https://ria.ru/20220127/otnosheniya-1769728961.html
Раскрыт способ наладить отношения России и США
Пушков назвал единственный способ наладить отношения между Россией и США - РИА Новости, 27.01.2022
Раскрыт способ наладить отношения России и США
Отношения между Россией и США не изменятся до тех пор, пока не утвердится новый мировой порядок, в котором Вашингтон лишится доминирующего положения, заявил в... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T09:37
2022-01-27T09:37
2022-01-27T11:45
политика
сша
алексей пушков
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Отношения между Россией и США не изменятся до тех пор, пока не утвердится новый мировой порядок, в котором Вашингтон лишится доминирующего положения, заявил в интервью изданию "Украина.ру" российский сенатор Алексей Пушков.По его мнению, сегодня такой сценарий маловероятен, поскольку американцы не готовы отдать управление миром кому-то другому.Парламентарий отметил, что сокращение собственных возможностей толкает США к более настойчивому использованию военно-политических средств: это, в свою очередь, накаляет обстановку как внутри страны, так и за ее пределами.В последнее время Запад постоянно обвиняет Россию в том, что она якобы готовит вторжение на Украину. В Кремле отмечали, что подобные выпады используются как предлог, чтобы разместить у российских границ больше военной техники и сил НАТО. Москва не раз заявляла, что не вынашивает никаких агрессивных планов и никому не угрожает, а перемещение войск по российской территории не должно никого волновать.В конце прошлого года Россия передала США и их союзникам проекты документов о гарантиях безопасности. Кремль настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении размещения ударных средств у российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и гарантиях нерасширения НАТО на восток.Еще до начала переговоров Вашингтон называл некоторые пункты документа неприемлемыми, Москва подчеркивала, что это не ультиматум, но на односторонние уступки, тем более под давлением, она не пойдет.В январе прошла серия консультаций между Россией, США и альянсом. Вчера вечером Вашингтон и Брюссель передали России письменный ответ, отметив, что пока не будут обнародовать его, чтобы оставить возможность для конфиденциальных переговоров. По данным СМИ, "серьезных уступок" в документах нет.
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политика, сша, алексей пушков, россия
09:37 27.01.2022 (обновлено: 11:45 27.01.2022)
Пушков назвал единственный способ наладить отношения между Россией и США
Сенатор Пушков: отказ США от статуса гегемона позволит им наладить отношения с Россией
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости.
Отношения между Россией и США не изменятся до тех пор, пока не утвердится новый мировой порядок, в котором Вашингтон лишится доминирующего положения, заявил в интервью изданию "Украина.ру"
российский сенатор Алексей Пушков.
По его мнению, сегодня такой сценарий маловероятен, поскольку американцы не готовы отдать управление миром кому-то другому.
"США — это гегемон, постепенно теряющий позиции в мире, <…> они хотят подчинить себе практически всю Европу, отбросив Россию на окраину. Именно для этого им нужна Украина. Следующей фазой будет конфронтация с Китаем", — объяснил Пушков.
Парламентарий отметил, что сокращение собственных возможностей толкает США к более настойчивому использованию военно-политических средств: это, в свою очередь, накаляет обстановку как внутри страны, так и за ее пределами.
В последнее время Запад постоянно обвиняет Россию в том, что она якобы готовит вторжение на Украину. В Кремле отмечали, что подобные выпады используются как предлог, чтобы разместить у российских границ больше военной техники и сил НАТО
. Москва не раз заявляла, что не вынашивает никаких агрессивных планов и никому не угрожает, а перемещение войск по российской территории не должно никого волновать.
В конце прошлого года Россия передала США и их союзникам проекты документов о гарантиях безопасности. Кремль настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении размещения ударных средств у российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и гарантиях нерасширения НАТО на восток.
Еще до начала переговоров Вашингтон называл некоторые пункты документа неприемлемыми, Москва подчеркивала, что это не ультиматум, но на односторонние уступки, тем более под давлением, она не пойдет.
В январе прошла серия консультаций между Россией, США и альянсом. Вчера вечером Вашингтон и Брюссель передали России письменный ответ, отметив, что пока не будут обнародовать его, чтобы оставить возможность для конфиденциальных переговоров. По данным СМИ, "серьезных уступок" в документах нет.