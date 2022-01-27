https://ria.ru/20220127/moskva-1769813691.html

Москвичам пообещали пятидневные снегопады

Москвичам пообещали пятидневные снегопады - РИА Новости, 27.01.2022

Москвичам пообещали пятидневные снегопады

Циклоны "Мария" и "Надя" принесут в ближайшие пять дней в Москву снегопады, выпадет до 20 миллиметров осадков или почти половина месячной нормы, сообщил РИА... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T16:01

2022-01-27T16:01

2022-01-27T16:27

общество

москва

стокгольм (город)

осло

евгений тишковец

погода

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Циклоны "Мария" и "Надя" принесут в ближайшие пять дней в Москву снегопады, выпадет до 20 миллиметров осадков или почти половина месячной нормы, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Евгений Тишковец."Наступившее затишье в атмосфере Центральной России будет недолгим, и жителей региона ждет период затяжных снегопадов. Уже в пятницу Москва окажется под влиянием североатлантического циклона по имени "Мария", центр которого переместится на Псковщину. Это значит, что начнется снег, который во второй половине дня усилится. Закружит метель, видимость ухудшится до 2 километров. Выпадет до 3 миллиметров осадков", - рассказал Тишковец.По его словам, в субботу интенсивность снегопадов заметно возрастет – ожидается уже 5 миллиметров, видимость время от времени будет сокращаться до 1 километра."В первую часть воскресенья ненастье ослабеет – ночью и утром может появиться даже относительное "окно" погоды. Однако после полудня, с приближением очередного циклона "Надя", зарядят обложные снегопады - 2 миллиметра. В понедельник Москва окажется в самом центре "Нади", а значит осадков станет еще больше – до 7 миллиметров, что позволит сугробам впервые в сезоне подрасти до полуметровой высоты", - рассказал Тишковец.Синоптик добавил, что при этом показания барометров обрушатся до 727 миллиметров ртутного столба, что на 20 единиц ниже нормы и негативно скажется на самочувствии метеозависимых людей. Во вторник, в тылу циклона, заряды снега продолжатся, но приобретут скоротечный характер - выпадет 3 миллиметра."Таким образом, за предстоящую пентаду прогнозируется до 20 миллиметров осадков, то есть почти половина месячной нормы. Тем не менее, грядущие снегопады нельзя назвать сильными или экстремальными. Несмотря на сложные метеоусловия, в предстоящие выходные погода будет идеальная для прогулок и занятий зимними видами спорта: температурный фон ожидается довольно мягким – на 5-6 градусов выше положенной нормы, и больше напомнит климат таких скандинавских столиц, как Стокгольм или Осло. Так, ночами в Москве будет не ниже минус 2-7, а днем столбики термометров поднимутся до 0 - минус 5. Февраль примет эту эстафету и стартует с относительно "теплых" позиций", - добавил метеоролог.

https://ria.ru/20220126/snegouborka-1769608710.html

москва

стокгольм (город)

осло

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общество, москва, стокгольм (город), осло, евгений тишковец, погода