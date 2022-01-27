https://ria.ru/20220127/moskva-1769282171.html

Тысячи труб, спрятанные колокола и битое стекло. Тайны закулисья Москвы

Тысячи труб, спрятанные колокола и битое стекло. Тайны закулисья Москвы - РИА Новости, 27.01.2022

Тысячи труб, спрятанные колокола и битое стекло. Тайны закулисья Москвы

Несмотря на очередную волну пандемии, в Москве открыты театры. Причем можно не только попасть на премьеру (а их множество), но и побывать за кулисами — на... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T08:00

2022-01-27T08:00

2022-01-27T07:58

культура

москва

малый театр

геликон-опера

маршруты - туризм

концерты

туристы

зарядье

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости, Светлана Баева. Несмотря на очередную волну пандемии, в Москве открыты театры. Причем можно не только попасть на премьеру (а их множество), но и побывать за кулисами — на экскурсии. О происходящем за и под сценой, секретах, которые окружают зрителей, и тайных маршрутах — в материале РИА Новости."Зарядье": "органный дом", цепи, ножницыМосковский концертный зал "Зарядье" проводит разные экскурсии: обзорные, технологические, органные. "Хранитель большого концертного органа Лада Лабзина покажет инструмент, вам предложат поучаствовать в интерактивной программе, угадать мелодию во время авторской импровизации Лады", — объясняет сотрудник отдела маркетинга Мария Корнева. Орган — это целый дом в три этажа. "Трубы, которые над сценой, лишь фасад, малая часть инструмента, внутри — еще более пяти тысяч", — продолжает она. Экскурсанты увидят это на большом экране, смогут задать любые вопросы.Зрительный зал тоже с секретами. Выемки в стенах и потолке не ради красоты, а для акустики. Тут все имеет значение, в частности материалы. Сцена — это аляскинский кедр, кресла в зале — американская вишня, панели — махагониевое дерево, пол — канадский дуб. Кресла обиты специальной тканью, не поглощающей звук. А еще зал можно трансформировать, причем автоматически, нажав кнопку на пульте управления. Амфитеатр и партер на ваших глазах за несколько минут опускаются вниз, превращаясь в ровный атриум. Поворотных кругов на сцене, как в классическом театре, нет, но есть 23 сегмента, которые поднимаются в любой конфигурации на высоту до 140 сантиметров.Внизу, в трюме (так называется в театрах и концертных залах пространство, где расположены механизмы), на фоне огромных конструкций, похожих на гигантские ножницы и цепи, слышна музыка. "Мы находимся под тем местом, где стоит дирижер", — говорит начальник отдела механизации Сергей Саенко. Пространство перед органом может быть и сценой, и зрительным залом. В концертной конфигурации зрители сидят там лицом к дирижеру, многие специально покупают билеты именно туда. Сцена выдерживает 400 килограммов на квадратный метр — все рассчитано с запасом. В яме помещаются до 100 человек: большой симфонический оркестр. Малый театр: барабан сцены, колокола и работа суфлераЧерез два года исполнится 200 лет с момента, как труппа старейшего театра Москвы, основанного в 1756-м, обрела собственный дом в Театральном проезде.В 2016-м завершили масштабную реконструкцию: полностью обновили машинерию, но привычный для зрителя внешний вид остался неизменным. Сюда тоже водят экскурсии."Вот, например, новый поворотный круг: он на том же месте, где был установлен в свое время самый первый, по инициативе актера, режиссера и реформатора отечественного театра Александра Ленского", — рассказывает Станислав Сошников, актер, режиссер и педагог Щепкинского театрального училища.В 1900-м Ленский увидел поворотный круг в Германии и загорелся идеей использовать нечто подобное на родине. "У нас барабанная конструкция, от которой современные театры отказываются, предпочитая накладную. В нашем пять подъемно-опускных площадок", — уточняет собеседник РИА Новости.Еще одно классическое пространство под сценой — суфлерская будка. "Суфлер — помощник и артистов, и режиссера. Следит за текстом, на репетициях подмечает, в каком месте тот или иной актер может сбиться или забыть реплику, и перед спектаклем еще раз проходит с артистами трудные для запоминания места. Подсказывает и во время спектакля", — объясняет Сошников.В правой кулисе рядом со сценой огромный стол, обилием кнопок и рычагов неожиданно напоминающий ЦУП. "Это пульт помощника режиссера, отсюда он управляет спектаклем, открывает и закрывает занавес, вызывает актеров на сцену, дает команды на вращение круга. Тут еще два пульта для машинистов сцены, управляющих подъемно-опускными площадками", — добавляет режиссер.В Малом театре есть такие места, где зритель никогда не побывает. Например, кассетный склад, где хранятся декорации, — во всю высоту здания. Или рабочие галереи над сценой со своими тайнами. Станислав показывает еще одну реликвию: литые церковные колокола. "По одной из версий, их передали из храма Христа Спасителя перед тем, как его взорвали. Раньше они звонили в спектаклях, в частности в "Детях солнца" Адольфа Шапиро".Расписание экскурсий опубликовано на сайте театра, но билеты поймать трудно."Геликон-опера": летающие тарелки, битое стекло и девятиэтажный дом"Там, где сейчас сцена и зал, был каретный двор, — говорит заведующая отделом выставочных проектов "Геликон-оперы" Анна Грибкова. — Чтобы организовать пространство, прорыли котлован 27-метровой глубины, это как перевернутый девятиэтажный дом".После реставрации и реконструкции в здании бывшей усадьбы Шаховских-Глебовых-Стрешневых на Большой Никитской много уникальных "фишек".Акустику в зале улучшили особым способом. "Летающие тарелки, грибы или шляпки — это осветительные приборы, но их абажуры отражают или поглощают звуковые волны", — рассказывает Анна. Еще один секрет — кресла из специально выращенных деревьев, как для музыкальных инструментов. Кроме того, в полу оставляли пустоты и заполнили их битым стеклом — акустическое ноу-хау для старинных зданий.Сцена тут тоже способна двигаться. "Мы находимся на уровне минус два метра, но можно опуститься и на четыре, — объясняет заведующий подразделением исполнительского искусства "Геликон-оперы" Андрей Караваев. — Видите, там внизу еще одна такая платформа, она нужна, чтобы менять декорации. Перестановка может проходить при зрителях. Если использовать правильно свет, то они видят волшебство: по сцене никто не бегал, ничего не выносил — и вот в облаке дыма образовалось морское дно или появился дом"."Историческая экскурсия продолжается полтора часа, — уточняют в кассе. — Но на февраль — март все уже продано. Если вы покупаете билеты на спектакль, можно прийти за час до начала, раздеться в гардеробе и попасть на 40-минутную экскурсию перед представлением".Куда еще пройти за кулисы"Москва — это не только активно развивающийся мегаполис, но и город, где каждый найдет для себя что-то интересное, — напоминают в комитете по туризму Москвы. — Новые предложения событий и мероприятий появляются еженедельно. Это позволяет жителям и гостям города расширить горизонты и побывать там, куда прежде доступ для большинства был ограничен. К примеру, за кулисами столичных театров".Также есть экскурсии в Большой, МХТ имени Чехова, Et Cetera, Вахтангова. Теперь многие театральные секреты доступны зрителям — главное, знать на что смотреть.

https://ria.ru/20210221/moskva-1598312829.html

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