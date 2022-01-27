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Путину передали ответ США по гарантиям безопасности, сообщил Песков
Путину передали ответ США по гарантиям безопасности, сообщил Песков - РИА Новости, 27.01.2022
Путину передали ответ США по гарантиям безопасности, сообщил Песков
Президенту России Владимиру Путину передали ответ американской стороны на идеи о гарантиях безопасности, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T12:48
2022-01-27T12:48
2022-01-27T12:48
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МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину передали ответ американской стороны на идеи о гарантиях безопасности, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.В среду посол США Джон Салливан передал замглавы МИД РФ Александру Грушко письменный ответ Вашингтона по гарантиям безопасности."Я сразу вам скажу, наверняка вы будете спрашивать о том, что вчера передали нам американцы, что передали натовцы. Все эти бумаги у президента", - сказал Песков журналистам.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.
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в мире, сша, владимир путин, дмитрий песков, нато, россия
Путину передали ответ США по гарантиям безопасности, сообщил Песков
Песков: Путину передали ответ американской стороны на идеи о гарантиях безопасности