Цена российской нефти Urals в Европе превысила 91 доллар за баррель
Цена нефти Urals в Европе превысила 91 доллар за баррель впервые с октября 2014 года
Добыча нефти в России. Архивное фото
МОСКВА, 27 нв - РИА Новости. Стоимость российской экспортной нефти Urals по итогам торгов в среду продолжила рост вслед за Brent, в Средиземноморье она достигла 92,38 доллара за баррель, а в Северо-Западной Европе - 91,25 доллара, оба значения стали максимальными с 1 октября 2014 года, сообщила РИА Новости руководитель отдела экспорта нефти международного ценового агентства Argus Диана Мухаметзянова.
Цена нефти Brent в среду вечером поднялась выше 90 долларов за баррель впервые с 13 октября 2014 года. В четверг ее рост сменился снижением, тем не менее стоимость марки все равно превышает 88 долларов.
"Цена на партии Юралс по 80-100 тысяч тонн в абсолютном выражении в Средиземноморье в среду (26 января) выросла на 2,61 доллара за баррель, до 92,38 доллара за баррель (cif Аугуста). Это стало наивысшим уровнем с 1 октября 2014 года - тогда цена составила 93,37 доллара за баррель (cif Аугуста)", - привела она цифры.
Как напомнила аналитик, в начале прошлой недели, 17 января, Urals в Средиземноморье впервые с февраля 2021 года стала торговаться с премией относительно североморского датированного. Премия 18 января достигала максимального уровня с декабря 2020 года - 0,65 доллара за баррель к эталону, но затем стоимость сорта немного снизилась. Премия на сорт с 20 января сохраняется на уровне 0,35 доллара.
"Стоимость грузов Юралс по 100 тысяч тонн в Северо-Западной Европе (СЗЕ) в абсолютном выражении в среду выросла на 2,38 доллара за баррель, до 91,25 доллара за баррель (сif Роттердам). Это стало наивысшим уровнем с 1 октября 2014 года - тогда цена составила 93,12 доллара за баррель (сif Роттердам)", - продолжила Мухаметзянова.
По ее словам, партии Urals в регионе торгуются со скидкой относительно североморского датированного. В среду, 26 января, скидка выросла на 0,23 доллара за баррель, до 0,78 доллара.