https://ria.ru/20220127/oruzhie-1769710319.html

Глава Крыма поддержал инициативу о поставках вооружения ЛНР и ДНР

Глава Крыма поддержал инициативу о поставках вооружения ЛНР и ДНР - РИА Новости, 27.01.2022

Глава Крыма поддержал инициативу о поставках вооружения ЛНР и ДНР

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил в своем Telegram-канале, что поддерживает инициативу партии "Единая Россия" о необходимости поставок вооружений народным... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T01:12

2022-01-27T01:12

2022-01-27T01:12

в мире

украина

республика крым

андрей турчак

единая россия

сергей аксенов (политик)

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лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил в своем Telegram-канале, что поддерживает инициативу партии "Единая Россия" о необходимости поставок вооружений народным республикам Донбасса.Ранее секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что Москва должна оказать Луганской и Донецкой народным республикам необходимую помощь в виде поставок отдельных видов вооружений для повышения их обороноспособности и сдерживания явно готовящейся Киевом военной агрессии.Начиная с 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария Румыния, Эстония.США поставили Украине противотанковые ракетные комплексы Javelin, патрульные катера, снайперские винтовки и контрбатарейные радиолокационные станции, Великобритания - противотанковые гранатометы NLAW, Турция - ударные беспилотники Bayraktar TB2. Украина и Великобритания подписали меморандум, который предусматривает совместное проектирование и строительство военных кораблей на территории двух стран и строительство двух баз украинских ВМС.

https://ria.ru/20220127/krym-1769708702.html

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