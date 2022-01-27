https://ria.ru/20220127/omikron-1769876558.html
Врач оценила защиту иммунитета после "омикрона" против других штаммов
Врач оценила защиту иммунитета после "омикрона" против других штаммов - РИА Новости, 27.01.2022
Врач оценила защиту иммунитета после "омикрона" против других штаммов
Навряд ли иммунитет у переболевших "омикроном" будет надежно защищать от других вариантов коронавируса, особенно новых, поэтому важно вакцинироваться и... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T21:50
2022-01-27T21:50
2022-01-27T21:50
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
коронавирус в россии
татьяна руженцова
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МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Навряд ли иммунитет у переболевших "омикроном" будет надежно защищать от других вариантов коронавируса, особенно новых, поэтому важно вакцинироваться и ревакцинироваться, заявила заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова."Тот иммунитет, который будет вырабатывать в отношении штамма "омикрон", навряд ли будет надежно защищать от других, особенно новых вариантов", - сказала Руженцова в эфире канала "Россия 24".Она отметила, что вирус склонен к мутациям, а когда происходит его быстрое распространение, как при "омикроне", то риск появления новых мутаций растет. Поэтому предполагать, что сформируется надежный иммунитет и к последующим вариантам коронавируса, не стоит. Такие особенности вируса диктуют необходимость поддержания иммунитета за счет вакцинации и ревакцинации, подчеркнула Руженцова.
https://ria.ru/20220127/omikron-1769857697.html
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирус в россии, татьяна руженцова
Врач оценила защиту иммунитета после "омикрона" против других штаммов
Врач Руженцова: иммунитет после "омикрона" вряд ли надежен против других штаммов