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В Кремле проанализируют ответ США на предложения России по безопасности
В Кремле проанализируют ответ США на предложения России по безопасности - РИА Новости, 27.01.2022
В Кремле проанализируют ответ США на предложения России по безопасности
Ответ США на предложения России по гарантиям безопасности надо проанализировать, не следует спешить с какими-то заключениями, сообщил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T12:50
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в мире
сша
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Ответ США на предложения России по гарантиям безопасности надо проанализировать, не следует спешить с какими-то заключениями, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.В среду посол США Джон Салливан передал замглавы МИД РФ Александру Грушко письменный ответ Вашингтона по гарантиям безопасности."Конечно же, потребуется какое-то время, чтобы их проанализировать. Не будем спешить с какими-то заключениями", - сказал Песков журналистам.Он также сообщил, что ответ американской стороны на идеи РФ о гарантиях безопасности переданы главе государства.
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в мире, сша, дмитрий песков, россия
12:50 27.01.2022 (обновлено: 12:51 27.01.2022)
 
В Кремле проанализируют ответ США на предложения России по безопасности

Пресс-секретарь Песков: ответ США на идеи России по безопасности надо проанализировать

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВид на Кремль
Вид на Кремль - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Ответ США на предложения России по гарантиям безопасности надо проанализировать, не следует спешить с какими-то заключениями, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
В среду посол США Джон Салливан передал замглавы МИД РФ Александру Грушко письменный ответ Вашингтона по гарантиям безопасности.
"Конечно же, потребуется какое-то время, чтобы их проанализировать. Не будем спешить с какими-то заключениями", - сказал Песков журналистам.
Он также сообщил, что ответ американской стороны на идеи РФ о гарантиях безопасности переданы главе государства.
Проект договора о гарантиях безопасности между Россией и СШАПроект договора о гарантиях безопасности между Россией и США
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В миреСШАДмитрий ПесковРоссия
 
 
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