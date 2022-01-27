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Sky News показал нарушение Украиной Минских соглашений, заявил дипломат
Sky News показал нарушение Украиной Минских соглашений, заявил дипломат - РИА Новости, 27.01.2022
Sky News показал нарушение Украиной Минских соглашений, заявил дипломат
Британский телеканал Sky News показал в эфире двух подданных Великобритании, воюющих за Украину и находящихся на передовой, что является явным нарушением пункта РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T09:19
2022-01-27T09:19
в мире
киев
сша
министерство обороны украины
сергей лавров
обсе
дмитрий полянский
смм обсе
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ООН, 27 янв - РИА Новости. Британский телеканал Sky News показал в эфире двух подданных Великобритании, воюющих за Украину и находящихся на передовой, что является явным нарушением пункта 10 Комплекса мер по выполнению минских соглашений, сообщил в своем Telegram-канале первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.По его словам, видео было продемонстрировано прямо перед тем, как он дал интервью телеканалу. Пункт 10 предписывает "вывод всех иностранных вооруженных формирований, военной техники, а также наемников с территории Украины под наблюдением ОБСЕ", а также "разоружение всех незаконных групп"."Пока я подключался к вам, я посмотрел этот сюжет об этих двух британских солдатах или бывших солдатах на линии фронта на Украине. И вынужден обратить ваше внимание, что это вопиющее нарушение минских соглашений. Пункт 10 минских соглашений, принятых в 2015 году, указывает, что все иностранные военные подразделения должны быть выведены с территории Украины под наблюдением ОБСЕ, в том числе наемники", - сказал Полянский, обращаясь к ведущей."Так что эти ребята выглядят как наемники, и я не знаю, почему вы хвастаетесь этим – я имею в виду, не вы лично, но ваша страна. Потому что это нарушение минских соглашений", - добавил он.При этом уже в своем Telegram-канале первый зампостпреда поделился, что у ведущей телеканала от такого ответа вытянулось лицо – "не таков был сценарий разговора"."А у России, говорит, разве у самой там войск нет? У нас, мол, есть такие данные! Я в ответ: цену вашим данным мы прекрасно знаем, а ориентироваться предлагаем на данные СММ ОБСЕ, которая присутствие российских военных на Донбассе не подтверждает", - отметил дипломат.В ходе беседы ведущая Sky News несколько раз пыталась обвинить Россию в намерении напасть на Украину. Тем не менее Полянский указал, что о якобы готовящейся "российской агрессии" сегодня твердят только американцы и некоторые европейцы."Даже Украина уже дала задний ход (как раз утром этого дня в Киеве, видимо, оценив масштаб репутационного ущерба для экономики, стали на глазах менять тон). Привел ей слова минобороны Украины Резникова. В итоге - еще большее замешательство, после чего ведущая быстро разговор свернула", - поделился Полянский.По словам дипломата, после эфира ни пересказа его интервью, "ни ссылок на него британцы так и не опубликовали", "от контактов уходят", "хотя до этого кичились интересом к российской позиции"."Вот вам и свобода слова! Все, что их позиции не соответствует, что им неудобно, становится "российской пропагандой", - указал первый зампостпреда.Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
https://ria.ru/20220126/soglasheniya-1769580505.html
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в мире, киев, сша, министерство обороны украины, сергей лавров, обсе, дмитрий полянский, смм обсе, россия
09:19 27.01.2022
 
Sky News показал нарушение Украиной Минских соглашений, заявил дипломат

Первый зампостпреда при ООН Полянский: Sky News показал нарушение Украиной Минска-2

© AP Photo / Seth WenigПервый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
© AP Photo / Seth Wenig
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский
Читать ria.ru в
ООН, 27 янв - РИА Новости. Британский телеканал Sky News показал в эфире двух подданных Великобритании, воюющих за Украину и находящихся на передовой, что является явным нарушением пункта 10 Комплекса мер по выполнению минских соглашений, сообщил в своем Telegram-канале первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
По его словам, видео было продемонстрировано прямо перед тем, как он дал интервью телеканалу. Пункт 10 предписывает "вывод всех иностранных вооруженных формирований, военной техники, а также наемников с территории Украины под наблюдением ОБСЕ", а также "разоружение всех незаконных групп".
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34Инфографика
Минские соглашения
Инфографика
Посмотреть
"Пока я подключался к вам, я посмотрел этот сюжет об этих двух британских солдатах или бывших солдатах на линии фронта на Украине. И вынужден обратить ваше внимание, что это вопиющее нарушение минских соглашений. Пункт 10 минских соглашений, принятых в 2015 году, указывает, что все иностранные военные подразделения должны быть выведены с территории Украины под наблюдением ОБСЕ, в том числе наемники", - сказал Полянский, обращаясь к ведущей.
"Так что эти ребята выглядят как наемники, и я не знаю, почему вы хвастаетесь этим – я имею в виду, не вы лично, но ваша страна. Потому что это нарушение минских соглашений", - добавил он.
При этом уже в своем Telegram-канале первый зампостпреда поделился, что у ведущей телеканала от такого ответа вытянулось лицо – "не таков был сценарий разговора".
"А у России, говорит, разве у самой там войск нет? У нас, мол, есть такие данные! Я в ответ: цену вашим данным мы прекрасно знаем, а ориентироваться предлагаем на данные СММ ОБСЕ, которая присутствие российских военных на Донбассе не подтверждает", - отметил дипломат.
В ходе беседы ведущая Sky News несколько раз пыталась обвинить Россию в намерении напасть на Украину. Тем не менее Полянский указал, что о якобы готовящейся "российской агрессии" сегодня твердят только американцы и некоторые европейцы.
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"Даже Украина уже дала задний ход (как раз утром этого дня в Киеве, видимо, оценив масштаб репутационного ущерба для экономики, стали на глазах менять тон). Привел ей слова минобороны Украины Резникова. В итоге - еще большее замешательство, после чего ведущая быстро разговор свернула", - поделился Полянский.
По словам дипломата, после эфира ни пересказа его интервью, "ни ссылок на него британцы так и не опубликовали", "от контактов уходят", "хотя до этого кичились интересом к российской позиции".
"Вот вам и свобода слова! Все, что их позиции не соответствует, что им неудобно, становится "российской пропагандой", - указал первый зампостпреда.
Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
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