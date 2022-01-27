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В Свердловской области продлили разрешение общепиту работать по ночам
В Свердловской области продлили разрешение общепиту работать по ночам - РИА Новости, 27.01.2022
В Свердловской области продлили разрешение общепиту работать по ночам
Власти Свердловской области разрешили предприятиям общепита работать по ночам до 3 февраля, сообщает оперштаб региона. РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T15:16
2022-01-27T15:16
2022-01-27T15:16
распространение коронавируса
общество
свердловская область
евгений куйвашев
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 янв - РИА Новости. Власти Свердловской области разрешили предприятиям общепита работать по ночам до 3 февраля, сообщает оперштаб региона."В Свердловской области внесены изменения в указ об особом режиме в связи с пандемией COVID-19. В соответствии с ними до 3 февраля продлен срок, в течение которого организации общественного питания могут работать в ночное время. Согласно предыдущей версии документа, организации общественного питания могли работать в ночное время до 27 января включительно", - говорится в сообщении.Указ вступает в силу 28 января, отмечает оперштаб.С 20 января губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отменил QR-коды для посещения общественных мест, исключение составляют базы отдыха и госучреждения. Помимо этого, государственным и муниципальным учреждениям региона было предписано перевести на дистант 30% работников, за исключением медорганизаций, образовательных организаций, пожарно-технических учреждений и организации социального обслуживания.Также губернатор запретил все зрелищно-развлекательные мероприятия с очным присутствием людей при оказании услуг общественного питания, концерты вне специально предназначенных для этого мест.По данным оперштаба, за последние сутки в регионе выявлено 1896 новых случаев COVID-19. Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 216 068. Общее число выписанных достигло 189 165. Общее число летальных случаев – 9945.
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общество, свердловская область, евгений куйвашев, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В Свердловской области продлили разрешение общепиту работать по ночам
Власти Свердловской области продлили разрешение общепиту работать по ночам до 3 февраля