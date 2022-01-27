https://ria.ru/20220127/neft-1769777163.html

Цена российской нефти Urals в Европе превысила 91 доллар за баррель

Цена российской нефти Urals в Европе превысила 91 доллар за баррель - РИА Новости, 27.01.2022

Цена российской нефти Urals в Европе превысила 91 доллар за баррель

Стоимость российской экспортной нефти Urals по итогам торгов в среду продолжила рост вслед за Brent, в Средиземноморье она достигла 92,38 доллара за баррель, а... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T13:22

2022-01-27T13:22

2022-01-27T13:22

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МОСКВА, 27 нв - РИА Новости. Стоимость российской экспортной нефти Urals по итогам торгов в среду продолжила рост вслед за Brent, в Средиземноморье она достигла 92,38 доллара за баррель, а в Северо-Западной Европе - 91,25 доллара, оба значения стали максимальными с 1 октября 2014 года, сообщила РИА Новости руководитель отдела экспорта нефти международного ценового агентства Argus Диана Мухаметзянова.Цена нефти Brent в среду вечером поднялась выше 90 долларов за баррель впервые с 13 октября 2014 года. В четверг ее рост сменился снижением, тем не менее стоимость марки все равно превышает 88 долларов."Цена на партии Юралс по 80-100 тысяч тонн в абсолютном выражении в Средиземноморье в среду (26 января) выросла на 2,61 доллара за баррель, до 92,38 доллара за баррель (cif Аугуста). Это стало наивысшим уровнем с 1 октября 2014 года - тогда цена составила 93,37 доллара за баррель (cif Аугуста)", - привела она цифры.Как напомнила аналитик, в начале прошлой недели, 17 января, Urals в Средиземноморье впервые с февраля 2021 года стала торговаться с премией относительно североморского датированного. Премия 18 января достигала максимального уровня с декабря 2020 года - 0,65 доллара за баррель к эталону, но затем стоимость сорта немного снизилась. Премия на сорт с 20 января сохраняется на уровне 0,35 доллара."Стоимость грузов Юралс по 100 тысяч тонн в Северо-Западной Европе (СЗЕ) в абсолютном выражении в среду выросла на 2,38 доллара за баррель, до 91,25 доллара за баррель (сif Роттердам). Это стало наивысшим уровнем с 1 октября 2014 года - тогда цена составила 93,12 доллара за баррель (сif Роттердам)", - продолжила Мухаметзянова.По ее словам, партии Urals в регионе торгуются со скидкой относительно североморского датированного. В среду, 26 января, скидка выросла на 0,23 доллара за баррель, до 0,78 доллара.

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экономика, brent, европа, urals, средиземноморье, цены на нефть, россия