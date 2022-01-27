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В Венгрии отреагировали на планы НАТО увеличить контингент в Европе
В Венгрии отреагировали на планы НАТО увеличить контингент в Европе - РИА Новости, 27.01.2022
В Венгрии отреагировали на планы НАТО увеличить контингент в Европе
Новость о возможном увеличении контингента НАТО в странах восточной и центральной Европы вызвала негативную реакцию со стороны венгерских пользователей... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T16:58
2022-01-27T16:58
в мире
украина
венгрия
евросоюз
нато
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Новость о возможном увеличении контингента НАТО в странах восточной и центральной Европы вызвала негативную реакцию со стороны венгерских пользователей интернета.В четверг американский телеканал Sky News сообщил, что страны-члены НАТО рассматривают возможность создания новых боевых подразделений из тысячи человек в Румынии, Болгарии, Венгрии и Словакии. Отмечается, что новые подразделения будут похожи на те, которые существуют в странах Балтии и Польше.Некоторые венгры связывают усиление присутствия НАТО в стране с предстоящими в начале апреля парламентскими выборами, тем более что лидер оппозиционной коалиции Петер Марки-Зай заявил, что членство Венгрии в Евросоюзе и НАТО является залогом свободы, безопасности и процветания страны.Важным пунктом украинско-венгерских отношений является вопрос о правах венгерского нацменьшинства в Закарпатье. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто ранее заявлял, что притеснения закарпатских венгров серьезно ограничивают возможность какой-либо помощи Киеву со стороны Будапешта в сложившейся ситуации вокруг Украины. Венгерские пользователи также усомнились в целесообразности поддержки Украины."Имеем ли мы какое-то отношение ко всей Украине, должны ли мы проявлять солидарность с теми, кто там притесняет венгров?", - написал в комментариях пользователь Шандор Тиглаши.
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в мире, украина, венгрия, евросоюз, нато
16:58 27.01.2022
 
В Венгрии отреагировали на планы НАТО увеличить контингент в Европе

PestiSrácok: жители Венгрии не в восторге от планов НАТО увеличить контингент в Европе

© AP Photo / Czarek SokolowskiАмериканские военнослужащие во время учений НАТО в Европе
Американские военнослужащие во время учений НАТО в Европе - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Американские военнослужащие во время учений НАТО в Европе. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Новость о возможном увеличении контингента НАТО в странах восточной и центральной Европы вызвала негативную реакцию со стороны венгерских пользователей интернета.
В четверг американский телеканал Sky News сообщил, что страны-члены НАТО рассматривают возможность создания новых боевых подразделений из тысячи человек в Румынии, Болгарии, Венгрии и Словакии. Отмечается, что новые подразделения будут похожи на те, которые существуют в странах Балтии и Польше.
"Натовской и американской командам нечего искать ни в Венгрии, ни в России! Убирайтесь домой!" - написал пользователь Дежё Ач в комментариях к статье pestisracok.hu, где была размещена новость о планах альянса.
Некоторые венгры связывают усиление присутствия НАТО в стране с предстоящими в начале апреля парламентскими выборами, тем более что лидер оппозиционной коалиции Петер Марки-Зай заявил, что членство Венгрии в Евросоюзе и НАТО является залогом свободы, безопасности и процветания страны.

"Это хитрая ловушка. Венгрии угрожают не русские. Гораздо больше – войска НАТО, которые могут в любой момент вмешаться в апрельские выборы на стороне оппозиции", - считает читатель Бела Бабуч.

Важным пунктом украинско-венгерских отношений является вопрос о правах венгерского нацменьшинства в Закарпатье. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто ранее заявлял, что притеснения закарпатских венгров серьезно ограничивают возможность какой-либо помощи Киеву со стороны Будапешта в сложившейся ситуации вокруг Украины. Венгерские пользователи также усомнились в целесообразности поддержки Украины.
"Имеем ли мы какое-то отношение ко всей Украине, должны ли мы проявлять солидарность с теми, кто там притесняет венгров?", - написал в комментариях пользователь Шандор Тиглаши.
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