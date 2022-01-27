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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220127/moskva-1769282171.html
Тысячи труб, спрятанные колокола и битое стекло. Тайны закулисья Москвы
Тысячи труб, спрятанные колокола и битое стекло. Тайны закулисья Москвы - РИА Новости, 27.01.2022
Тысячи труб, спрятанные колокола и битое стекло. Тайны закулисья Москвы
Несмотря на очередную волну пандемии, в Москве открыты театры. Причем можно не только попасть на премьеру (а их множество), но и побывать за кулисами — на... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T08:00
2022-01-27T07:58
культура
москва
малый театр
геликон-опера
маршруты - туризм
концерты
туристы
зарядье
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости, Светлана Баева. Несмотря на очередную волну пандемии, в Москве открыты театры. Причем можно не только попасть на премьеру (а их множество), но и побывать за кулисами — на экскурсии. О происходящем за и под сценой, секретах, которые окружают зрителей, и тайных маршрутах — в материале РИА Новости."Зарядье": "органный дом", цепи, ножницыМосковский концертный зал "Зарядье" проводит разные экскурсии: обзорные, технологические, органные. "Хранитель большого концертного органа Лада Лабзина покажет инструмент, вам предложат поучаствовать в интерактивной программе, угадать мелодию во время авторской импровизации Лады", — объясняет сотрудник отдела маркетинга Мария Корнева. Орган — это целый дом в три этажа. "Трубы, которые над сценой, лишь фасад, малая часть инструмента, внутри — еще более пяти тысяч", — продолжает она. Экскурсанты увидят это на большом экране, смогут задать любые вопросы.Зрительный зал тоже с секретами. Выемки в стенах и потолке не ради красоты, а для акустики. Тут все имеет значение, в частности материалы. Сцена — это аляскинский кедр, кресла в зале — американская вишня, панели — махагониевое дерево, пол — канадский дуб. Кресла обиты специальной тканью, не поглощающей звук. А еще зал можно трансформировать, причем автоматически, нажав кнопку на пульте управления. Амфитеатр и партер на ваших глазах за несколько минут опускаются вниз, превращаясь в ровный атриум. Поворотных кругов на сцене, как в классическом театре, нет, но есть 23 сегмента, которые поднимаются в любой конфигурации на высоту до 140 сантиметров.Внизу, в трюме (так называется в театрах и концертных залах пространство, где расположены механизмы), на фоне огромных конструкций, похожих на гигантские ножницы и цепи, слышна музыка. "Мы находимся под тем местом, где стоит дирижер", — говорит начальник отдела механизации Сергей Саенко. Пространство перед органом может быть и сценой, и зрительным залом. В концертной конфигурации зрители сидят там лицом к дирижеру, многие специально покупают билеты именно туда. Сцена выдерживает 400 килограммов на квадратный метр — все рассчитано с запасом. В яме помещаются до 100 человек: большой симфонический оркестр. Малый театр: барабан сцены, колокола и работа суфлераЧерез два года исполнится 200 лет с момента, как труппа старейшего театра Москвы, основанного в 1756-м, обрела собственный дом в Театральном проезде.В 2016-м завершили масштабную реконструкцию: полностью обновили машинерию, но привычный для зрителя внешний вид остался неизменным. Сюда тоже водят экскурсии."Вот, например, новый поворотный круг: он на том же месте, где был установлен в свое время самый первый, по инициативе актера, режиссера и реформатора отечественного театра Александра Ленского", — рассказывает Станислав Сошников, актер, режиссер и педагог Щепкинского театрального училища.В 1900-м Ленский увидел поворотный круг в Германии и загорелся идеей использовать нечто подобное на родине. "У нас барабанная конструкция, от которой современные театры отказываются, предпочитая накладную. В нашем пять подъемно-опускных площадок", — уточняет собеседник РИА Новости.