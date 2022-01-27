https://ria.ru/20220127/napadenie-1769841502.html

Под Пензой четверых молодых людей заподозрили в нападениях на иностранцев

Под Пензой четверых молодых людей заподозрили в нападениях на иностранцев - РИА Новости, 27.01.2022

Под Пензой четверых молодых людей заподозрили в нападениях на иностранцев

В Пензенской области группу молодых людей, в которую входили двое подростков, подозревают в нападениях на иностранцев, сообщили региональные управления СК и... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T17:54

2022-01-27T17:54

2022-01-27T17:54

происшествия

пензенский район

пензенская область

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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САРАТОВ, 27 янв - РИА Новости. В Пензенской области группу молодых людей, в которую входили двое подростков, подозревают в нападениях на иностранцев, сообщили региональные управления СК и МВД.По данным следствия, 17-летний житель Пензенского района и трое его приятелей, один из которых также младше 18 лет, с июля по декабрь 2021 года "по мотивам национальной ненависти" нападали на потерпевших, причиняя им телесные повреждения, распыляя некоторым в лицо газ из газового баллончика, высказывая в их адрес "выражения, унижающие достоинство в связи с национальной принадлежностью"."В отношении несовершеннолетнего жителя Пензенского района и иных лиц возбуждено уголовное дело по факту совершения хулиганских действий по части 2 статьи 213 УК РФ "Хулиганство по мотивам национальной ненависти, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия, группой лиц по предварительному сговору"... Проводятся следственные действия, направленные на установление всех фигурантов противоправных действий, круга потерпевших, обстоятельств совершения преступления и закрепление доказательственной базы", - говорится в сообщении СУСК.Максимальное наказание по этой статье - лишение свободы на срок до семи лет.Как уточнила пресс-служба главка МВД по региону, молодые люди умышленно провоцировали иностранных граждан."Сотрудниками центра по противодействию экстремизму УМВД России по Пензенской области была установлена причастность несовершеннолетнего жителя села Засечного 2004 года рождения к совершению преступления... Злоумышленник дал признательные показания", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20220124/napadenie-1769225060.html

пензенский район

пензенская область

россия

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происшествия, пензенский район, пензенская область, следственный комитет россии (ск рф), россия