https://ria.ru/20220127/otvet-1769710773.html

В ЕС оценили ответ США на предложения России

В ЕС оценили ответ США на предложения России - РИА Новости, 27.01.2022

В ЕС оценили ответ США на предложения России

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил в Twitter, что приветствует ответ США на предложения России по безопасности и призывает продолжить дипломатические... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T01:22

2022-01-27T01:22

2022-01-27T01:22

в мире

сша

евросоюз

нато

жозеп боррель

россия

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БРЮССЕЛЬ, 27 янв - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил в Twitter, что приветствует ответ США на предложения России по безопасности и призывает продолжить дипломатические усилия.Он призвал Россию согласиться на дальнейшие дипломатические усилия. "ЕС и США едины в своем подходе", - добавил Боррель.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.США и НАТО в среду передали России ответы на предложения по гарантиям безопасности.

https://ria.ru/20220127/nikonov-1769707259.html

сша

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в мире, сша, евросоюз, нато, жозеп боррель, россия