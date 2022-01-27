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В Киеве согласились с ответом США и НАТО по гарантиям безопасности
В Киеве согласились с ответом США и НАТО по гарантиям безопасности - РИА Новости, 27.01.2022
В Киеве согласились с ответом США и НАТО по гарантиям безопасности
Власти Украины видели ответ США и НАТО по гарантиям безопасности до того, как он был передан России, у Киева нет возражений относительно его содержания, сообщил РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T15:59
2022-01-27T16:02
в мире
украина
сша
нато
мид украины
дмитрий кулеба
россия
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КИЕВ, 27 янв - РИА Новости. Власти Украины видели ответ США и НАТО по гарантиям безопасности до того, как он был передан России, у Киева нет возражений относительно его содержания, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба."Мы видели письменный ответ США до того, как он был передан России. С украинской стороны возражений нет. Важно, что США остаются в тесном контакте с Украиной до и после всех контактов с Россией. Никаких решений по Украине без Украины. Золотое правило", - написал министр в Twitter.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.В среду США и НАТО передали России ответы на предложения по гарантиям безопасности. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что если США попросят не публиковать свой ответ на российские предложения по безопасности, Москва этого делать не будет. При этом министр добавил, что суть реакции Вашингтона на российские предложения, конечно же, заслуживает того, чтобы общественность в России и в других странах об этом была проинформирована.
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в мире, украина, сша, нато, мид украины, дмитрий кулеба, россия
15:59 27.01.2022 (обновлено: 16:02 27.01.2022)
 
В Киеве согласились с ответом США и НАТО по гарантиям безопасности

Глава МИД Украины Кулеба: у Киева нет возражений по содержанию ответа США и НАТО России

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел в Киеве
Здание министерства иностранных дел в Киеве - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Здание министерства иностранных дел в Киеве
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КИЕВ, 27 янв - РИА Новости. Власти Украины видели ответ США и НАТО по гарантиям безопасности до того, как он был передан России, у Киева нет возражений относительно его содержания, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
"Мы видели письменный ответ США до того, как он был передан России. С украинской стороны возражений нет. Важно, что США остаются в тесном контакте с Украиной до и после всех контактов с Россией. Никаких решений по Украине без Украины. Золотое правило", - написал министр в Twitter.
Дмитрий Песков на церемонии вручения премии Русского географического общества в Москве - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
13:26
Россия не будет спешить с оценками ответа США по гарантиям, заявил Песков
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.
В среду США и НАТО передали России ответы на предложения по гарантиям безопасности. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что если США попросят не публиковать свой ответ на российские предложения по безопасности, Москва этого делать не будет. При этом министр добавил, что суть реакции Вашингтона на российские предложения, конечно же, заслуживает того, чтобы общественность в России и в других странах об этом была проинформирована.
Проект договора о гарантиях безопасности между Россией и СШАПроект договора о гарантиях безопасности между Россией и США
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В миреУкраинаСШАНАТОМИД УкраиныДмитрий КулебаРоссия
 
 
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