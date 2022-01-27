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Львова-Белова пообещала упростить механизмы оформления опеки
Львова-Белова пообещала упростить механизмы оформления опеки - РИА Новости, 27.01.2022
Львова-Белова пообещала упростить механизмы оформления опеки
В основу новой концепции по совершенствованию системы опеки и попечительства ляжет курс на упрощение механизмов, заявила уполномоченная по правам ребенка в РФ... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T23:47
2022-01-27T23:47
2022-01-27T23:47
общество
россия
мария львова-белова
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. В основу новой концепции по совершенствованию системы опеки и попечительства ляжет курс на упрощение механизмов, заявила уполномоченная по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова.По ее словам, проблема оформления опеки — это одна из "острейших болевых точек"."Перемены назрели. Показательный пример: в Ульяновской области бабушка вместе с уполномоченным в регионе полтора года бились над тем, чтобы оформить опеку над собственным внуком", - отметила омбудсмен.
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общество, россия, мария львова-белова
Львова-Белова пообещала упростить механизмы оформления опеки
Омбудсмен Львова-Белова: в России упростят механизмы оформления опеки