Еще одно классическое пространство под сценой — суфлерская будка. "Суфлер — помощник и артистов, и режиссера. Следит за текстом, на репетициях подмечает, в каком месте тот или иной актер может сбиться или забыть реплику, и перед спектаклем еще раз проходит с артистами трудные для запоминания места. Подсказывает и во время спектакля", — объясняет Сошников.В правой кулисе рядом со сценой огромный стол, обилием кнопок и рычагов неожиданно напоминающий ЦУП. "Это пульт помощника режиссера, отсюда он управляет спектаклем, открывает и закрывает занавес, вызывает актеров на сцену, дает команды на вращение круга. Тут еще два пульта для машинистов сцены, управляющих подъемно-опускными площадками", — добавляет режиссер.В Малом театре есть такие места, где зритель никогда не побывает. Например, кассетный склад, где хранятся декорации, — во всю высоту здания. Или рабочие галереи над сценой со своими тайнами. Станислав показывает еще одну реликвию: литые церковные колокола. "По одной из версий, их передали из храма Христа Спасителя перед тем, как его взорвали. Раньше они звонили в спектаклях, в частности в "Детях солнца" Адольфа Шапиро".Расписание экскурсий опубликовано на сайте театра, но билеты поймать трудно."Геликон-опера": летающие тарелки, битое стекло и девятиэтажный дом"Там, где сейчас сцена и зал, был каретный двор, — говорит заведующая отделом выставочных проектов "Геликон-оперы" Анна Грибкова. — Чтобы организовать пространство, прорыли котлован 27-метровой глубины, это как перевернутый девятиэтажный дом".После реставрации и реконструкции в здании бывшей усадьбы Шаховских-Глебовых-Стрешневых на Большой Никитской много уникальных "фишек".Акустику в зале улучшили особым способом. "Летающие тарелки, грибы или шляпки — это осветительные приборы, но их абажуры отражают или поглощают звуковые волны", — рассказывает Анна. Еще один секрет — кресла из специально выращенных деревьев, как для музыкальных инструментов. Кроме того, в полу оставляли пустоты и заполнили их битым стеклом — акустическое ноу-хау для старинных зданий.Сцена тут тоже способна двигаться. "Мы находимся на уровне минус два метра, но можно опуститься и на четыре, — объясняет заведующий подразделением исполнительского искусства "Геликон-оперы" Андрей Караваев. — Видите, там внизу еще одна такая платформа, она нужна, чтобы менять декорации. Перестановка может проходить при зрителях. Если использовать правильно свет, то они видят волшебство: по сцене никто не бегал, ничего не выносил — и вот в облаке дыма образовалось морское дно или появился дом"."Историческая экскурсия продолжается полтора часа, — уточняют в кассе. — Но на февраль — март все уже продано. Если вы покупаете билеты на спектакль, можно прийти за час до начала, раздеться в гардеробе и попасть на 40-минутную экскурсию перед представлением".Куда еще пройти за кулисы"Москва — это не только активно развивающийся мегаполис, но и город, где каждый найдет для себя что-то интересное, — напоминают в комитете по туризму Москвы. — Новые предложения событий и мероприятий появляются еженедельно. Это позволяет жителям и гостям города расширить горизонты и побывать там, куда прежде доступ для большинства был ограничен. К примеру, за кулисами столичных театров".Также есть экскурсии в Большой, МХТ имени Чехова, Et Cetera, Вахтангова. Теперь многие театральные секреты доступны зрителям — главное, знать на что смотреть.
https://ria.ru/20210221/moskva-1598312829.html
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москва, малый театр, геликон-опера, маршруты - туризм, концерты, туристы, зарядье, туризм, театры, опера, куда сходить , что посмотреть , куда поехать в выходные, куда поехать, культура
08:00 27.01.2022
 

