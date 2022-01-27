https://ria.ru/20220127/orel-1769822689.html

В Орле задержали первого замглавы города Минкина

В Орле задержали первого замглавы города Минкина - РИА Новости, 27.01.2022

В Орле задержали первого замглавы города Минкина

Первый заместитель мэра Орла Олег Минкин задержан в рамках уголовного дела о хищении 15 миллионов рублей, выделенных на ремонт площади Маршала Жукова, сообщает... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T16:33

2022-01-27T16:33

2022-01-27T16:58

орел

происшествия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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БРЯНСК, 27 янв – РИА Новости. Первый заместитель мэра Орла Олег Минкин задержан в рамках уголовного дела о хищении 15 миллионов рублей, выделенных на ремонт площади Маршала Жукова, сообщает прокуратура региона.По итогам проверки, проведенной совместно с областным управлением ФСБ, в отношении первого заммэра возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями."Сегодня, 27 января 2022 года, при координирующей роли прокуратуры в рамках расследования данного уголовного дела проведены обыски, Олег Минкин задержан для следственных действий", - говорится в релизе. Минкину грозит до десяти лет лишения свободы. Комментариями его защиты РИА Новости пока не располагает.

https://ria.ru/20220121/obvineniya-1768841580.html

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орел, происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)