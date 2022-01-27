https://ria.ru/20220127/orvi-1769755057.html

В Якутии почти в пять раз превышен эпидемиологический порог по ОРВИ

В Якутии почти в пять раз превышен эпидемиологический порог по ОРВИ - РИА Новости, 27.01.2022

В Якутии почти в пять раз превышен эпидемиологический порог по ОРВИ

Почти в пять раз превышен эпидемиологический порог в Якутии по ОРВИ, в регионе зарегистрировано свыше 24 тысяч случаев заболевания, сообщает управление... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T12:00

2022-01-27T12:00

2022-01-27T12:00

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

орви

республика саха (якутия)

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ЯКУТСК, 27 янв – РИА Новости. Почти в пять раз превышен эпидемиологический порог в Якутии по ОРВИ, в регионе зарегистрировано свыше 24 тысяч случаев заболевания, сообщает управление Роспотребнадзора по республике.По данным оперативного мониторинга, в Якутии отмечается рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями."В целом по республике зарегистрировано 24 766 случаев ОРВИ, показатель заболеваемости по совокупному населению превышает эпидемический порог в 4,8 раза, а также во всех возрастных группах. Наиболее высокие показатели заболеваемости ОРВИ отмечены среди детей 3-6 лет, 7-14 лет и лиц 15 лет и старше, показатели заболеваемости ОРВИ превышают эпидемический порог в 3,2 раза, 4,9 раза и 8,3 раза соответственно", - рассказали в пресс-службе.Иммунизация населения против гриппа проводится поступившими вакцинами "Совигрипп" и "Ультрикс квадри"."Профилактическими прививками против гриппа охвачено 467 037 жителей республики, 48,2% от количества населения. В том числе детей привито 217 691 человек, 82,4% детского населения, взрослых – 249 346 человек, 35,3% взрослого населения", - добавили в управлении.

https://rsport.ria.ru/20210604/koronavirus-1735554475.html

республика саха (якутия)

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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, орви, республика саха (якутия)