Тысячи труб, спрятанные колокола и битое стекло. Тайны закулисья Москвы

© Фото : пресс-служба музыкального театра "Геликон-опера"/Юлия ОсадчаСтравинский
Стравинский - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
© Фото : пресс-служба музыкального театра "Геликон-опера"/Юлия Осадча
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости, Светлана Баева. Несмотря на очередную волну пандемии, в Москве открыты театры. Причем можно не только попасть на премьеру (а их множество), но и побывать за кулисами — на экскурсии. О происходящем за и под сценой, секретах, которые окружают зрителей, и тайных маршрутах — в материале РИА Новости.

"Зарядье": "органный дом", цепи, ножницы

Московский концертный зал "Зарядье" проводит разные экскурсии: обзорные, технологические, органные. "Хранитель большого концертного органа Лада Лабзина покажет инструмент, вам предложат поучаствовать в интерактивной программе, угадать мелодию во время авторской импровизации Лады", — объясняет сотрудник отдела маркетинга Мария Корнева.
Орган — это целый дом в три этажа. "Трубы, которые над сценой, лишь фасад, малая часть инструмента, внутри — еще более пяти тысяч", — продолжает она. Экскурсанты увидят это на большом экране, смогут задать любые вопросы.
© Фото : Пресс-служба Московского концертного зала "Зарядье"Органная экскурсия в концертном зале "Зарядье"
Органная экскурсия в концертном зале Зарядье
1 из 5
Органная экскурсия в концертном зале "Зарядье"
© Фото : Пресс-служба Московского концертного зала "Зарядье"
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Музыкант, солист Белгородской филармонии Тимур Халиуллин за пультом большого концертного органа в зале "Зарядье"

Музыкант, солист Белгородской филармонии Тимур Халиуллин за пультом большого концертного органа в концертном зале Зарядье в Москве
2 из 5

Музыкант, солист Белгородской филармонии Тимур Халиуллин за пультом большого концертного органа в зале "Зарядье"

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© Фото : Пресс-служба Московского концертного зала "Зарядье"Органная экскурсия в концертном зале "Зарядье"
Органная экскурсия в концертном зале Зарядье
3 из 5
Органная экскурсия в концертном зале "Зарядье"
© Фото : Пресс-служба Московского концертного зала "Зарядье"
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Пульт большого концертного органа в зале "Зарядье"

Пульт большого концертного органа в концертном зале Зарядье в Москве
4 из 5

Пульт большого концертного органа в зале "Зарядье"

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Главный органист и хранитель большого концертного органа зала "Зарядье" Лада Лабзина за пультом

Главный органист и главный хранитель органа Московского концертного зала Зарядье Лада Лабзина за пультом большого концертного органа в концертном зале Зарядье в Москве
5 из 5

Главный органист и хранитель большого концертного органа зала "Зарядье" Лада Лабзина за пультом

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
1 из 5
Органная экскурсия в концертном зале "Зарядье"
© Фото : Пресс-служба Московского концертного зала "Зарядье"
2 из 5

Музыкант, солист Белгородской филармонии Тимур Халиуллин за пультом большого концертного органа в зале "Зарядье"

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
3 из 5
Органная экскурсия в концертном зале "Зарядье"
© Фото : Пресс-служба Московского концертного зала "Зарядье"
4 из 5

Пульт большого концертного органа в зале "Зарядье"

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
5 из 5

Главный органист и хранитель большого концертного органа зала "Зарядье" Лада Лабзина за пультом

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Зрительный зал тоже с секретами. Выемки в стенах и потолке не ради красоты, а для акустики. Тут все имеет значение, в частности материалы. Сцена — это аляскинский кедр, кресла в зале — американская вишня, панели — махагониевое дерево, пол — канадский дуб. Кресла обиты специальной тканью, не поглощающей звук.
А еще зал можно трансформировать, причем автоматически, нажав кнопку на пульте управления. Амфитеатр и партер на ваших глазах за несколько минут опускаются вниз, превращаясь в ровный атриум. Поворотных кругов на сцене, как в классическом театре, нет, но есть 23 сегмента, которые поднимаются в любой конфигурации на высоту до 140 сантиметров.
© Фото : Пресс-служба Московского концертного зала "Зарядье"Технологическая экскурсия в концертном зале "Зарядье"
Технологическая экскурсия в концертном зале Зарядье
1 из 7
Технологическая экскурсия в концертном зале "Зарядье"
© Фото : Пресс-служба Московского концертного зала "Зарядье"
© Фото : Пресс-служба Московского концертного зала "Зарядье"Технологическая экскурсия в концертном зале "Зарядье"
Технологическая экскурсия в концертном зале Зарядье
2 из 7
Технологическая экскурсия в концертном зале "Зарядье"
© Фото : Пресс-служба Московского концертного зала "Зарядье"
© Фото : Пресс-служба Московского концертного зала "Зарядье"Технологическая экскурсия в концертном зале "Зарядье"
Технологическая экскурсия в концертном зале Зарядье
3 из 7
Технологическая экскурсия в концертном зале "Зарядье"
© Фото : Пресс-служба Московского концертного зала "Зарядье"
© Фото : Пресс-служба Московского концертного зала "Зарядье"Зал без трансформации
Зал без трансформации
4 из 7
Зал без трансформации
© Фото : Пресс-служба Московского концертного зала "Зарядье"
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

