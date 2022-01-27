https://ria.ru/20220127/nato-1769719385.html

На Украине призвали Россию вступить в НАТО

На Украине призвали Россию вступить в НАТО - РИА Новости, 27.01.2022

На Украине призвали Россию вступить в НАТО

Снять напряжение в мире может неожиданное вступление России в НАТО, заявил в эфире телеканала "НАШ" бывший депутат Верховной рады, экс-глава Интерпола Украины... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T07:33

2022-01-27T07:33

2022-01-27T07:36

в мире

украина

москва

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нато

верховная рада украины

россия

кирилл куликов

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Снять напряжение в мире может неожиданное вступление России в НАТО, заявил в эфире телеканала "НАШ" бывший депутат Верховной рады, экс-глава Интерпола Украины Кирилл Куликов.Политик уточнил, что идею о вхождении Москвы в состав военно-политического блока озвучило "некое американское СМИ".Экс-депутат Рады считает, что по этим вопросам Россия и члены Североатлантического альянса могут быть союзниками. При этом он назвал такой сценарий из разряда "невероятных".Куликов призвал искать выход из сложного внешнеполитического положения невоенным путем.

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в мире, украина, москва, интерпол, нато, верховная рада украины, россия, кирилл куликов