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Под Пензой четверых молодых людей заподозрили в нападениях на иностранцев
Под Пензой четверых молодых людей заподозрили в нападениях на иностранцев - РИА Новости, 27.01.2022
Под Пензой четверых молодых людей заподозрили в нападениях на иностранцев
В Пензенской области группу молодых людей, в которую входили двое подростков, подозревают в нападениях на иностранцев, сообщили региональные управления СК и... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T17:54
2022-01-27T17:54
происшествия
пензенский район
пензенская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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САРАТОВ, 27 янв - РИА Новости. В Пензенской области группу молодых людей, в которую входили двое подростков, подозревают в нападениях на иностранцев, сообщили региональные управления СК и МВД.По данным следствия, 17-летний житель Пензенского района и трое его приятелей, один из которых также младше 18 лет, с июля по декабрь 2021 года "по мотивам национальной ненависти" нападали на потерпевших, причиняя им телесные повреждения, распыляя некоторым в лицо газ из газового баллончика, высказывая в их адрес "выражения, унижающие достоинство в связи с национальной принадлежностью"."В отношении несовершеннолетнего жителя Пензенского района и иных лиц возбуждено уголовное дело по факту совершения хулиганских действий по части 2 статьи 213 УК РФ "Хулиганство по мотивам национальной ненависти, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия, группой лиц по предварительному сговору"... Проводятся следственные действия, направленные на установление всех фигурантов противоправных действий, круга потерпевших, обстоятельств совершения преступления и закрепление доказательственной базы", - говорится в сообщении СУСК.Максимальное наказание по этой статье - лишение свободы на срок до семи лет.Как уточнила пресс-служба главка МВД по региону, молодые люди умышленно провоцировали иностранных граждан."Сотрудниками центра по противодействию экстремизму УМВД России по Пензенской области была установлена причастность несовершеннолетнего жителя села Засечного 2004 года рождения к совершению преступления... Злоумышленник дал признательные показания", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20220124/napadenie-1769225060.html
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происшествия, пензенский район, пензенская область, следственный комитет россии (ск рф), россия
17:54 27.01.2022
 
Под Пензой четверых молодых людей заподозрили в нападениях на иностранцев

В Пензенской области группу молодых людей заподозрили в нападениях на иностранцев

© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
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САРАТОВ, 27 янв - РИА Новости. В Пензенской области группу молодых людей, в которую входили двое подростков, подозревают в нападениях на иностранцев, сообщили региональные управления СК и МВД.
По данным следствия, 17-летний житель Пензенского района и трое его приятелей, один из которых также младше 18 лет, с июля по декабрь 2021 года "по мотивам национальной ненависти" нападали на потерпевших, причиняя им телесные повреждения, распыляя некоторым в лицо газ из газового баллончика, высказывая в их адрес "выражения, унижающие достоинство в связи с национальной принадлежностью".
Сотрудник полиции
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"В отношении несовершеннолетнего жителя Пензенского района и иных лиц возбуждено уголовное дело по факту совершения хулиганских действий по части 2 статьи 213 УК РФ "Хулиганство по мотивам национальной ненависти, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия, группой лиц по предварительному сговору"... Проводятся следственные действия, направленные на установление всех фигурантов противоправных действий, круга потерпевших, обстоятельств совершения преступления и закрепление доказательственной базы", - говорится в сообщении СУСК.
Максимальное наказание по этой статье - лишение свободы на срок до семи лет.
Как уточнила пресс-служба главка МВД по региону, молодые люди умышленно провоцировали иностранных граждан.
"Сотрудниками центра по противодействию экстремизму УМВД России по Пензенской области была установлена причастность несовершеннолетнего жителя села Засечного 2004 года рождения к совершению преступления... Злоумышленник дал признательные показания", - отмечается в сообщении.
 
ПроисшествияПензенский районПензенская областьСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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