Макет зрительного зала в "Зарядье"

Юный посетитель у макета зрительного зала перед началом спектакля Щелкунчик в Зарядье в концертном зале Зарядье в Москве
5 из 7

Макет зрительного зала в "Зарядье"

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Светлана Баева

Репетиция в "Зарядье"

Репетиция в Зарядье
6 из 7

Репетиция в "Зарядье"

© РИА Новости / Светлана Баева
© РИА Новости / Светлана Баева

Вид на сцену и зал в "Зарядье"

Вид на сцену и зал в Зарядье
7 из 7

Вид на сцену и зал в "Зарядье"

© РИА Новости / Светлана Баева
1 из 7
Технологическая экскурсия в концертном зале "Зарядье"
© Фото : Пресс-служба Московского концертного зала "Зарядье"
2 из 7
Технологическая экскурсия в концертном зале "Зарядье"
© Фото : Пресс-служба Московского концертного зала "Зарядье"
3 из 7
Технологическая экскурсия в концертном зале "Зарядье"
© Фото : Пресс-служба Московского концертного зала "Зарядье"
4 из 7
Зал без трансформации
© Фото : Пресс-служба Московского концертного зала "Зарядье"
5 из 7

Макет зрительного зала в "Зарядье"

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
6 из 7

Репетиция в "Зарядье"

© РИА Новости / Светлана Баева
7 из 7

Вид на сцену и зал в "Зарядье"

© РИА Новости / Светлана Баева
Внизу, в трюме (так называется в театрах и концертных залах пространство, где расположены механизмы), на фоне огромных конструкций, похожих на гигантские ножницы и цепи, слышна музыка. "Мы находимся под тем местом, где стоит дирижер", — говорит начальник отдела механизации Сергей Саенко.
Пространство перед органом может быть и сценой, и зрительным залом. В концертной конфигурации зрители сидят там лицом к дирижеру, многие специально покупают билеты именно туда. Сцена выдерживает 400 килограммов на квадратный метр — все рассчитано с запасом. В яме помещаются до 100 человек: большой симфонический оркестр.
© Фото : Пресс-служба Московского концертного зала "Зарядье"Технологическая экскурсия в концертном зале "Зарядье"
Технологическая экскурсия в концертном зале Зарядье
1 из 4
Технологическая экскурсия в концертном зале "Зарядье"
© Фото : Пресс-служба Московского концертного зала "Зарядье"
© РИА Новости / Светлана Баева

Механизмы под сценой в "Зарядье"

Механизмы под сценой в Зарядье
2 из 4

Механизмы под сценой в "Зарядье"

© РИА Новости / Светлана Баева
© РИА Новости / Светлана Баева

Пространство под сценой в "Зарядье"

Пространство под сценой в Зарядье
3 из 4

Пространство под сценой в "Зарядье"

© РИА Новости / Светлана Баева
© Фото : Пресс-служба Московского концертного зала "Зарядье"Органная экскурсия в концертном зале "Зарядье"
Органная экскурсия в концертном зале Зарядье
4 из 4
Органная экскурсия в концертном зале "Зарядье"
© Фото : Пресс-служба Московского концертного зала "Зарядье"
1 из 4
Технологическая экскурсия в концертном зале "Зарядье"
© Фото : Пресс-служба Московского концертного зала "Зарядье"
2 из 4

Механизмы под сценой в "Зарядье"

© РИА Новости / Светлана Баева
3 из 4

Пространство под сценой в "Зарядье"

© РИА Новости / Светлана Баева
4 из 4
Органная экскурсия в концертном зале "Зарядье"
© Фото : Пресс-служба Московского концертного зала "Зарядье"

Малый театр: барабан сцены, колокола и работа суфлера

Через два года исполнится 200 лет с момента, как труппа старейшего театра Москвы, основанного в 1756-м, обрела собственный дом в Театральном проезде.
В 2016-м завершили масштабную реконструкцию: полностью обновили машинерию, но привычный для зрителя внешний вид остался неизменным. Сюда тоже водят экскурсии.
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

