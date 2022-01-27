https://ria.ru/20220127/narkotiki-1769770005.html
Как американский дипломат перевозил наркотики в Россию. Видео
Появилось видео досмотра экс-дипломата, обвиняемого в продаже наркотиков - РИА Новости, 27.01.2022
Как американский дипломат перевозил наркотики в Россию. Видео
Министерство внутренних дел опубликовало видео досмотра багажа экс-сотрудника американского посольства в Москве Марка Фогеля, обвиняемого в контрабанде... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T12:55
2022-01-27T12:55
2022-01-27T15:14
происшествия
сша
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Министерство внутренних дел опубликовало видео досмотра багажа экс-сотрудника американского посольства в Москве Марка Фогеля, обвиняемого в контрабанде наркотиков.На кадрах показано, как вещи дипломата обыскивают с собаками в аэропорту. Там также есть фрагмент съемки камеры наблюдения, в котором жена Фогеля выбрасывает пакеты с подозрительным содержимым.По версии следствия, мужчина перевозил марихуану в упаковках от контактных линз, а масло каннабиса расфасовал в картриджи для электронных сигарет. Вероятно, Фогель сбывал запрещенные вещества в школе, в которой преподавал.В американском представительстве заявили, что следят за ходом расследования.
https://ria.ru/20211229/inostrantsy-1765922904.html
сша
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Досмотр обвиняемого в продаже наркотиков экс-дипломата. Видео МВД РФ
Министерство внутренних дел опубликовало видео досмотра багажа экс-сотрудникаи американского посольства в Москве Марка Фогеля, обвиняемого в контрабанде наркотиков. На кадрах показано, как вещи дипломата обыскивают с собаками в аэропорту. Также на видео попала съемка с камер наблюдения, на которой жена Фогеля выбрасывает пакеты с подозрительным содержимым.
2022-01-27T12:55
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PT3M15S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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происшествия, сша, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
12:55 27.01.2022 (обновлено: 15:14 27.01.2022)
Появилось видео досмотра экс-дипломата, обвиняемого в продаже наркотиков
Появилось видео досмотра американского дипломата Фогеля, обвиняемого в продаже наркотиков