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Как американский дипломат перевозил наркотики в Россию. Видео
Появилось видео досмотра экс-дипломата, обвиняемого в продаже наркотиков - РИА Новости, 27.01.2022
Как американский дипломат перевозил наркотики в Россию. Видео
Министерство внутренних дел опубликовало видео досмотра багажа экс-сотрудника американского посольства в Москве Марка Фогеля, обвиняемого в контрабанде... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T12:55
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происшествия
сша
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Министерство внутренних дел опубликовало видео досмотра багажа экс-сотрудника американского посольства в Москве Марка Фогеля, обвиняемого в контрабанде наркотиков.На кадрах показано, как вещи дипломата обыскивают с собаками в аэропорту. Там также есть фрагмент съемки камеры наблюдения, в котором жена Фогеля выбрасывает пакеты с подозрительным содержимым.По версии следствия, мужчина перевозил марихуану в упаковках от контактных линз, а масло каннабиса расфасовал в картриджи для электронных сигарет. Вероятно, Фогель сбывал запрещенные вещества в школе, в которой преподавал.В американском представительстве заявили, что следят за ходом расследования.
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Досмотр обвиняемого в продаже наркотиков экс-дипломата. Видео МВД РФ
Министерство внутренних дел опубликовало видео досмотра багажа экс-сотрудникаи американского посольства в Москве Марка Фогеля, обвиняемого в контрабанде наркотиков. На кадрах показано, как вещи дипломата обыскивают с собаками в аэропорту. Также на видео попала съемка с камер наблюдения, на которой жена Фогеля выбрасывает пакеты с подозрительным содержимым.
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происшествия, сша, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
12:55 27.01.2022 (обновлено: 15:14 27.01.2022)
 
Появилось видео досмотра экс-дипломата, обвиняемого в продаже наркотиков

Появилось видео досмотра американского дипломата Фогеля, обвиняемого в продаже наркотиков

Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Министерство внутренних дел опубликовало видео досмотра багажа экс-сотрудника американского посольства в Москве Марка Фогеля, обвиняемого в контрабанде наркотиков.
На кадрах показано, как вещи дипломата обыскивают с собаками в аэропорту. Там также есть фрагмент съемки камеры наблюдения, в котором жена Фогеля выбрасывает пакеты с подозрительным содержимым.
По версии следствия, мужчина перевозил марихуану в упаковках от контактных линз, а масло каннабиса расфасовал в картриджи для электронных сигарет. Вероятно, Фогель сбывал запрещенные вещества в школе, в которой преподавал.
В американском представительстве заявили, что следят за ходом расследования.
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