Новогодние декоративные арки у Малого театра в Москве

Праздничное украшение Москвы к Новому году
1 из 2

Новогодние декоративные арки у Малого театра в Москве

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Памятник писателю А. Н. Островскому на Театральной площади перед зданием Малого театра

Малый театр отмечает 195-летие
2 из 2

Памятник писателю А. Н. Островскому на Театральной площади перед зданием Малого театра

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
1 из 2

Новогодние декоративные арки у Малого театра в Москве

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
2 из 2

Памятник писателю А. Н. Островскому на Театральной площади перед зданием Малого театра

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
"Вот, например, новый поворотный круг: он на том же месте, где был установлен в свое время самый первый, по инициативе актера, режиссера и реформатора отечественного театра Александра Ленского", — рассказывает Станислав Сошников, актер, режиссер и педагог Щепкинского театрального училища.
В 1900-м Ленский увидел поворотный круг в Германии и загорелся идеей использовать нечто подобное на родине. "У нас барабанная конструкция, от которой современные театры отказываются, предпочитая накладную. В нашем пять подъемно-опускных площадок", — уточняет собеседник РИА Новости.
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Зрительный зал основной сцены Малого театра. Архивное фото

Зрительный зал Основной сцены Малого театра. Архивное фото
1 из 3

Зрительный зал основной сцены Малого театра. Архивное фото

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Рабочие во время реконструкции основной сцены Малого театра на Театральной площади

Рабочие во время реконструкции Основной сцены малого театра на Театральной площади.
2 из 3

Рабочие во время реконструкции основной сцены Малого театра на Театральной площади

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© Фото : Пресс-служба Малого театра/Евгений ЛюлюкинСпектакль для детей в Малом театре
Спектакль для детей в Малом театре
3 из 3
Спектакль для детей в Малом театре
© Фото : Пресс-служба Малого театра/Евгений Люлюкин
1 из 3

Зрительный зал основной сцены Малого театра. Архивное фото

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
2 из 3

Рабочие во время реконструкции основной сцены Малого театра на Театральной площади

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
3 из 3
Спектакль для детей в Малом театре
© Фото : Пресс-служба Малого театра/Евгений Люлюкин
Еще одно классическое пространство под сценой — суфлерская будка. "Суфлер — помощник и артистов, и режиссера. Следит за текстом, на репетициях подмечает, в каком месте тот или иной актер может сбиться или забыть реплику, и перед спектаклем еще раз проходит с артистами трудные для запоминания места. Подсказывает и во время спектакля", — объясняет Сошников.
В правой кулисе рядом со сценой огромный стол, обилием кнопок и рычагов неожиданно напоминающий ЦУП. "Это пульт помощника режиссера, отсюда он управляет спектаклем, открывает и закрывает занавес, вызывает актеров на сцену, дает команды на вращение круга. Тут еще два пульта для машинистов сцены, управляющих подъемно-опускными площадками", — добавляет режиссер.
© Фото : Пресс-служба Малого театра/Евгений ЛюлюкинСпектакль для детей в Малом театре
Спектакль для детей в Малом театре
1 из 2
Спектакль для детей в Малом театре
© Фото : Пресс-служба Малого театра/Евгений Люлюкин
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Сцена и зрительный зал Малого театра в Москве

Сцена и зрительный зал Малого театра
2 из 2

Сцена и зрительный зал Малого театра в Москве

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
1 из 2
Спектакль для детей в Малом театре
© Фото : Пресс-служба Малого театра/Евгений Люлюкин
2 из 2

Сцена и зрительный зал Малого театра в Москве

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
В Малом театре есть такие места, где зритель никогда не побывает. Например, кассетный склад, где хранятся декорации, — во всю высоту здания. Или рабочие галереи над сценой со своими тайнами.
Станислав показывает еще одну реликвию: литые церковные колокола. "По одной из версий, их передали из храма Христа Спасителя перед тем, как его взорвали. Раньше они звонили в спектаклях, в частности в "Детях солнца" Адольфа Шапиро".
Расписание экскурсий опубликовано на сайте театра, но билеты поймать трудно.

