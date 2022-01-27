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Экс-сотрудника посольства США в Москве обвинили в контрабанде наркотиков
Экс-сотрудника посольства США в Москве обвинили в контрабанде наркотиков - РИА Новости, 27.01.2022
Экс-сотрудника посольства США в Москве обвинили в контрабанде наркотиков
Полиция на транспорте раскрыла детали уголовного дела против бывшего американского дипломата Марка Фогеля. Подробности сообщили РИА Новости в пресс-службе УТ... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T11:05
2022-01-27T12:33
происшествия
сша
москва
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Полиция на транспорте раскрыла детали уголовного дела против бывшего американского дипломата Марка Фогеля. Подробности сообщили РИА Новости в пресс-службе УТ МВД России по ЦФО."Следователи Следственного управления УТ МВД России по ЦФО продолжают расследование уголовного дела, которое возбуждено в отношении гражданина США Марка Фогеля. Бывший американский дипломат обвиняется в контрабанде и хранении наркотических средств в крупном размере", — отметили в ведомстве.В декабре СМИ со ссылкой на ОНК сообщали, что в московском СИЗО по обвинению в контрабанде наркотиков находится гражданин США. Американское посольство тогда заявило, что в курсе сложившейся ситуации.Как стало известно теперь, Фогель вместе с женой прилетел в Москву из Нью-Йорка, в аэропорту Шереметьево таможенники обнаружили у него марихуану и гашишное масло. Наркотики были замаскированы: марихуана расфасована в упаковки от контактных линз, а масло каннабиса находилось в картриджах для электронных сигарет. Все это было завернуто в полиэтилен и спрятано в кроссовки."Гражданин США задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 229.1 и частью 2 статьи 228 УК. Так как подозреваемый мог скрыться от следствия на территории посольства, Химкинским городским судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — указали в пресс-службе ведомства.При обысках следователи выяснили, что жена Фогеля, отпущенная домой, смогла до прибытия силовиков избавиться от улик в квартире: по камерам полицейские увидели, как она выносит из дома некий сверток и выбрасывает в мусор, а позже уносит его за пределы ЖК.Марк Фогель работал преподавателем англо-американской школы, а до этого — сотрудником посольства США в Москве. До мая 2021 года, как и его супруга, он обладал дипломатическим статусом. По одной из версий следствия, фигурант мог использовать его для организации канала поставки в Россию наркотических средств, чтобы продавать ученикам.В американском представительстве заявили, что следят за ходом расследования.
https://ria.ru/20211207/arest-1762515468.html
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происшествия, сша, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия
11:05 27.01.2022 (обновлено: 12:33 27.01.2022)
 
Экс-сотрудника посольства США в Москве обвинили в контрабанде наркотиков

МВД продолжает расследовать дело о наркотиках против американского экс-дипломата Фогеля

© МВД МедиаКадр видео задержания Марка Фогеля на таможне в аэропорту "Шереметьево"
Кадр видео задержания Марка Фогеля на таможне в аэропорту Шереметьево
© МВД Медиа
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Полиция на транспорте раскрыла детали уголовного дела против бывшего американского дипломата Марка Фогеля. Подробности сообщили РИА Новости в пресс-службе УТ МВД России по ЦФО.
"Следователи Следственного управления УТ МВД России по ЦФО продолжают расследование уголовного дела, которое возбуждено в отношении гражданина США Марка Фогеля. Бывший американский дипломат обвиняется в контрабанде и хранении наркотических средств в крупном размере", — отметили в ведомстве.
В декабре СМИ со ссылкой на ОНК сообщали, что в московском СИЗО по обвинению в контрабанде наркотиков находится гражданин США. Американское посольство тогда заявило, что в курсе сложившейся ситуации.
Как стало известно теперь, Фогель вместе с женой прилетел в Москву из Нью-Йорка, в аэропорту Шереметьево таможенники обнаружили у него марихуану и гашишное масло. Наркотики были замаскированы: марихуана расфасована в упаковки от контактных линз, а масло каннабиса находилось в картриджах для электронных сигарет. Все это было завернуто в полиэтилен и спрятано в кроссовки.
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"Гражданин США задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 229.1 и частью 2 статьи 228 УК. Так как подозреваемый мог скрыться от следствия на территории посольства, Химкинским городским судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — указали в пресс-службе ведомства.
При обысках следователи выяснили, что жена Фогеля, отпущенная домой, смогла до прибытия силовиков избавиться от улик в квартире: по камерам полицейские увидели, как она выносит из дома некий сверток и выбрасывает в мусор, а позже уносит его за пределы ЖК.
Марк Фогель работал преподавателем англо-американской школы, а до этого — сотрудником посольства США в Москве. До мая 2021 года, как и его супруга, он обладал дипломатическим статусом. По одной из версий следствия, фигурант мог использовать его для организации канала поставки в Россию наркотических средств, чтобы продавать ученикам.
В американском представительстве заявили, что следят за ходом расследования.
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