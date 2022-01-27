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В Якутии почти в пять раз превышен эпидемиологический порог по ОРВИ
В Якутии почти в пять раз превышен эпидемиологический порог по ОРВИ - РИА Новости, 27.01.2022
В Якутии почти в пять раз превышен эпидемиологический порог по ОРВИ
Почти в пять раз превышен эпидемиологический порог в Якутии по ОРВИ, в регионе зарегистрировано свыше 24 тысяч случаев заболевания, сообщает управление... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T12:00
2022-01-27T12:00
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
орви
республика саха (якутия)
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ЯКУТСК, 27 янв – РИА Новости. Почти в пять раз превышен эпидемиологический порог в Якутии по ОРВИ, в регионе зарегистрировано свыше 24 тысяч случаев заболевания, сообщает управление Роспотребнадзора по республике.По данным оперативного мониторинга, в Якутии отмечается рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями."В целом по республике зарегистрировано 24 766 случаев ОРВИ, показатель заболеваемости по совокупному населению превышает эпидемический порог в 4,8 раза, а также во всех возрастных группах. Наиболее высокие показатели заболеваемости ОРВИ отмечены среди детей 3-6 лет, 7-14 лет и лиц 15 лет и старше, показатели заболеваемости ОРВИ превышают эпидемический порог в 3,2 раза, 4,9 раза и 8,3 раза соответственно", - рассказали в пресс-службе.Иммунизация населения против гриппа проводится поступившими вакцинами "Совигрипп" и "Ультрикс квадри"."Профилактическими прививками против гриппа охвачено 467 037 жителей республики, 48,2% от количества населения. В том числе детей привито 217 691 человек, 82,4% детского населения, взрослых – 249 346 человек, 35,3% взрослого населения", - добавили в управлении.
https://rsport.ria.ru/20210604/koronavirus-1735554475.html
республика саха (якутия)
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, орви, республика саха (якутия)
12:00 27.01.2022
 
В Якутии почти в пять раз превышен эпидемиологический порог по ОРВИ

Роспотребнадзор в Якутии заявил о превышении в пять раз эпидемиологического порога по ОРВИ

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЛекарственные препараты и градусник для измерения температуры
Лекарственные препараты и градусник для измерения температуры - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ЯКУТСК, 27 янв – РИА Новости. Почти в пять раз превышен эпидемиологический порог в Якутии по ОРВИ, в регионе зарегистрировано свыше 24 тысяч случаев заболевания, сообщает управление Роспотребнадзора по республике.
По данным оперативного мониторинга, в Якутии отмечается рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями.
"В целом по республике зарегистрировано 24 766 случаев ОРВИ, показатель заболеваемости по совокупному населению превышает эпидемический порог в 4,8 раза, а также во всех возрастных группах. Наиболее высокие показатели заболеваемости ОРВИ отмечены среди детей 3-6 лет, 7-14 лет и лиц 15 лет и старше, показатели заболеваемости ОРВИ превышают эпидемический порог в 3,2 раза, 4,9 раза и 8,3 раза соответственно", - рассказали в пресс-службе.
Иммунизация населения против гриппа проводится поступившими вакцинами "Совигрипп" и "Ультрикс квадри".
"Профилактическими прививками против гриппа охвачено 467 037 жителей республики, 48,2% от количества населения. В том числе детей привито 217 691 человек, 82,4% детского населения, взрослых – 249 346 человек, 35,3% взрослого населения", - добавили в управлении.
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ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - ОбществоОРВИРеспублика Саха (Якутия)
 
 
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