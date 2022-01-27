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В Кремле прокомментировали идею поставить оружие ДНР и ЛНР
В Кремле прокомментировали идею поставить оружие ДНР и ЛНР - РИА Новости, 27.01.2022
В Кремле прокомментировали идею поставить оружие ДНР и ЛНР
Президенту РФ Владимиру Путину прекрасно известно о призывах российских депутатов помочь оружием самопровозглашенным ДНР и ЛНР, но реакции его пока нет, на... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T12:49
2022-01-27T13:13
донецкая народная республика
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
в мире
дмитрий песков
андрей турчак
единая россия
россия
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину прекрасно известно о призывах российских депутатов помочь оружием самопровозглашенным ДНР и ЛНР, но реакции его пока нет, на рассмотрении инициатива пока не находится, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Президенту, естественно, прекрасно известно об этом мнении, об этой точке зрения. Он с пониманием относится к тому, насколько чувствительной эта тема является для "Единой России". Сейчас нет какой либо реакции президента на подобные инициативы", - ответил Песков на вопрос о том, разделяет ли мнение президент, что нужно помочь оружием республикам.Накануне Андрей Турчак заявил, что Москва должна оказать ЛНР и ДНР необходимую помощь в виде поставок отдельных видов вооружений для повышения их обороноспособности и сдерживания явно готовящейся Киевом военной агрессии."Мне неизвестно, что эта инициатива находится на рассмотрении", - сказал Песков. При этом он отметил, что инициатива российских политиков помочь ДНР и ЛНР вооружениями - нечто новое, чего раньше не было.“И ранее озвученная инициатива коммунистов о признании самопровозглашенных республик, и вчерашняя инициатива “Единой России” о том, что на фоне того, как Украина накачивается вооружениями, нужно помочь этим республикам тоже, с тем чтобы дать им возможность как-то противостоять этим потенциально агрессивным планам Украины. Это лишний раз подчеркивает, насколько болезненно воспринимается ситуация нашими парламентариями и что, конечно же, и наши граждане, и парламентарии не могут быть безучастны к судьбе жителей Донбасса. Это подчеркивает остроту проблемы”, - сказал Песков.
https://ria.ru/20220127/donbass-1769709591.html
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донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, в мире, дмитрий песков, андрей турчак, единая россия, россия
12:49 27.01.2022 (обновлено: 13:13 27.01.2022)
 
В Кремле прокомментировали идею поставить оружие ДНР и ЛНР

Пресс-секретарь Песков: Путин пока не отреагировал на идею поставить оружие ДНР и ЛНР

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПатроны от автомата Калашникова
Патроны от автомата Калашникова - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Патроны от автомата Калашникова
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину прекрасно известно о призывах российских депутатов помочь оружием самопровозглашенным ДНР и ЛНР, но реакции его пока нет, на рассмотрении инициатива пока не находится, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Президенту, естественно, прекрасно известно об этом мнении, об этой точке зрения. Он с пониманием относится к тому, насколько чувствительной эта тема является для "Единой России". Сейчас нет какой либо реакции президента на подобные инициативы", - ответил Песков на вопрос о том, разделяет ли мнение президент, что нужно помочь оружием республикам.
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"Мне неизвестно, что эта инициатива находится на рассмотрении", - сказал Песков. При этом он отметил, что инициатива российских политиков помочь ДНР и ЛНР вооружениями - нечто новое, чего раньше не было.
“И ранее озвученная инициатива коммунистов о признании самопровозглашенных республик, и вчерашняя инициатива “Единой России” о том, что на фоне того, как Украина накачивается вооружениями, нужно помочь этим республикам тоже, с тем чтобы дать им возможность как-то противостоять этим потенциально агрессивным планам Украины. Это лишний раз подчеркивает, насколько болезненно воспринимается ситуация нашими парламентариями и что, конечно же, и наши граждане, и парламентарии не могут быть безучастны к судьбе жителей Донбасса. Это подчеркивает остроту проблемы”, - сказал Песков.
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Донецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНРВ миреДмитрий ПесковАндрей ТурчакЕдиная РоссияРоссия
 
 
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