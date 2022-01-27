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На Украине призвали Россию вступить в НАТО
На Украине призвали Россию вступить в НАТО - РИА Новости, 27.01.2022
На Украине призвали Россию вступить в НАТО
Снять напряжение в мире может неожиданное вступление России в НАТО, заявил в эфире телеканала "НАШ" бывший депутат Верховной рады, экс-глава Интерпола Украины... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T07:33
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в мире
украина
москва
интерпол
нато
верховная рада украины
россия
кирилл куликов
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Снять напряжение в мире может неожиданное вступление России в НАТО, заявил в эфире телеканала "НАШ" бывший депутат Верховной рады, экс-глава Интерпола Украины Кирилл Куликов.Политик уточнил, что идею о вхождении Москвы в состав военно-политического блока озвучило "некое американское СМИ".Экс-депутат Рады считает, что по этим вопросам Россия и члены Североатлантического альянса могут быть союзниками. При этом он назвал такой сценарий из разряда "невероятных".Куликов призвал искать выход из сложного внешнеполитического положения невоенным путем.
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в мире, украина, москва, интерпол, нато, верховная рада украины, россия, кирилл куликов
07:33 27.01.2022 (обновлено: 07:36 27.01.2022)
 
На Украине призвали Россию вступить в НАТО

Экс-глава Интерпола Украины Куликов: вступление России в НАТО снимет напряжение в мире

© РИА Новости / Михаил Маркив / Перейти в фотобанкФлаги НАТО и Украины
Флаги НАТО и Украины - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
© РИА Новости / Михаил Маркив
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Снять напряжение в мире может неожиданное вступление России в НАТО, заявил в эфире телеканала "НАШ" бывший депутат Верховной рады, экс-глава Интерпола Украины Кирилл Куликов.
Политик уточнил, что идею о вхождении Москвы в состав военно-политического блока озвучило "некое американское СМИ".

"Решением всех накопившихся вопросов <…> является вступление России в НАТО. Основная задача НАТО, насколько я понимаю, в современных условиях — это противостоять современным угрозам терроризма, режимам и так далее", — отметил Куликов.

Экс-депутат Рады считает, что по этим вопросам Россия и члены Североатлантического альянса могут быть союзниками. При этом он назвал такой сценарий из разряда "невероятных".
Куликов призвал искать выход из сложного внешнеполитического положения невоенным путем.
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В миреУкраинаМоскваИнтерполНАТОВерховная Рада УкраиныРоссияКирилл Куликов
 
 
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