"Геликон-опера": летающие тарелки, битое стекло и девятиэтажный дом

"Там, где сейчас сцена и зал, был каретный двор, — говорит заведующая отделом выставочных проектов "Геликон-оперы" Анна Грибкова. — Чтобы организовать пространство, прорыли котлован 27-метровой глубины, это как перевернутый девятиэтажный дом".
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Сцена и зал реконструируемого исторического здания театра "Геликон-опера" на Большой Никитской в Москве

Юбилей театра Геликон-опера
1 из 2

Сцена и зал реконструируемого исторического здания театра "Геликон-опера" на Большой Никитской в Москве

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Зрительный зал московского музыкального театра "Геликон-опера"

Зрительный зал московского музыкального театра Геликон-Опера в Москве
2 из 2

Зрительный зал московского музыкального театра "Геликон-опера"

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
1 из 2

Сцена и зал реконструируемого исторического здания театра "Геликон-опера" на Большой Никитской в Москве

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
2 из 2

Зрительный зал московского музыкального театра "Геликон-опера"

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
После реставрации и реконструкции в здании бывшей усадьбы Шаховских-Глебовых-Стрешневых на Большой Никитской много уникальных "фишек".
Акустику в зале улучшили особым способом. "Летающие тарелки, грибы или шляпки — это осветительные приборы, но их абажуры отражают или поглощают звуковые волны", — рассказывает Анна. Еще один секрет — кресла из специально выращенных деревьев, как для музыкальных инструментов. Кроме того, в полу оставляли пустоты и заполнили их битым стеклом — акустическое ноу-хау для старинных зданий.
© РИА Новости / Светлана Баева

Вид со сцены на зрительный зал "Геликон-оперы"

Вид со сцены на зрительный зал Геликон-оперы
1 из 2

Вид со сцены на зрительный зал "Геликон-оперы"

© РИА Новости / Светлана Баева
© РИА Новости / Светлана Баева

Вид на сцену из зрительного зала "Геликон-оперы"

Вид на сцену из зрительного зала Геликон-оперы
2 из 2

Вид на сцену из зрительного зала "Геликон-оперы"

© РИА Новости / Светлана Баева
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Вид со сцены на зрительный зал "Геликон-оперы"

© РИА Новости / Светлана Баева
2 из 2

Вид на сцену из зрительного зала "Геликон-оперы"

© РИА Новости / Светлана Баева
Сцена тут тоже способна двигаться. "Мы находимся на уровне минус два метра, но можно опуститься и на четыре, — объясняет заведующий подразделением исполнительского искусства "Геликон-оперы" Андрей Караваев. — Видите, там внизу еще одна такая платформа, она нужна, чтобы менять декорации. Перестановка может проходить при зрителях. Если использовать правильно свет, то они видят волшебство: по сцене никто не бегал, ничего не выносил — и вот в облаке дыма образовалось морское дно или появился дом".
© РИА Новости / Светлана Баева

Сцена опускается в театре "Геликон-опера"

Сцена опускается в театре Геликон-опера
1 из 2

Сцена опускается в театре "Геликон-опера"

© РИА Новости / Светлана Баева
© Фото : пресс-служба музыкального театра "Геликон-опера"/Юлия ОсадчаСтравинский
Стравинский
2 из 2
Стравинский
© Фото : пресс-служба музыкального театра "Геликон-опера"/Юлия Осадча
1 из 2

Сцена опускается в театре "Геликон-опера"

© РИА Новости / Светлана Баева
2 из 2
Стравинский
© Фото : пресс-служба музыкального театра "Геликон-опера"/Юлия Осадча
"Историческая экскурсия продолжается полтора часа, — уточняют в кассе. — Но на февраль — март все уже продано. Если вы покупаете билеты на спектакль, можно прийти за час до начала, раздеться в гардеробе и попасть на 40-минутную экскурсию перед представлением".

Куда еще пройти за кулисы

"Москва — это не только активно развивающийся мегаполис, но и город, где каждый найдет для себя что-то интересное, — напоминают в комитете по туризму Москвы. — Новые предложения событий и мероприятий появляются еженедельно. Это позволяет жителям и гостям города расширить горизонты и побывать там, куда прежде доступ для большинства был ограничен. К примеру, за кулисами столичных театров".
Также есть экскурсии в Большой, МХТ имени Чехова, Et Cetera, Вахтангова. Теперь многие театральные секреты доступны зрителям — главное, знать на что смотреть.
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