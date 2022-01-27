https://ria.ru/20220127/narkotiki-1769770005.html

Как американский дипломат перевозил наркотики в Россию. Видео

Появилось видео досмотра экс-дипломата, обвиняемого в продаже наркотиков - РИА Новости, 27.01.2022

Как американский дипломат перевозил наркотики в Россию. Видео

Министерство внутренних дел опубликовало видео досмотра багажа экс-сотрудника американского посольства в Москве Марка Фогеля, обвиняемого в контрабанде... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T12:55

2022-01-27T12:55

2022-01-27T15:14

происшествия

сша

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Министерство внутренних дел опубликовало видео досмотра багажа экс-сотрудника американского посольства в Москве Марка Фогеля, обвиняемого в контрабанде наркотиков.На кадрах показано, как вещи дипломата обыскивают с собаками в аэропорту. Там также есть фрагмент съемки камеры наблюдения, в котором жена Фогеля выбрасывает пакеты с подозрительным содержимым.По версии следствия, мужчина перевозил марихуану в упаковках от контактных линз, а масло каннабиса расфасовал в картриджи для электронных сигарет. Вероятно, Фогель сбывал запрещенные вещества в школе, в которой преподавал.В американском представительстве заявили, что следят за ходом расследования.

https://ria.ru/20211229/inostrantsy-1765922904.html

сша

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2022

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Досмотр обвиняемого в продаже наркотиков экс-дипломата. Видео МВД РФ Министерство внутренних дел опубликовало видео досмотра багажа экс-сотрудникаи американского посольства в Москве Марка Фогеля, обвиняемого в контрабанде наркотиков. На кадрах показано, как вещи дипломата обыскивают с собаками в аэропорту. Также на видео попала съемка с камер наблюдения, на которой жена Фогеля выбрасывает пакеты с подозрительным содержимым. 2022-01-27T12:55 true PT3M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, сша, министерство внутренних дел рф (мвд россии)