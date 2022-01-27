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В ЛНР допустили наступление ВСУ после прибытия главнокомандующего
В ЛНР допустили наступление ВСУ после прибытия главнокомандующего - РИА Новости, 27.01.2022
В ЛНР допустили наступление ВСУ после прибытия главнокомандующего
Киев может начать наступление после приезда в Донбасс главнокомандующего ВС Украины Валерия Залужного, заявил официальный представитель Народной милиции... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T11:09
2022-01-27T12:19
в мире
вооруженные силы украины
луганская народная республика
донбасс
ситуация в днр и лнр
киев
валерий залужный
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ЛУГАНСК, 27 янв — РИА Новости. Киев может начать наступление после приезда в Донбасс главнокомандующего ВС Украины Валерия Залужного, заявил официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко."По данным нашей агентурной разведки, в ближайшие дни в район расположения 30-й бригады ВС Украины ожидается прибытие главнокомандующего ВСУ генерала Залужного с группой офицеров украинского Генерального штаба для проведения рекогносцировки. Предполагаем, что на данном направлении может быть направление главного удара ВСУ", — сказал он на брифинге.Филипоненко добавил, что силовики продолжают наращивать группировку в регионе. За последние сутки, по его сведениям, зафиксированы около 40 попыток ВСУ провести воздушную разведку у линии соприкосновения.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после февральского госпереворота в Киеве. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Урегулирование обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы, однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет Минские соглашения и затягивает переговоры по деэскалации. В МИД отмечали, что украинские власти направили в Донбасс половину всего личного состава армии. Также Россия выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в регионе.Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется на юго-востоке страны.
https://ria.ru/20220127/donbass-1769725379.html
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луганская народная республика
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в мире, вооруженные силы украины, луганская народная республика, донбасс, ситуация в днр и лнр, киев, валерий залужный
11:09 27.01.2022 (обновлено: 12:19 27.01.2022)
 
В ЛНР допустили наступление ВСУ после прибытия главнокомандующего

Народная милиция ЛНР допускает наступление ВСУ в Донбассе в ближайшие дни

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные на линии соприкосновения в Донецкой области
Украинские военные на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные на линии соприкосновения в Донецкой области
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 27 янв — РИА Новости. Киев может начать наступление после приезда в Донбасс главнокомандующего ВС Украины Валерия Залужного, заявил официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко.
"По данным нашей агентурной разведки, в ближайшие дни в район расположения 30-й бригады ВС Украины ожидается прибытие главнокомандующего ВСУ генерала Залужного с группой офицеров украинского Генерального штаба для проведения рекогносцировки. Предполагаем, что на данном направлении может быть направление главного удара ВСУ", — сказал он на брифинге.
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Филипоненко добавил, что силовики продолжают наращивать группировку в регионе. За последние сутки, по его сведениям, зафиксированы около 40 попыток ВСУ провести воздушную разведку у линии соприкосновения.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после февральского госпереворота в Киеве. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Урегулирование обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы, однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки.
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Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется на юго-востоке страны.
Минские соглашения
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В миреВооруженные силы УкраиныЛуганская Народная РеспубликаДонбассСитуация в ДНР и ЛНРКиевВалерий Залужный
 
 
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