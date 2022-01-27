https://ria.ru/20220127/orvi-1769755057.html
В Якутии почти в пять раз превышен эпидемиологический порог по ОРВИ
В Якутии почти в пять раз превышен эпидемиологический порог по ОРВИ - РИА Новости, 27.01.2022
В Якутии почти в пять раз превышен эпидемиологический порог по ОРВИ
Почти в пять раз превышен эпидемиологический порог в Якутии по ОРВИ, в регионе зарегистрировано свыше 24 тысяч случаев заболевания, сообщает управление... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T12:00
2022-01-27T12:00
2022-01-27T12:00
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
орви
республика саха (якутия)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/136581/95/1365819556_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_8fa35009010ae5de9bdd2e08e5dfa437.jpg
ЯКУТСК, 27 янв – РИА Новости. Почти в пять раз превышен эпидемиологический порог в Якутии по ОРВИ, в регионе зарегистрировано свыше 24 тысяч случаев заболевания, сообщает управление Роспотребнадзора по республике.По данным оперативного мониторинга, в Якутии отмечается рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями."В целом по республике зарегистрировано 24 766 случаев ОРВИ, показатель заболеваемости по совокупному населению превышает эпидемический порог в 4,8 раза, а также во всех возрастных группах. Наиболее высокие показатели заболеваемости ОРВИ отмечены среди детей 3-6 лет, 7-14 лет и лиц 15 лет и старше, показатели заболеваемости ОРВИ превышают эпидемический порог в 3,2 раза, 4,9 раза и 8,3 раза соответственно", - рассказали в пресс-службе.Иммунизация населения против гриппа проводится поступившими вакцинами "Совигрипп" и "Ультрикс квадри"."Профилактическими прививками против гриппа охвачено 467 037 жителей республики, 48,2% от количества населения. В том числе детей привито 217 691 человек, 82,4% детского населения, взрослых – 249 346 человек, 35,3% взрослого населения", - добавили в управлении.
https://rsport.ria.ru/20210604/koronavirus-1735554475.html
республика саха (якутия)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/136581/95/1365819556_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_3892ce5649a9f303415cc37128c431ed.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, орви, республика саха (якутия)
В Якутии почти в пять раз превышен эпидемиологический порог по ОРВИ
Роспотребнадзор в Якутии заявил о превышении в пять раз эпидемиологического порога по ОРВИ
ЯКУТСК, 27 янв – РИА Новости.
Почти в пять раз превышен эпидемиологический порог в Якутии по ОРВИ, в регионе зарегистрировано свыше 24 тысяч случаев заболевания, сообщает
управление Роспотребнадзора по республике.
По данным оперативного мониторинга, в Якутии
отмечается рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями.
"В целом по республике зарегистрировано 24 766 случаев ОРВИ, показатель заболеваемости по совокупному населению превышает эпидемический порог в 4,8 раза, а также во всех возрастных группах. Наиболее высокие показатели заболеваемости ОРВИ отмечены среди детей 3-6 лет, 7-14 лет и лиц 15 лет и старше, показатели заболеваемости ОРВИ превышают эпидемический порог в 3,2 раза, 4,9 раза и 8,3 раза соответственно", - рассказали в пресс-службе.
Иммунизация населения против гриппа проводится поступившими вакцинами "Совигрипп" и "Ультрикс квадри".
"Профилактическими прививками против гриппа охвачено 467 037 жителей республики, 48,2% от количества населения. В том числе детей привито 217 691 человек, 82,4% детского населения, взрослых – 249 346 человек, 35,3% взрослого населения", - добавили в управлении.