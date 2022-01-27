https://ria.ru/20220127/pandemiya-1769577957.html

Когда секс не радует. Пандемия ударила по интимной сфере

Когда секс не радует. Пандемия ударила по интимной сфере - РИА Новости, 27.01.2022

Когда секс не радует. Пандемия ударила по интимной сфере

Как показывают исследования, проведенные в разных странах мира, в условиях эпидемии COVID-19 люди получают меньше удовольствия от интимной близости, реже... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T08:00

2022-01-27T08:00

2022-01-27T07:58

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Как показывают исследования, проведенные в разных странах мира, в условиях эпидемии COVID-19 люди получают меньше удовольствия от интимной близости, реже занимаются любовью. Ученые связывают это с локдаунами, социальной изоляцией, повышенной тревожностью. Что теперь будет с рождаемостью — в материале РИА Новости.Ковид и секс"Влияет ли пандемия на сексуальную жизнь?" — таким вопросом задались исследователи из Румынии. Они нашли 64 научные работы на эту тему из разных стран, но только у семи было приемлемое качество — из США, Великобритании, Китая и Турции. Итоги неутешительны: почти из семи тысяч опрошенных добровольцев большинство отметили снижение сексуальной активности. В среднем — в 4,4 раза по сравнению с допандемийными временами, подсчитали авторы метаанализа.К примеру, в Турции на размещенную учеными онлайн-анкету в течение июня 2020-го ответили 1356 человека. Многие жаловались на ослабление сексуального влечения. Хуже всего одиноким, курящим, бездетным, безработным, а также тем, у кого постоянный партнер. Особенно сильно пострадала интимная сфера жителей столичного региона, что, вероятно, объясняется более строгими противоэпидемическими мерами и высокой заболеваемостью.Если до пандемии ковида респонденты в среднем занимались любовью 1,8 раза в неделю, то теперь — 1,3 раза. Зато чаще прибегают к мастурбации. Возможно, люди боятся заразиться коронавирусом во время полового акта, поэтому предпочитают обходиться без партнера, предполагают исследователи.Косвенно о падении сексуальной активности свидетельствует кризис на рынке контрацептивов. К примеру, у Karex продажи упали на 40 процентов. Снижение доходов отмечают и другие игроки рынка. Одна из причин — сокращение закупок со стороны властей и НКО, а кроме того, у населения из-за локдаунов и отмены поездок меньше поводов пользоваться противозачаточными средствами.О том же говорят свежие данные из Люксембурга. Пандемия сильно изменила жизнь одного из самых благополучных государств мира, где к тому же много иностранцев. Вероятно, страх перед инфекцией усилил тревожность, способствовал распространению депрессии. Из 556 опрошенных зимой 2021-го многие сообщили о сокращении интимных контактов, ослаблении сексуального удовольствия. Немного лучше дела обстояли у постоянных пар.При эпидемиях нередко наблюдают всплеск ментальных нарушений, тревожности, депрессивных симптомов. Все это — физиологическая реакция на нестабильность. Известно, что врожденный инстинкт самосохранения у человека сильнее потребности продолжать род. Неудивительно, что сексуальность в условиях пандемии отошла на второй план. В результате снизилось качество жизни. Впрочем, заключают румынские исследователи, когда опасность минует, интимная жизнь вернется в нормальное русло.Демографическая яма и беби-бумНеспокойные времена часто приводят к падению рождаемости. Так было при эпидемии испанского гриппа в 1918-1920-м, Великой депрессии в США, глобальном экономическом кризисе в 2008-м. Сейчас ситуация похожая.За два последних года во многих развитых странах действительно на свет появилось меньше детей, отмечают авторы доклада Фонда ООН по народонаселению. Сильнее всего просели Франция, Бельгия, Италия и Испания.Однако это эффект краткосрочный и временный, подчеркивается в документе. Падение пришлось на зиму 2021-го, затем показатели резко пошли вверх и даже наметился тренд к увеличению относительно точки отсчета. Исключение — Португалия, пока не выбравшаяся из депрессии.В США с рождаемостью плохо не первый год, и пандемия это только усугубила. А вот спад в таких странах, как, например, Бразилия, вероятно, связан с задержкой регистрации новорожденных.В то же время в бедных африканских регионах рождаемость повышается, но за счет незапланированных беременностей, в том числе среди подростков. Так, Малави прибавила 11 процентов по сравнению с 2019-м. Один из факторов — перебои с оказанием медпомощи женщинам, в том числе по репродуктивным технологиям.В северных странах Европы, таких как Дания, Норвегия, Финляндия, наоборот, беби-бум. В Ирландии во втором квартале 2021-го родилось на 16,5 процента больше детей, чем обычно, в Финляндии — на семь.На рождаемость влияет многое: экономика, политика, уровень образования населения. В период нестабильности люди склонны откладывать пополнение семейства, поэтому беби-бум в Северной Европе немало удивил ученых. Эту аномалию объясняют тем, что там эпидемия слабее, чем на юге, а государственная поддержка родителей — сильнее. Оплачивают отпуск по уходу за ребенком, предоставляют удаленный режим, позволяющий матерям совмещать работу и семейные заботы.

https://ria.ru/20210815/kovid-1745668730.html

https://ria.ru/20210821/besplodie-1746435429.html

https://ria.ru/20211203/rozhdaemost-1761944008.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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здоровье, социология, биология, коронавирус covid-19