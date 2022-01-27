https://ria.ru/20220127/nato-1769828191.html

В Венгрии отреагировали на планы НАТО увеличить контингент в Европе

В Венгрии отреагировали на планы НАТО увеличить контингент в Европе - РИА Новости, 27.01.2022

В Венгрии отреагировали на планы НАТО увеличить контингент в Европе

Новость о возможном увеличении контингента НАТО в странах восточной и центральной Европы вызвала негативную реакцию со стороны венгерских пользователей... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T16:58

2022-01-27T16:58

2022-01-27T16:58

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украина

венгрия

евросоюз

нато

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Новость о возможном увеличении контингента НАТО в странах восточной и центральной Европы вызвала негативную реакцию со стороны венгерских пользователей интернета.В четверг американский телеканал Sky News сообщил, что страны-члены НАТО рассматривают возможность создания новых боевых подразделений из тысячи человек в Румынии, Болгарии, Венгрии и Словакии. Отмечается, что новые подразделения будут похожи на те, которые существуют в странах Балтии и Польше.Некоторые венгры связывают усиление присутствия НАТО в стране с предстоящими в начале апреля парламентскими выборами, тем более что лидер оппозиционной коалиции Петер Марки-Зай заявил, что членство Венгрии в Евросоюзе и НАТО является залогом свободы, безопасности и процветания страны.Важным пунктом украинско-венгерских отношений является вопрос о правах венгерского нацменьшинства в Закарпатье. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто ранее заявлял, что притеснения закарпатских венгров серьезно ограничивают возможность какой-либо помощи Киеву со стороны Будапешта в сложившейся ситуации вокруг Украины. Венгерские пользователи также усомнились в целесообразности поддержки Украины."Имеем ли мы какое-то отношение ко всей Украине, должны ли мы проявлять солидарность с теми, кто там притесняет венгров?", - написал в комментариях пользователь Шандор Тиглаши.

https://ria.ru/20220127/politika-1769667249.html

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в мире, украина, венгрия, евросоюз, нато