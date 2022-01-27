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Шапка - Липецкая область
Липецкая область
https://ria.ru/20220127/ogranicheniya-1769827688.html
В Липецкой области возвращаются к коронавирусным ограничениям
В Липецкой области возвращаются к коронавирусным ограничениям - РИА Новости, 27.01.2022
В Липецкой области возвращаются к коронавирусным ограничениям
В связи с распространением коронавирусной инфекции на территории Липецкой области с сегодняшнего дня начали действовать ограничительные меры. Все социальные... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T16:56
2022-01-27T16:56
липецкая область
игорь артамонов
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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ЛИПЕЦК, 27 янв – РИА Новости. В связи с распространением коронавирусной инфекции на территории Липецкой области с сегодняшнего дня начали действовать ограничительные меры. Все социальные учреждения региона принимают посетителей только по предварительной записи, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По оперативным данным на сегодняшний день в Липецкой области зарегистрированы более 89 тысяч случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. За последние сутки выявлены 384 заболевших. Показатель заболеваемости составляет почти восемь тысяч случаев на 100 тысяч населения.По словам губернатора, приём клиентов по предварительной записи ведут все центры занятости населения Липецкой области, региональный центр социальной защиты населения, центры "Мои документы". Власти региона считают, что подобные ограничительные меры необходимы для снижения рисков заражения COVID-19, так как позволят перераспределить потоки граждан, избегая единовременного скопления людей в закрытом помещении. Список номеров, по которым можно позвонить в районные филиалы центра социальной защиты населения Липецкой области размещен на сайте регионального управления социальной политики.Предоставление обслуживания на дому продолжится в обычном режиме. А в домах престарелых и инвалидов наоборот возвращаются к строгому карантинному режиму работы. Сотрудники там будут меняться через две недели.Также Артамонов сообщил, что внесены новые изменения в антикоронарирусное постановление администрации Липецкой области, согласно которым 50% сотрудников органов государственной и их подведомственных организаций, а также работников органов местного самоуправления, сотрудников муниципальных учреждений и предприятий переводятся на дистанционную работу. Кроме этого, продлен режим самоизоляции для граждан старше шестидесяти лет до конца февраля."Эти профилактические меры мы уже опробовали ранее и уверены, что они позволят нам контролировать ситуацию и предотвратить ее неблагоприятное развитие", - сказал Артамонов.
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игорь артамонов, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
16:56 27.01.2022
 

В Липецкой области возвращаются к коронавирусным ограничениям

© Фото : Официальный портал администрации Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой области
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 27 янв – РИА Новости. В связи с распространением коронавирусной инфекции на территории Липецкой области с сегодняшнего дня начали действовать ограничительные меры. Все социальные учреждения региона принимают посетителей только по предварительной записи, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По оперативным данным на сегодняшний день в Липецкой области зарегистрированы более 89 тысяч случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. За последние сутки выявлены 384 заболевших. Показатель заболеваемости составляет почти восемь тысяч случаев на 100 тысяч населения.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
11:01Липецкая область
В Липецкой области завершили ремонт районной больницы
По словам губернатора, приём клиентов по предварительной записи ведут все центры занятости населения Липецкой области, региональный центр социальной защиты населения, центры "Мои документы". Власти региона считают, что подобные ограничительные меры необходимы для снижения рисков заражения COVID-19, так как позволят перераспределить потоки граждан, избегая единовременного скопления людей в закрытом помещении. Список номеров, по которым можно позвонить в районные филиалы центра социальной защиты населения Липецкой области размещен на сайте регионального управления социальной политики.
Предоставление обслуживания на дому продолжится в обычном режиме. А в домах престарелых и инвалидов наоборот возвращаются к строгому карантинному режиму работы. Сотрудники там будут меняться через две недели.
В пригороде Липецка открыли многопрофильную поликлинику - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
20 января, 13:11Липецкая область
В пригороде Липецка открыли многопрофильную поликлинику
Также Артамонов сообщил, что внесены новые изменения в антикоронарирусное постановление администрации Липецкой области, согласно которым 50% сотрудников органов государственной и их подведомственных организаций, а также работников органов местного самоуправления, сотрудников муниципальных учреждений и предприятий переводятся на дистанционную работу. Кроме этого, продлен режим самоизоляции для граждан старше шестидесяти лет до конца февраля.
"Эти профилактические меры мы уже опробовали ранее и уверены, что они позволят нам контролировать ситуацию и предотвратить ее неблагоприятное развитие", - сказал Артамонов.
 
Липецкая областьИгорь АртамоновКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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