https://ria.ru/20220127/nato-1769765889.html
Лавров назвал позицию США по нерасширению НАТО на восток лукавой
Лавров назвал позицию США по нерасширению НАТО на восток лукавой - РИА Новости, 27.01.2022
Лавров назвал позицию США по нерасширению НАТО на восток лукавой
Российская сторона будет делать основной упор на разъяснении лукавой позиции США по вопросу о нерасширении НАТО и неделимости безопасности, заявил глава МИД РФ... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T12:42
2022-01-27T12:42
2022-01-27T12:57
в мире
сша
нато
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Российская сторона будет делать основной упор на разъяснении лукавой позиции США по вопросу о нерасширении НАТО и неделимости безопасности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Если про 1990-е годы нам объясняли отсутствием письменных обязательств о нерасширении НАТО. Теперь эти письменные обязательства у нас есть. Они подтверждены были в рамках ОБСЕ не единожды, в том числе на высшем уровне. Мы сейчас будем делать основной упор на разъяснение этой лукавой позиции наших западных коллег", - сказал министр.США и НАТО в среду передали России ответы на предложения по гарантиям безопасности. Ранее Лавров заявил, что если США попросят не публиковать свой ответ на российские предложения по безопасности, Москва этого делать не будет. При этом министр добавил, что суть реакции реакции Вашингтона на российские предложения, конечно же, заслуживает того, чтобы общественность в России и в других странах об этом была проинформирована.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.
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в мире, сша, нато, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров
12:42 27.01.2022 (обновлено: 12:57 27.01.2022)
Лавров назвал позицию США по нерасширению НАТО на восток лукавой
Глава МИД Лавров: Россия будет делать упор на разъяснение лукавой позиции США по НАТО