоссииМедведев рассказал об отношениях с КитаемМедведев рассказал, чем грозит отказ США от гарантий безопасностиВ Казахстане арестовали экс-главу КНБ Масимова и его замаМедведев назвал существование НАТО парадоксомМосквичам рассказали о погоде в четвергВ пересмотре ядерной доктрины нет необходимости, заявил МедведевВ Китае напомнили США способ решения конфликта на УкраинеВолодин заявил, что Запад пытается переписать историюВ свои ворота: поляки остались без дешевого газаЗаммэра Иркутского района задержали за получение взяткиВолодин высказался о блокаде Ленинграда и потерях США во Второй мировойНа Украине призвали Россию вступить в НАТОСреди задержанных в Казахстане участников беспорядков есть радикалы"Будь осторожней": украинский политик обратился к Зеленскому с требованиемВ Новосибирской области переводят школьников на удаленку