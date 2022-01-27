В ЕС оценили ответ США на предложения России
Глава дипломатии ЕС Боррель: приветствую ответ США на предложения России по безопасности
© AP Photo / Brittainy NewmanВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
© AP Photo / Brittainy Newman
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 27 янв - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил в Twitter, что приветствует ответ США на предложения России по безопасности и призывает продолжить дипломатические усилия.
"Приветствую письменный ответ госсекретаря США Энтони Блинкена на предложения России по безопасности. Только дипломатия дает возможность добиться прочного урегулирования для народа Украины и народов Европы", - написал Боррель.
Он призвал Россию согласиться на дальнейшие дипломатические усилия.
"ЕС и США едины в своем подходе", - добавил Боррель.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.
США и НАТО в среду передали России ответы на предложения по гарантиям безопасности.