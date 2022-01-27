https://ria.ru/20220127/otvet-1769777984.html

Россия не будет спешить с оценками ответа США по гарантиям, заявил Песков

Россия не будет спешить с оценками ответа США по гарантиям, заявил Песков - РИА Новости, 27.01.2022

Россия не будет спешить с оценками ответа США по гарантиям, заявил Песков

Пока нет понимания, в какой форме РФ представит реакцию на ответ США по гарантиям; будет ли это публично, также решится отдельно, заявил журналистам... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T13:26

2022-01-27T13:26

2022-01-27T13:28

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Пока нет понимания, в какой форме РФ представит реакцию на ответ США по гарантиям; будет ли это публично, также решится отдельно, заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков."По необходимости президент консультируется с членами руководства, с членами Совбеза, со своими помощниками. Какой-то точной даты я вам назвать не могу, но понятно, что реакцию никто особо затягивать не будет. Но и ожидать ее тоже на следующий день было бы, наверное, глупо, всё-таки давайте не забывать, что на то, чтобы изучить наши документы, США и целой Европе потребовался почти месяц, больше месяца, поэтому давайте не будем ожидать нашей реакции сиюминутной", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, в какой форме и когда будет представлен российский ответ."Мы, еще раз повторяю, не будем спешить с оценками, нужно время, чтобы проанализировать и в конце концов, чтобы была нашим президентом соответствующая позиция сформулирована. Посмотрим, как это будет", - сказал Песков журналистам.США и НАТО в среду передали России ответы на предложения по гарантиям безопасности. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что если США попросят не публиковать свой ответ на российские предложения по безопасности, Москва этого делать не будет. При этом министр добавил, что суть реакции Вашингтона на российские предложения, конечно же, заслуживает того, чтобы общественность в России и в других странах об этом была проинформирована.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 годаПо словам госсекретаря США Энтони Блинкена, документ отражает озабоченности США действиями России в сфере безопасности и предложения по тем областям, где страны могут найти точки соприкосновения. По его оценке, в письменном ответе есть "очень позитивные вещи", США готовы продвигаться в сферах, где сотрудничество с Россией возможно, готовы обсудить общую безопасность, в ответе еще раз подчеркнуто, что США не поступятся принципом "открытых дверей" НАТО.

https://ria.ru/20220127/ssha-1769764038.html

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в мире, сша, дмитрий песков, нато, россия