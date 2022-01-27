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Глава Крыма поддержал инициативу о поставках вооружения ЛНР и ДНР
Глава Крыма поддержал инициативу о поставках вооружения ЛНР и ДНР - РИА Новости, 27.01.2022
Глава Крыма поддержал инициативу о поставках вооружения ЛНР и ДНР
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил в своем Telegram-канале, что поддерживает инициативу партии "Единая Россия" о необходимости поставок вооружений народным... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T01:12
2022-01-27T01:12
в мире
украина
республика крым
андрей турчак
единая россия
сергей аксенов (политик)
днр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил в своем Telegram-канале, что поддерживает инициативу партии "Единая Россия" о необходимости поставок вооружений народным республикам Донбасса.Ранее секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что Москва должна оказать Луганской и Донецкой народным республикам необходимую помощь в виде поставок отдельных видов вооружений для повышения их обороноспособности и сдерживания явно готовящейся Киевом военной агрессии.Начиная с 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария Румыния, Эстония.США поставили Украине противотанковые ракетные комплексы Javelin, патрульные катера, снайперские винтовки и контрбатарейные радиолокационные станции, Великобритания - противотанковые гранатометы NLAW, Турция - ударные беспилотники Bayraktar TB2. Украина и Великобритания подписали меморандум, который предусматривает совместное проектирование и строительство военных кораблей на территории двух стран и строительство двух баз украинских ВМС.
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в мире, украина, республика крым, андрей турчак, единая россия, сергей аксенов (политик), днр, лнр, ситуация в днр и лнр, россия
01:12 27.01.2022
 
Глава Крыма поддержал инициативу о поставках вооружения ЛНР и ДНР

Глава Крыма Аксенов поддержал инициативу "Единой России" о поставках вооружения ЛНР и ДНР

© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксенов
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
© РИА Новости / Александр Полегенько
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Глава Республики Крым Сергей Аксенов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил в своем Telegram-канале, что поддерживает инициативу партии "Единая Россия" о необходимости поставок вооружений народным республикам Донбасса.
Ранее секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что Москва должна оказать Луганской и Донецкой народным республикам необходимую помощь в виде поставок отдельных видов вооружений для повышения их обороноспособности и сдерживания явно готовящейся Киевом военной агрессии.
"Полностью поддерживаю инициативу партии "Единая Россия" о необходимости поставок вооружений ДНР и ЛНР. Надо защитить народ Донбасса и остановить агрессию киевского режима, который Запад пичкает оружием и подталкивает к безумным действиям. Россия своих не бросает", - написал Аксенов.
Начиная с 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария Румыния, Эстония.
США поставили Украине противотанковые ракетные комплексы Javelin, патрульные катера, снайперские винтовки и контрбатарейные радиолокационные станции, Великобритания - противотанковые гранатометы NLAW, Турция - ударные беспилотники Bayraktar TB2. Украина и Великобритания подписали меморандум, который предусматривает совместное проектирование и строительство военных кораблей на территории двух стран и строительство двух баз украинских ВМС.
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В миреУкраинаРеспублика КрымАндрей ТурчакЕдиная РоссияСергей Аксенов (политик)ДНРЛНРСитуация в ДНР и ЛНРРоссия
 
 
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