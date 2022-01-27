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Движение на центральном участке МЦД-2 приостановлено по техпричинам
Движение на центральном участке МЦД-2 приостановлено по техпричинам - РИА Новости, 27.01.2022
Движение на центральном участке МЦД-2 приостановлено по техпричинам
Движение на центральном участке МЦД-2 приостановлено по техническим причинам, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T07:19
2022-01-27T07:19
общество
москва
московское центральное кольцо (мцк)
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Движение на центральном участке МЦД-2 приостановлено по техническим причинам, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.Отмечается, что часть поездов на радиусах следуют с задержкой. МЖД принимает все меры для возобновления движения."Пользуйтесь пересадками на метро и МЦК. Например, На Курском радиусе на станциях Царицыно, Текстильщики и Новохохловская, на Рижском - Щукинской, Стрешнево и Дмитровской", - добавили в дептрансе.
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общество, москва, московское центральное кольцо (мцк)
07:19 27.01.2022
 
Движение на центральном участке МЦД-2 приостановлено по техпричинам

Движение на центральном участке МЦД-2 приостановлено по техническим причинам

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПоезд Московского центрального диаметра на станции Курская
Поезд Московского центрального диаметра на станции Курская - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Поезд Московского центрального диаметра на станции Курская. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Движение на центральном участке МЦД-2 приостановлено по техническим причинам, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"На D2 по техническим причинам приостановлено движение на центральном участке между Курской и Дмитровской. Поезда следуют до Курского и Рижского вокзалов и отправляются в обратном направлении", - говорится в сообщении.
Отмечается, что часть поездов на радиусах следуют с задержкой. МЖД принимает все меры для возобновления движения.
"Пользуйтесь пересадками на метро и МЦК. Например, На Курском радиусе на станциях Царицыно, Текстильщики и Новохохловская, на Рижском - Щукинской, Стрешнево и Дмитровской", - добавили в дептрансе.
Электропоезд у платформы на Московском центральном диаметре - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
19 января, 14:54В России
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ОбществоМоскваМосковское центральное кольцо (МЦК)
 
 
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