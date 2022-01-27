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Песков прокомментировал ответ США по гарантиям безопасности

Песков прокомментировал ответ США по гарантиям безопасности - РИА Новости, 27.01.2022

Песков прокомментировал ответ США по гарантиям безопасности

Нельзя сказать, что наши соображения и озабоченности были учтены, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам, отвечая на вопрос про ответ... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T13:00

2022-01-27T13:00

2022-01-27T13:44

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Нельзя сказать, что наши соображения и озабоченности были учтены, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам, отвечая на вопрос про ответ США по гарантиям безопасности."Из этого, что, конечно, вчера заявляли наши коллеги, предельно ясно становится, что по основным (предложениям), которые были изложены в тех проектах документов, которые мы передали нашим контрагентам, нельзя сказать, что наши соображения были учтены или была продемонстрирована какая-то готовность учитывать нашу озабоченность", - сказал Песков журналистам."Вы знаете, что было высказано мнение наших визави, имеется ввиду в Вашингтоне и в Брюсселе, что эти ответные бумаги не стоит публиковать, содержание этих бумаг, что теперь в принципе действительно не стоит (говорить), потому что все и так всем известно", - сказал Песков журналистам.Также он ответил на вопрос, есть ли возможность для компромисса в связи с тем, что предоставляют американцы."Я пока не буду давать какие-то оценки", - добавил Песков.В Кремле воздержались от комментариев по поводу слов Блинкена о позитиве в ответе США по гарантиям безопасности.

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в мире, сша, дмитрий песков, россия