https://ria.ru/20220127/nato-1769760947.html

Президент Литвы предложил НАТО не "бряцать оружием"

Президент Литвы предложил НАТО не "бряцать оружием" - РИА Новости, 27.01.2022

Президент Литвы предложил НАТО не "бряцать оружием"

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что "бряцанье оружием" со стороны НАТО не обязательно, поддержание коллективной безопасности должна обеспечивать прежде... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T12:24

2022-01-27T12:24

2022-01-27T12:24

в мире

литва

нато

гитанас науседа

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что "бряцанье оружием" со стороны НАТО не обязательно, поддержание коллективной безопасности должна обеспечивать прежде всего дипломатия."Литва готова помогать Украине всеми возможными средствами… Ну а НАТО как организация прежде всего должна озаботиться коллективной и региональной безопасностью. И это не обязательно надо делать, бряцая оружием. Сегодня, я полагаю, должны говорить дипломаты, говорить очень четко, слаженно, понятно, поскольку эту риторику слушает другая сторона и в зависимости от этой риторики выстраивает свои планы", - сказал Науседа в эфире LRT (Литовское радио и телевидение).Начиная с 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония. Литва в рамках военной помощи предоставит Украине противовоздушные ракеты Stinger.В последнее время США и западные страны обвиняют Россию в якобы усилении "агрессивных действий" на границе с Украиной. В Москве бездоказательные обвинения отрицают, заявляя, что никого не должно интересовать, как Россия перемещает войска в пределах своей территории, никаких планов по вторжению на Украину не вынашивает и никогда не угрожала украинскому народу. РФ подчеркивает, что заявления об "агрессии" Москвы используются как предлог, чтобы разместить больше военной инфраструктуры НАТО вблизи российских границ.

https://ria.ru/20220127/politika-1769667249.html

https://ria.ru/20220126/voennye-1769667077.html

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в мире, литва, нато, гитанас науседа