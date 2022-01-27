Президент Литвы предложил НАТО не "бряцать оружием"
Президент Литвы Науседа: для обеспечения безопасности НАТО необязательно бряцать оружием
© AP Photo / Mindaugas KulbisПрезидент Литвы Гитанас Науседа
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Президент Литвы Гитанас Науседа
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что "бряцанье оружием" со стороны НАТО не обязательно, поддержание коллективной безопасности должна обеспечивать прежде всего дипломатия.
"Литва готова помогать Украине всеми возможными средствами… Ну а НАТО как организация прежде всего должна озаботиться коллективной и региональной безопасностью. И это не обязательно надо делать, бряцая оружием. Сегодня, я полагаю, должны говорить дипломаты, говорить очень четко, слаженно, понятно, поскольку эту риторику слушает другая сторона и в зависимости от этой риторики выстраивает свои планы", - сказал Науседа в эфире LRT (Литовское радио и телевидение).
Начиная с 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония. Литва в рамках военной помощи предоставит Украине противовоздушные ракеты Stinger.
В последнее время США и западные страны обвиняют Россию в якобы усилении "агрессивных действий" на границе с Украиной. В Москве бездоказательные обвинения отрицают, заявляя, что никого не должно интересовать, как Россия перемещает войска в пределах своей территории, никаких планов по вторжению на Украину не вынашивает и никогда не угрожала украинскому народу. РФ подчеркивает, что заявления об "агрессии" Москвы используются как предлог, чтобы разместить больше военной инфраструктуры НАТО вблизи российских границ.