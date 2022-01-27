https://ria.ru/20220127/ombudsmen-1769884385.html

Львова-Белова пообещала упростить механизмы оформления опеки

Львова-Белова пообещала упростить механизмы оформления опеки - РИА Новости, 27.01.2022

Львова-Белова пообещала упростить механизмы оформления опеки

В основу новой концепции по совершенствованию системы опеки и попечительства ляжет курс на упрощение механизмов, заявила уполномоченная по правам ребенка в РФ... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T23:47

2022-01-27T23:47

2022-01-27T23:47

общество

россия

мария львова-белова

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. В основу новой концепции по совершенствованию системы опеки и попечительства ляжет курс на упрощение механизмов, заявила уполномоченная по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова.По ее словам, проблема оформления опеки — это одна из "острейших болевых точек"."Перемены назрели. Показательный пример: в Ульяновской области бабушка вместе с уполномоченным в регионе полтора года бились над тем, чтобы оформить опеку над собственным внуком", - отметила омбудсмен.

https://ria.ru/20211201/vich-1761468829.html

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общество, россия, мария львова-белова