https://ria.ru/20220127/nato-1769719385.html
На Украине призвали Россию вступить в НАТО
На Украине призвали Россию вступить в НАТО - РИА Новости, 27.01.2022
На Украине призвали Россию вступить в НАТО
Снять напряжение в мире может неожиданное вступление России в НАТО, заявил в эфире телеканала "НАШ" бывший депутат Верховной рады, экс-глава Интерпола Украины... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T07:33
2022-01-27T07:33
2022-01-27T07:36
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Снять напряжение в мире может неожиданное вступление России в НАТО, заявил в эфире телеканала "НАШ" бывший депутат Верховной рады, экс-глава Интерпола Украины Кирилл Куликов.Политик уточнил, что идею о вхождении Москвы в состав военно-политического блока озвучило "некое американское СМИ".Экс-депутат Рады считает, что по этим вопросам Россия и члены Североатлантического альянса могут быть союзниками. При этом он назвал такой сценарий из разряда "невероятных".Куликов призвал искать выход из сложного внешнеполитического положения невоенным путем.
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РИА Новости
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в мире, украина, москва, интерпол, нато, верховная рада украины, россия, кирилл куликов
07:33 27.01.2022 (обновлено: 07:36 27.01.2022)
На Украине призвали Россию вступить в НАТО
Экс-глава Интерпола Украины Куликов: вступление России в НАТО снимет напряжение в мире