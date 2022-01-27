https://ria.ru/20220127/nastuplenie-1769744698.html

В ЛНР допустили наступление ВСУ после прибытия главнокомандующего

В ЛНР допустили наступление ВСУ после прибытия главнокомандующего - РИА Новости, 27.01.2022

В ЛНР допустили наступление ВСУ после прибытия главнокомандующего

Киев может начать наступление после приезда в Донбасс главнокомандующего ВС Украины Валерия Залужного, заявил официальный представитель Народной милиции... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T11:09

2022-01-27T11:09

2022-01-27T12:19

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вооруженные силы украины

луганская народная республика

донбасс

ситуация в днр и лнр

киев

валерий залужный

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ЛУГАНСК, 27 янв — РИА Новости. Киев может начать наступление после приезда в Донбасс главнокомандующего ВС Украины Валерия Залужного, заявил официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко."По данным нашей агентурной разведки, в ближайшие дни в район расположения 30-й бригады ВС Украины ожидается прибытие главнокомандующего ВСУ генерала Залужного с группой офицеров украинского Генерального штаба для проведения рекогносцировки. Предполагаем, что на данном направлении может быть направление главного удара ВСУ", — сказал он на брифинге.Филипоненко добавил, что силовики продолжают наращивать группировку в регионе. За последние сутки, по его сведениям, зафиксированы около 40 попыток ВСУ провести воздушную разведку у линии соприкосновения.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после февральского госпереворота в Киеве. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Урегулирование обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы, однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет Минские соглашения и затягивает переговоры по деэскалации. В МИД отмечали, что украинские власти направили в Донбасс половину всего личного состава армии. Также Россия выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в регионе.Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется на юго-востоке страны.

https://ria.ru/20220127/donbass-1769725379.html

https://ria.ru/20220126/ukraina-1769485113.html

луганская народная республика

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в мире, вооруженные силы украины, луганская народная республика, донбасс, ситуация в днр и лнр, киев, валерий залужный