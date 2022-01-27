https://ria.ru/20220127/nato-1769736054.html

НАТО предлагает России диалог, заявил глава МИД Латвии

НАТО предлагает России диалог, заявил глава МИД Латвии - РИА Новости, 27.01.2022

НАТО предлагает России диалог, заявил глава МИД Латвии

НАТО предлагает России диалог, теперь дело за Россией, написал в Twitter глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич. РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T10:31

2022-01-27T10:31

2022-01-27T10:31

в мире

киев

дмитрий песков

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сергей лавров

мид латвии

эдгар ринкевич

восточная европа

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РИГА, 27 янв – РИА Новости. НАТО предлагает России диалог, теперь дело за Россией, написал в Twitter глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. США и НАТО в среду передали России ответы на предложения по гарантиям безопасности."Вместо ультиматумов НАТО предлагает России диалог и меры по деэскалации, укреплению доверия и прозрачности. Мы твердо придерживаемся ключевых принципов – открытых дверей и коллективной защиты. Теперь дело за Россией выбирать путь — мир или агрессия со всеми вытекающими", — написал Ринкевич.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. В Кремле отмечали, что информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.

https://ria.ru/20220126/stoltenberg-1769700567.html

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в мире, киев, дмитрий песков, нато, сергей лавров, мид латвии, эдгар ринкевич, восточная европа, россия