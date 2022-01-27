https://ria.ru/20220127/obysk-1769793849.html
Появились кадры обыска в школе, где работал арестованный экс-дипломат США
Появились кадры обыска в школе, где работал арестованный экс-дипломат США - РИА Новости, 27.01.2022
Появились кадры обыска в школе, где работал арестованный экс-дипломат США
МВД РФ показало, как проходил обыск в англо-американской школе в Москве по делу преподававшего в ней бывшего сотрудника посольства США Марка Фогеля, которого... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T14:32
2022-01-27T14:32
2022-01-27T14:35
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. МВД РФ показало, как проходил обыск в англо-американской школе в Москве по делу преподававшего в ней бывшего сотрудника посольства США Марка Фогеля, которого взяли в "Шереметьево" с наркотиками.На видео полицейские и люди в штатском с собаками обследуют здание школы, расположенной на северо-западе столицы в живописном месте рядом с каналом им. Москвы. Они заходят в классы, изучают содержимое шкафов.Против бывшего американского дипломата Марка Фогеля расследуют дело о контрабанде и хранении наркотиков, в четверг сообщило МВД. Его с женой задержали в "Шереметьево" по прилету из Нью-Йорка, найдя в багаже марихуану и гашишное масло. Впоследствии Фогеля арестовали.При обысках следователи выяснили, что жена американца, отпущенная домой, смогла до прибытия силовиков избавиться от улик в квартире: вынесла из дома некий сверток и выбросила в мусор, а позже унесла его прочь.В МВД также заявили, что до мая 2021 года Фогель и его супруга обладали дипломатическим статусом. По одной из версий, фигурант мог использовать его для организации канала поставки в Россию наркотиков для сбыта среди учащихся англо-американской школы, где был преподавателем.
https://ria.ru/20220127/narkotiki-1769770005.html
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Обыск в англо-американской школе по делу экс-дипломата Фогеля. Видео МВД РФ
МВД РФ показало, как проходил обыск в англо-американской школе в Москве по делу преподававшего в ней бывшего сотрудника посольства США Марка Фогеля, которого взяли в "Шереметьево" с наркотиками. На видео полицейские и люди в штатском с собаками обследуют здание школы, расположенной на северо-западе столицы в живописном месте рядом с каналом им. Москвы. Они заходят в классы, изучают содержимое шкафов.
2022-01-27T14:32
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РИА Новости
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в мире, происшествия, сша, шереметьево (аэропорт), москва, россия
14:32 27.01.2022 (обновлено: 14:35 27.01.2022)
Появились кадры обыска в школе, где работал арестованный экс-дипломат США
Появились кадры обыска в школе, где работал арестованный за наркотики экс-дипломат Фогель