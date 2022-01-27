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В ЕС оценили ответ США на предложения России
В ЕС оценили ответ США на предложения России - РИА Новости, 27.01.2022
В ЕС оценили ответ США на предложения России
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил в Twitter, что приветствует ответ США на предложения России по безопасности и призывает продолжить дипломатические... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T01:22
2022-01-27T01:22
в мире
сша
евросоюз
нато
жозеп боррель
россия
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БРЮССЕЛЬ, 27 янв - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил в Twitter, что приветствует ответ США на предложения России по безопасности и призывает продолжить дипломатические усилия.Он призвал Россию согласиться на дальнейшие дипломатические усилия. "ЕС и США едины в своем подходе", - добавил Боррель.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.США и НАТО в среду передали России ответы на предложения по гарантиям безопасности.
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в мире, сша, евросоюз, нато, жозеп боррель, россия
01:22 27.01.2022
 
В ЕС оценили ответ США на предложения России

Глава дипломатии ЕС Боррель: приветствую ответ США на предложения России по безопасности

© AP Photo / Brittainy NewmanВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
© AP Photo / Brittainy Newman
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 27 янв - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил в Twitter, что приветствует ответ США на предложения России по безопасности и призывает продолжить дипломатические усилия.

"Приветствую письменный ответ госсекретаря США Энтони Блинкена на предложения России по безопасности. Только дипломатия дает возможность добиться прочного урегулирования для народа Украины и народов Европы", - написал Боррель.

Он призвал Россию согласиться на дальнейшие дипломатические усилия.
"ЕС и США едины в своем подходе", - добавил Боррель.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.
США и НАТО в среду передали России ответы на предложения по гарантиям безопасности.
Депутат Вячеслав Никонов - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
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Депутат раскритиковал "беспредметные требования" Запада к России
 
В миреСШАЕвросоюзНАТОЖозеп БоррельРоссия
 
 
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